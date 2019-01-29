"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Polymetal до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций Polymetal (MOEX: POLY) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок бумаг компании, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем прогнозная стоимость акций Polymetal была повышена аналитиками до 9,6 фунта стерлингов за штуку.

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 8,4 фунта стерлингов за штуку.