В первой половине торгового дня не ждем ярко выраженной динамики рынка акций - Алор Брокер

"Вчерашнее снижение российского рынка акций после обновления исторического максимума еще не означает начала полноценной коррекции. Индекс "Московской биржи" пока не ушел ниже поддержки 2445 пунктов, и повторный поход выше 2500 вполне вероятен. Но вряд ли это произойдет сегодня. С утра внешний фон складывается нейтральный. Сегодня в первой половине торгового дня мы не ждем ярко выраженной динамики рынка. Вообще в ближайшие дни, до объявления решения по ставке ФРС США или до появления информации с переговорного процесса США-Китай, лучше занять выжидательную позицию или применять спекулятивную тактику торговли, фиксируя даже небольшую прибыль", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.