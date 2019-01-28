Рынок акций РФ начал неделю с отката вслед за нефтью после обновления пика индекса МосБиржи на санкционных новостях

Москва. 28 января. Рынок акций РФ в понедельник снизился вслед за мировыми площадками и обвалившейся нефтью, индекс МосБиржи откатился ниже 2480 пунктов после обновления утром исторического максимума (индикатор превышал психологически важный рубеж 2500 пунктов) на новостях о снятии Минфином США санкций с компаний Олега Дерипаски.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2476,81 пункта (-0,9%, максимум дня и новый пик - 2502,38 пункта), индекс РТС просел до 1178,91 пункта (-1,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,5%.

Доллар подрос до 66,18 рубля (+0,18 рубля).

Около полуночи 28 января по московскому времени, то есть воскресным днем по Вашингтону, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) объявило об исключении En+ (MOEX: ENPL), "РусАла" (MOEX: RUALR) и "Евросибэнерго" из санкционного списка. Санкции сняты за день до полномасштабного вступления в силу: отсрочка, последний раз продленная 21 января, действовала до 28 января. При этом О.Дерипаска остается под санкциями, говорится в сообщении американского Минфина.

Акции "РусАла" на старте торгов поднимались на 10%, однако затем растеряли весь рост и ушли в ощутимый минус - цена бумаг упала до 31,09 рубля (-2,3%). GDR En+ Group выросли на 3,7%.

Подешевели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%, до 160,56 рубля), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "Мосбиржи" (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%).

Подросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%).

В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов (Япония просела на 0,6%, Китай - на 0,2%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-0,8%) и Америка (индекс S&P 500 упал на 1,2%).

В конце прошлой недели стало известно о завершении приостановки работы правительства США, начавшейся 22 декабря, однако инвесторов тревожит отсутствие конкретики по этому вопросу. Президент США Дональд Трамп и Конгресс в пятницу достигли соглашения, позволяющего возобновить работу правительства до 15 февраля без решения вопроса о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Однако затем Д.Трамп заявил, что сомневается в способности демократов и республиканцев прийти в ближайшие три недели к приемлемому для него компромиссному соглашению о финансировании строительства стены. В интервью The Wall Street Journal он оценил шансы на успешное завершение переговоров, которые будут вестись в рамках специально сформированной в Конгрессе двухпартийной группы из 17 законодателей, как "меньше, чем 50 на 50".

Также участники рынка ожидают прогресса в ходе торговых переговоров США и Китая, запланированных на 30-31 января, хотя министр торговли США Уилбур Росс заявил, что стороны пока очень далеки от реального соглашения.

На нефтяном рынке в понедельник котировки упали на фоне роста числа действующих буровых установок в США и ослабления напряженности вокруг Венесуэлы. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $59,88 за баррель (-2,8% и +0,9% в пятницу), мартовская цена WTI - $51,82 за баррель (-3,5% и +1,1% в пятницу).

Как стало известно в пятницу из отчета нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 862 штук. Подъем показателя фиксируется впервые с начала года и сигнализирует о дальнейшем росте нефтедобычи в США.

Тем временем власти Венесуэлы отменили свое решение разорвать дипломатические связи с США, что несколько успокоило инвесторов. Политический кризис в Венесуэле оказал умеренное повышательное давление на цены нефти из-за опасений сокращения поставок топлива из страны на мировой рынок.

Как отмечает аналитик компании "БКС брокер" Дмитрий Бабин, санкционный позитив лишь ненадолго компенсировал негативный внешний фон, индекс МосБиржи успел обновить исторический максимум, а индекс РТС - 4-месячный, реагируя на снятие санкций с "РусАла", хотя новость в определенной степени была ожидаемой. В итоге рост рынка продлился очень недолго, и уже днем индексы ушли в "минус" вслед за мировыми площадками. Риски введения новых мер экономического давления, в том числе и против компаний О.Дерипаски, остаются достаточно высокими.

