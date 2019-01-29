Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться

Москва. 29 января. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативной конъюнктуры мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Фондовые индексы США снизились в понедельник, трейдеры заняли осторожную позицию в начале недели, насыщенной очень важными событиями. В частности, в среду завершится первое в этом году заседание Федеральной резервной системы. Также на эту неделю запланирована поездка высокопоставленных представителей правительства Китая в Вашингтон для участия в очередном раунде торговых переговоров. Инвесторов тревожит отсутствие конкретики по возобновлению работы правительства США. В пятницу рынки поддержала неожиданная новость о том, что президент США Дональд Трамп намерен временно восстановить нормальный режим функционирования госорганов до 15 февраля. За это время должен быть решен вопрос о строительстве стены на границе с Мексикой.

Однако затем Д.Трамп заявил, что сомневается в способности демократов и республиканцев прийти в ближайшие три недели к приемлемому для него компромиссному соглашению о финансировании строительства стены. В интервью The Wall Street Journal он оценил шансы на успешное завершение переговоров, которые будут вестись в рамках специально сформированной в Конгрессе двухпартийной группы из 17 законодателей, как "меньше, чем 50 на 50".

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются на новостях о Huawei Technologies Co. Инвесторы опасаются, что ситуация вокруг китайской компании может негативно сказаться на ходе торговых переговоров между США и КНР, которые пройдут на этой неделе. Судебные власти США объявили о предъявлении Huawei обвинений в краже интеллектуальной собственности. Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер пояснил, что два следственных совета присяжных в Сиэтле и Нью-Йорке пришли к выводу, что китайская компания украла интеллектуальную собственность у компании T-Mobile, а также нарушала предписания США, касающиеся санкций. Кроме того, США объявили, что направили Канаде запрос об экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Вэньчжоу.

На этом фоне сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка уменьшился на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,09%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК увеличился на 0,05%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,18%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:52 МСК снизилось на 0,03%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,53%.

В свою очередь нефть дорожает во вторник после введения правительством США санкций в отношении венесуэльской нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PdVSA), повысившего риск сокращения поставок нефти из этой страны на мировой рынок. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК во вторник подорожали на 0,79% - до $60,28 за баррель. По итогам торгов в понедельник их цена снизилась на 2,8% и составила $60,05 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени также на 0,79% - до $52,4 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на 3,2%, до $51,99 за баррель.

Санкции, введенные Минфином США в отношении PdVSA, предусматривают блокировку активов компании стоимостью $7 млрд. Кроме того, PdVSA недополучит $11 млрд за год в результате потерянного экспорта нефти. Решение о санкциях в отношении PdVSA министр финансов США Стивен Мнучин объяснил стремлением "предотвратить дальнейшее присваивание Мадуро венесуэльских активов и защитить их для населения страны". Как сообщалось, Вашингтон признал исполняющим обязанности президента Венесуэлы бывшего председателя Национальной ассамблеи страны Хуана Гуаидо. Вступивший в январе в должность президента Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США, однако позднее изменил свое решение, оставив небольшое число американских дипломатов в стране.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций снизилась в понедельник почти в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,44 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,784 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 января снизился на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (26-28 января) 0,01%, опустившись до 579,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ФПК-001Р-03" (-0,53%), "Сбербанк-001-06R" (-0,46%) и "Сбербанк-001-04R" (-0,37%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,37%), "Роснефть-002Р-05" (+0,24%) и "РЖД-23" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) установило ставку 1-го купона трехлетних бондов серии БО-001Р-05 объемом 20 млрд рублей на уровне 8,55% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 25 января. Техническое размещение запланировано на 4 февраля. "Мегафон" последний раз выходил на первичный долговой рынок в феврале 2018 года. Он разместил 3-летние облигации на сумму 20 млрд рублей по ставке 7,2% годовых.

АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) установила ставку 15-20-го купонов облигаций 4-й серии на уровне 7% годовых. "Башнефть" разместила 4-й выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей 17 февраля 2012 года. Облигации размещены на 10 лет, бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка текущего 14-го купона составляет 7% годовых.

ООО "Трансбалтстрой" выставило на 14 февраля дополнительную оферту по облигациям 1-й серии. Заявки на выкуп будут приниматься с 9:00 МСК 7 февраля до 18:00 МСК 13 февраля. Объем выкупа - до 100 тыс. облигаций. Компания увеличила срок погашения бондов на 5 лет - с 26 ноября 2020 года на 26 ноября 2025 года. Кроме того, увеличена продолжительность 12-го купона до срока погашения облигаций со ставкой данного купона в размере 10% годовых. Компания в марте 2014 года разместила дебютные облигации объемом 1,5 млрд рублей. Размещение выпуска прошло по закрытой подписке по цене равной номинальной стоимости облигаций. Среди потенциальных приобретателей займа - ООО "Инвестиционная компания "Спарта-финанс", ООО "ФинРезерв", ООО "Страховая компания "Инстант гарант", ООО "Управляющая компания "Оптимус" и ООО "Фондпартнер". Срок обращения выпуска - 6,5 лет. Облигации имеют 14 полугодовых купонов. Ставка текущего 11-го купона - 10% годовых. По выпуску также предусмотрена оферта с исполнением 10 июня 2019 года.