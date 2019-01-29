Фондовые индексы Азии снижаются на новостях о Huawei

Фондовые индексы США снизились в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются. Нефть дорожает во вторник.

Фондовые индексы США снизились в понедельник, трейдеры заняли осторожную позицию в начале недели, насыщенной очень важными событиями.

В частности, в среду завершится первое в этом году заседание Федеральной резервной системы. Также на эту неделю запланирована поездка высокопоставленных представителей правительства Китая в Вашингтон для участия в очередном раунде торговых переговоров.

Инвесторов тревожит отсутствие конкретики по возобновлению работы правительства США, пишет MarketWatch. В пятницу рынки поддержала неожиданная новость о том, что президент США Дональд Трамп намерен временно восстановить нормальный режим функционирования госорганов до 15 февраля. За это время должен быть решен вопрос о строительстве стены на границе с Мексикой.

Однако затем Д.Трамп заявил, что сомневается в способности демократов и республиканцев прийти в ближайшие три недели к приемлемому для него компромиссному соглашению о финансировании строительства стены. В интервью The Wall Street Journal он оценил шансы на успешное завершение переговоров, которые будут вестись в рамках специально сформированной в Конгрессе двухпартийной группы из 17 законодателей, как "меньше, чем 50 на 50".

Фондовый рынок США "начал эту неделю под давлением, поскольку Трамп отрезвил своими заявлениями тех, кто надеялся на сделку по шатдауну", отмечает Дэйв Лутц из JonesTrading.

Негативное влияние на американский рынок акций в понедельник повлияла слабая отчетность Caterpillar Inc. Крупнейший в мире производитель дорожно-строительного и горного оборудования вернулся к прибыли в четвертом квартале 2018 года после убытка годом ранее, однако результат оказался существенно слабее ожиданий рынка из-за снижения спроса в Китае.

Акции Caterpillar подешевели по итогам торгов на 9,1%.

Цена бумаг Nvidia Corp. рухнула почти на 14% после того, как производитель графических процессоров ухудшил оценку квартальной выручки. Теперь компания ожидает, что в четвертом финквартале (ноябрь-январь) она составит $2,2 млрд против ранее прогнозировавшихся $2,7 млрд.

Эта новость потянула за собой вниз стоимость других представителей отрасли, включая Advanced Micro Devices Inc. (-8%), Micron Technology Inc. (-2,3%) и Intel Corp. (-0,7%).

"Прогноз Nvidia сказался более существенно на настрое рынка, чем отчетность Catepillar, - говорит главный исполнительный директор Opportunistic Trader Ларри Бенедикт. - Ослабление спроса в Китае вредит компании, и инвесторы начинают думать, что падение китайского спроса, возможно, является более существенным, чем ожидалось".

Цена акций Guess Inc. упала на 14,6%. Производитель одежды назначил новым главным исполнительным директором Карлоса Альбернини со 2 февраля, сменив в этой должности одного из основателей компании Мориса Марсиано.

В то же время бумаги Entegris Inc. подорожали на 5,9%. Производитель материалов для полупроводников и дисплеев достиг соглашения о приобретении конкурирующей Versum Materials за $3,8 млрд с оплатой акциями.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник снизился на 1,32% и составлял 24411,16 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени уменьшился на 1,1% - до 2635,32 пункта.

Значение Nasdaq Composite опустилось на 1,53%, составив 7054,96 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются на новостях о Huawei Technologies Co.

Инвесторы опасаются, что ситуация вокруг китайской компании может негативно сказаться на ходе торговых переговоров между США и КНР, которые пройдут на этой неделе, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка уменьшился на 0,3%.

Судебные власти США объявили о предъявлении Huawei обвинений в краже интеллектуальной собственности. Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер пояснил, что два следственных совета присяжных в Сиэтле и Нью-Йорке пришли к выводу, что китайская компания украла интеллектуальную собственность у компании T-Mobile, а также нарушала предписания США, касающиеся санкций.

Кроме того, США объявили, что направили Канаде запрос об экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Вэньчжоу.

"Сегодня мы объявляем, что выдвигаем уголовные обвинения против телекоммуникационного гиганта Huawei и его партнеров почти за два десятка предполагаемых преступлений. Китай должен привлечь своих граждан и китайские компании к ответственности за несоблюдение закона", - говорится в заявлении М.Уитакера.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:31 МСК опустились соответственно на 0,16% и 0,08%.

Котировки акций производителей полупроводников Advantest снижаются на 5,2% и Tokyo Electron - на 2,5%. Днем ранее американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. ухудшил оценку выручки в четвертом финансовом квартале (ноябрь-январь) почти на 20%.

Слабая отчетность другой американской компании - Caterpillar Inc. - крупнейшего в мире производителя дорожно-строительного и горного оборудования оказала негативное влияние на японских представителей данной отрасли. В результате бумаги Komatsu и Hitachi Construction Machinery дешевеют на 4,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК увеличился на 0,05%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,18%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. опустился с начала торгов в Гонконге на 0,3%, страховщиков Ping An Insurance и AIA Group - соответственно на 0,3% и 1,1%, девелопера Country Garden Holdings - на 0,2%.

Бумаги нефтяной компании CNOOC упали на 2,6%, автопроизводителя Geely Automobile - на 4,2%.

В то же время котировки акций AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, растут на 1,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:52 МСК снизилось на 0,03%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,53%.

Цена акций производителя лекарств CSL Ltd. упала на 2,3%.

Между тем рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,1% и 3,8% соответственно.

Нефть дорожает во вторник после введения правительством США санкций в отношении венесуэльской нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PdVSA), повысившего риск сокращения поставок нефти из этой страны на мировой рынок.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник подорожали на $0,17 (0,28%) - до $60,10 за баррель. По итогам торгов в понедельник их цена снизилась на $1,71 (2,8%) и составила $60,05 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,17 (0,33%) - до $52,16 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $1,7 (3,2%), до $51,99 за баррель.

Значения фьючерсов как на Brent, так и на WTI на закрытие рынка в понедельник были минимальными с 14 января, свидетельствуют данные FactSet.

Санкции, введенные Минфином США в отношении PdVSA, предусматривают блокировку активов компании стоимостью $7 млрд. Кроме того, PdVSA недополучит $11 млрд за год в результате потерянного экспорта нефти.

Как сообщалось, Вашингтон признал исполняющим обязанности президента Венесуэлы бывшего председателя Национальной ассамблеи страны Хуана Гуаидо. Вступивший в январе в должность президента Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США, однако позднее изменил свое решение, оставив небольшое число американских дипломатов в стране.

Решение о санкциях в отношении PdVSA министр финансов США Стивен Мнучин объяснил стремлением "предотвратить дальнейшее присваивание Мадуро венесуэльских активов и защитить их для населения страны".

"Если Венесуэла хочет продолжать поставлять нефть в США даже в том случае, если Мадуро не будет иметь доступа к экспортной выручке, санкции в отношении PdVSA не повлияют на рынок, - отмечает экономист WTRG Economic Джеймс Уильямс. - Доходы от продажи нефти будут поступать на счет, который будет разблокирован для легитимного правительства Венесуэлы".

"Я подозреваю, однако, что Мадуро захочет продавать нефть в другие регионы мира. Все риски связаны с реакцией Мадуро", - цитирует Дж.Уильямса MarketWatch.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры между США и Китаем: на эту неделю запланирована поездка высокопоставленных представителей правительства КНР в Вашингтон для участия в очередном раунде переговоров.