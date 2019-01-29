.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться
.
ГЛАВНОЕ
Минфин к марту подготовит документы по евробондам
Минфин планирует подготовить документы для размещения евробондов к марту, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак. Со сроками выхода на внешний рынок министерство определится после того, как будет готова вся юридическая документация
 
ФАС хочет получить доступ к данным клиентов банков
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет получить правовое основание для доступа к данным клиентов банков. Служба уже подготовила необходимые для этого поправки в законодательство, обосновав их необходимостью выявления картельного сговора...
 
Маркетинг, реклама и PR лидируют по доле удаленных сотрудников
Агентство Headhunter назвало отрасли, где трудятся больше всего удаленных сотрудников. Согласно исследованию Headhunter такие профессиональные сферы, как маркетинг, реклама и связи с общественностью (PR) лидируют по доле сотрудников, работающих...
 
Гражданам не дадут отказаться от счетчиков тепла
Обязательная установка в новостройках индивидуальных счетчиков тепла будет сохранена. Несмотря на разногласия в ведомствах по этому вопросу, правительство пока не поддержало инициативу по отказу от них, пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу...
 
29 января 2019 года 09:54

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться

Москва. 29 января. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативной конъюнктуры мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Фондовые индексы США снизились в понедельник, трейдеры заняли осторожную позицию в начале недели, насыщенной очень важными событиями. В частности, в среду завершится первое в этом году заседание Федеральной резервной системы. Также на эту неделю запланирована поездка высокопоставленных представителей правительства Китая в Вашингтон для участия в очередном раунде торговых переговоров. Инвесторов тревожит отсутствие конкретики по возобновлению работы правительства США. В пятницу рынки поддержала неожиданная новость о том, что президент США Дональд Трамп намерен временно восстановить нормальный режим функционирования госорганов до 15 февраля. За это время должен быть решен вопрос о строительстве стены на границе с Мексикой.

Однако затем Д.Трамп заявил, что сомневается в способности демократов и республиканцев прийти в ближайшие три недели к приемлемому для него компромиссному соглашению о финансировании строительства стены. В интервью The Wall Street Journal он оценил шансы на успешное завершение переговоров, которые будут вестись в рамках специально сформированной в Конгрессе двухпартийной группы из 17 законодателей, как "меньше, чем 50 на 50".

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются на новостях о Huawei Technologies Co. Инвесторы опасаются, что ситуация вокруг китайской компании может негативно сказаться на ходе торговых переговоров между США и КНР, которые пройдут на этой неделе. Судебные власти США объявили о предъявлении Huawei обвинений в краже интеллектуальной собственности. Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер пояснил, что два следственных совета присяжных в Сиэтле и Нью-Йорке пришли к выводу, что китайская компания украла интеллектуальную собственность у компании T-Mobile, а также нарушала предписания США, касающиеся санкций. Кроме того, США объявили, что направили Канаде запрос об экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Вэньчжоу.

На этом фоне сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка уменьшился на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,09%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК увеличился на 0,05%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,18%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:52 МСК снизилось на 0,03%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,53%.

В свою очередь нефть дорожает во вторник после введения правительством США санкций в отношении венесуэльской нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PdVSA), повысившего риск сокращения поставок нефти из этой страны на мировой рынок. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК во вторник подорожали на 0,79% - до $60,28 за баррель. По итогам торгов в понедельник их цена снизилась на 2,8% и составила $60,05 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени также на 0,79% - до $52,4 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на 3,2%, до $51,99 за баррель.

