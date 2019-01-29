Британская валюта снизится к доллару и евро - ИФК "Солид"

"Парламент Великобритании в очередной раз проголосует за проект соглашения о Brexit 13 февраля, а не сегодня, так как Тереза Мэй обещала внести коррективы в документ, чтобы повысить шансы на успех, но фактически изменений почти не последовало. При этом инвесторы верят в благоприятный исход, судя по активным покупкам фунта с середины января, и рассчитывают на уступки со стороны ЕС. Считаем, что британская валюта снизится к доллару и евро, так как пока непонятно, каким будет проект документа на следующее голосование", - отмечает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.