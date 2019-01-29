Ожидаем консолидации отечественных индексов - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка во вторник складывается, на наш взгляд, умеренно негативная. Отсутствие положительной динамики в переговорном процессе между США и Китаем, а также отсутствие согласия в Парламенте Великобритании по условиям Brexit снижают аппетит инвесторов к рискам. Мы ожидаем консолидации отечественных индексов в ожидании сигналов из Вашингтона и Лондона. Введенные санкции в отношении Венесуэльской компании PDVSA способны, на наш взгляд, оказать краткосрочную поддержку ценам на энергоносители", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.