Санкции, введенные Минфином США в отношении PdVSA, предусматривают блокировку активов компании стоимостью $7 млрд. Кроме того, PdVSA недополучит $11 млрд за год в результате потерянного экспорта нефти. Решение о санкциях в отношении PdVSA министр финансов США Стивен Мнучин объяснил стремлением "предотвратить дальнейшее присваивание Мадуро венесуэльских активов и защитить их для населения страны". Как сообщалось, Вашингтон признал исполняющим обязанности президента Венесуэлы бывшего председателя Национальной ассамблеи страны Хуана Гуаидо. Вступивший в январе в должность президента Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США, однако позднее изменил свое решение, оставив небольшое число американских дипломатов в стране.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций снизилась в понедельник почти в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,44 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,784 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 января снизился на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (26-28 января) 0,01%, опустившись до 579,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ФПК-001Р-03" (-0,53%), "Сбербанк-001-06R" (-0,46%) и "Сбербанк-001-04R" (-0,37%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,37%), "Роснефть-002Р-05" (+0,24%) и "РЖД-23" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) установило ставку 1-го купона трехлетних бондов серии БО-001Р-05 объемом 20 млрд рублей на уровне 8,55% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 25 января. Техническое размещение запланировано на 4 февраля. "Мегафон" последний раз выходил на первичный долговой рынок в феврале 2018 года. Он разместил 3-летние облигации на сумму 20 млрд рублей по ставке 7,2% годовых.

АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) установила ставку 15-20-го купонов облигаций 4-й серии на уровне 7% годовых. "Башнефть" разместила 4-й выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей 17 февраля 2012 года. Облигации размещены на 10 лет, бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка текущего 14-го купона составляет 7% годовых.

