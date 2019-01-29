Ключевое влияние на рубль оказывает общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран - Промсвязьбанк

"В краткосрочной перспективе ключевое влияние на рубль оказывает общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран. Локальное ухудшение настроений на глобальных рынках вчера оказывало умеренное давление практически на всю группу валют EM, соответственно, российский рубль, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира ослабли за сутки на 0,3-1%. С точки зрения общего риск-аппетита на глобальных рынках, ключевым событием недели выглядит новый раунд торговых переговоров США-Китай в среду-четверг, итоги которых могут найти отражение в динамике всей группы рисковых активов (в том числе и валют EM). Ухудшение настроений на глобальных рынках сместило торги в паре доллар/рубль в диапазон 66-66,50. Среднесрочно рубль по-прежнему недорог, но для продолжения тенденции к росту, наблюдаемой с начала года, крайне желательно увидеть возвращение позитива на глобальных рынках", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.