Внешний фон остается негативным. Давление на азиатские фондовые рынки оказала вышедшая статистика о негативной динамике доходов китайских промышленных компаний в последние месяцы прошлого года. Это усилило опасения относительно охлаждения экономического роста в стране. Давление на нефть оказали пятничные данные Baker Hughes о росте количества буровых установок на нефтяных месторождениях в США, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, главным событием дня стоит признать снятие санкций с активов О.Дерипаски, хотя статус самого бизнесмена остался прежним. Акции "РусАла" стартовали с весьма сильного роста, после чего растеряли все позиции и ушли в минус, хотя расписки En+ сохранили позитивный импульс. Акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) выросли (+1,1%) на фоне операционной отчетности, показавшей рост заключенных контрактов в 2018 году на 44%. Согласно заявлениям "Газпрома", на дивиденды по итогам 2018 года заложено 10,5 рубля на акцию - 27% от прибыли по МСФО. Индекс МосБиржи обновил внутридневной исторический максимум, но потенциал возможного движения вверх не получил подтверждения ни в объемах, ни в динамике роста. Похоже, что повышение рынка трансформировалось в сигнал на продажу.

Прибыль китайских промышленных предприятий сократилась в декабре на 1,9%, и это уже второй подряд месяц, когда данный показатель ухудшается. За весь 2018 год прибыль выросла на 10,3%, что только подтверждает существенное ухудшение ситуации в конце минувшего года. Соответственно, у инвесторов не было мотивации покупать акции, тем более что на текущей неделе будет много важных событий, которые способны существенно повлиять на рынки. Во вторник в британском парламенте состоится голосование по плану "B" условий выхода из Евросоюза. Далее инвесторы будут следить за заседанием ФРС, визитом китайского вице-премьера Лю Хэ в США для продолжения переговоров и статистикой по американскому рынку труда.

Китайские новости вкупе с ростом числа буровых установок в США оказали негативное влияние на нефть. Падение прибыли предприятий Китая указывает на перспективу роста безработицы, что негативно повлияет на потребление нефтепродуктов.

Радость американского рынка по поводу временного перемирия Белого дома и Конгресса может оказаться недолгой. К тому же на текущей неделе отчитываются такие компании, как Apple и Caterpillar, которые чрезвычайно зависят от внешних рынков, включая китайский. Отечественный рынок акций оказался в сложной ситуации, не удержав рубеж 2500 пунктов по индексу МосБиржи, поскольку слабый внешний фон и отсутствие местных поводов для покупки развернули котировки акций вниз, отмечает А.Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Газпрома" с технической точки в последние дни продолжают попытки подняться вверх и стремятся к максимумам с ноября (район 167 рублей). В понедельник бумаги скорректировались вниз вместе с рынком, но откат не представляет для "быков" опасности, пока акции концерна не закрепились ниже 158 рублей. До преодоления указанной отметки имеет смысл сохранять среднесрочные длинные позиции и частично фиксировать прибыль по краткосрочным.

Нефть дешевеет на данных Baker Hughes и статистике из Китая о замедлении темпов роста прибыли промышленных предприятий в декабре. Во вторник, 29 января, состоится голосование по второму плану Brexit, однако внесенные в документ изменения были минимальными. Американским законодателям удалось договориться о временном возобновлении финансирования правительства, но Д.Трамп пока не слишком оптимистичен в отношении ситуации после 15 февраля - президент США не намерен отказываться от своих условий в отношении строительства стены на границе с Мексикой.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, отмена санкций к активам О.Дерипаски является позитивным событием для российского рынка, однако это не уберет полностью заложенный в цены дисконт рынка акций РФ. Продолжается проводимое спецпрокурором США Робертом Мюллером расследование предполагаемого вмешательства российских властей в предвыборную кампанию Д.Трампа в 2016 году, и многие влиятельные американские политики и СМИ по-прежнему настаивают на ужесточении мер в отношении России. Скорее некоторые участники рынка могут истолковать снятие санкций как сигнал того, что в контексте санкционных дебатов, а также в рамках внутренней политической повестки Вашингтона в отношении России США и партнеры начинают учитывать более экономически обоснованные аргументы, полагают аналитики Sberbank CIB.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-21,4%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-17,9%), акции ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (-13,9%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-7,3%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-6,3%).

Выросли бумаги ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+24,4%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+6,9%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+6,7%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+6,2%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+5,1%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,2%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+2,1%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,484 млрд рублей (из них 11,922 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).