ООО "Трансбалтстрой" выставило на 14 февраля дополнительную оферту по облигациям 1-й серии. Заявки на выкуп будут приниматься с 9:00 МСК 7 февраля до 18:00 МСК 13 февраля. Объем выкупа - до 100 тыс. облигаций. Компания увеличила срок погашения бондов на 5 лет - с 26 ноября 2020 года на 26 ноября 2025 года. Кроме того, увеличена продолжительность 12-го купона до срока погашения облигаций со ставкой данного купона в размере 10% годовых. Компания в марте 2014 года разместила дебютные облигации объемом 1,5 млрд рублей. Размещение выпуска прошло по закрытой подписке по цене равной номинальной стоимости облигаций. Среди потенциальных приобретателей займа - ООО "Инвестиционная компания "Спарта-финанс", ООО "ФинРезерв", ООО "Страховая компания "Инстант гарант", ООО "Управляющая компания "Оптимус" и ООО "Фондпартнер". Срок обращения выпуска - 6,5 лет. Облигации имеют 14 полугодовых купонов. Ставка текущего 11-го купона - 10% годовых. По выпуску также предусмотрена оферта с исполнением 10 июня 2019 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 января 2019 года 17:45
БКС повысил прогноз индекса РТС на конец 2019г на 7% - до 1450п, рейтинг акций РФ - "покупать"
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогноз уровня индекса РТС на конец 2019 года на 7% - до 1450 пунктов, что соответствует потенциалу роста с текущего уровня на 23% и рекомендации "покупать" в целом по рынку, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава...    читать дальше
.
29 января 2019 года 17:20
ФРС США будет успокаивать рынки - Julius Baer
За время приостановки работы правительства в США рынок остался без нескольких статистических релизов по американской экономике. По оценкам главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля, заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС США может восстановить настроения инвесторов...    читать дальше
.
29 января 2019 года 16:58
Длинная позиция в рубле на ближайшие два–три месяца выглядит достаточно привлекательно - ВТБ Капитал
"Мы считаем, что в данный момент рубль оценен справедливо. Возможность укрепления российской валюты мы связываем с потенциальным увеличением иностранного интереса к ОФЗ в том случае, если сохранится сильный аппетит инвесторов к риску развивающихся стран. В связи с этим, а также учитывая...    читать дальше
.
29 января 2019 года 16:38
У рубля впереди много важных событий, которые могут существенно повлиять на расклад сил - "Открытие Брокер"
"Рубль преимущественно слабел против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4015 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,01%, недельная - до 8,06%, а месячная осталась на уровне 8,25%. Ставки МБК могут указывать на подготовку к аукционам ОФЗ, которые...    читать дальше
.
29 января 2019 года 16:14
Отечественный рынок пока не решается вновь "штурмовать" отметку в 2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"
"В первой половине дня отечественный рынок находился под влиянием внешнего фона. Индекс МосБиржи снижался в моменте до 2464 пунктов. Поток новостей во вторник весьма скудный, но эта ситуация исправится в ближайшие дни. Пожалуй, стоит обратить внимание на новости из Европы, где Германия отвергла...    читать дальше
.
29 января 2019 года 15:56
Рубль стабилен к доллару и евро на дневных торгах
Москва. 29 января. Доллар США слегка снижается, евро немного подрастает на "Московской бирже" во вторник днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленных факторов, определяющих динамику его курса.    читать дальше
.
29 января 2019 года 15:40
Нефть пытается развить восходящую тенденцию - БКС
"Незадолго до старта российской сессии нефтяные цены активно росли, но затем продемонстрировала резкий нисходящий импульс. Однако после этого восходящая динамика возобновилась, и котировки обновили дневной максимум. Сейчас Brent находится около отметки $60,5, прибавляя 0,7%. На рынке нефти...    читать дальше
.
29 января 2019 года 15:15
"Медвежьи" риски для доллара со стороны грядущего заседания ФРС США превалируют - eToro
"В среду завершается двухдневное заседание ФРС США. Повышения ставки в этот раз никто не ждет, ссылаясь на признаки замедления экономического роста и недавний политический кризис, который, по сути, еще не разрешен. Но это не значит, что в этом году регулятор не станет повышать стоимость...    читать дальше
.
29 января 2019 года 14:55
Если индекс МосБиржи по итогам дня опустится ниже 2400 пунктов, лучше частично или полностью выходить из рисковых активов - ГК "ФИНАМ"
"До конца основной сессии инвестиционные настроения на Московской бирже вряд ли сильно улучшатся. Голосование в парламенте Великобритании пройдёт уже вечером, поэтому докупать сегодня акции лучше не стоит. В США в 16:30 будут опубликованы данные по сальдо внешней торговли. Этот показатель сейчас...    читать дальше
.
29 января 2019 года 14:35
Снижение общего риск-аппетита давит на нефтяные цены - БКС
Нефть находится под давлением на фоне усиления неопределённости по нескольким направлениям - котировки пытаются удерживать позиции вблизи $60. На взгляд главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, текущая подавленная динамика нефтяных цен в основном определяется следующими факторами. С...    читать дальше
.
29 января 2019 года 13:50
Биткоин: падение с энтузиазмом - FxPro
Эталонная криптовалюта падает ниже $3400 вместе с ростом торговых объемов, что, по мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, часто является признаком повышенного интереса к продажам и может отправить курс к годовым минимумам. Ключевые альткоины и крипторынок в целом следуют за лидером в...    читать дальше
.
29 января 2019 года 13:07
Рубль снижается к доллару США на фоне окончания налогового периода в РФ - Банк "Санкт-Петербург"
"Рубль сегодня утром снижается к доллару США, торгуется около 66,4 руб./$., на фоне окончания налогового периода в РФ, оказывавшего российской валюте поддержку. Снижающаяся цена на нефть – один из факторов давления на рубль. При этом едва ли итоги заседания ФРС США (29-30 января) окажут влияние...    читать дальше
.
29 января 2019 года 12:45
Рубль: разворот или коррекция? - FxPro
"Прямо сейчас в фокусе находится оценка торговых переговоров между США и Китаем: представители Поднебесной приехали в Америку для сближения позиций. Потенциально новости о том, что удалось добиться прогресса в переговорах, способны вернуть спрос на рисковые активы, поддержав рубль. В этом случае...    читать дальше
.
29 января 2019 года 12:38
Мы присваиваем акциям Северстали целевую цену в размере 1 309 руб. и рекомендацию "Покупать" с потенциалом роста 37% от текущего значения - ИК "Велес Капитал"
"Северсталь является компанией с самой высокой операционной рентабельностью в секторе черной металлургии России, а дивидендная доходность акций Северстали занимает лидирующие строчки на отечественном фондовом рынке. В 2019 г. мы ожидаем снижения финансовых показателей в рамках нормализации...    читать дальше
.
29 января 2019 года 12:17
Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65.8-66.8 - "Нордеа Банк"
"Рубль сдержанно снижается в основных валютных парах в ходе утренних торгов вторника. На динамике рубля негативно отражается снижение аппетита к рисковым активам на глобальных площадках, после того как между США и КНР вновь обострилась торговая напряженность. Накануне Минюст США выдвинул сразу...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.