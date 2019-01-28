Рубль ускорил падение к доллару и евро в понедельник вечером на фоне снижения у инвесторов аппетита к риску

Москва. 28 января. Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль несколько ускорил падение к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 66,16 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75,29 руб./EUR1, прибавив 27,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 21 копейку - до 70,27 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая уменьшение интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и негативную динамику большинства валют emerging markets. Дополнительными негативными факторами для рубля стали дешевеющая нефть, завершение налогового периода января перечислением в бюджет налога на прибыль, а также валютные операции ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.

При этом рынки постепенно переходят в режим ожидания результатов двухдневного заседания ФРС США, которые станут известны в среду вечером. Также на эту неделю запланирована поездка высокопоставленных представителей правительства Китая в Вашингтон для участия в очередном раунде торговых переговоров. Сохраняющаяся неопределенность относительно разрешения американо-китайских торговых противоречий продолжает оказывать негативное влияние на большинство глобальных площадок.

Цены на нефть ускорили падение вечером в понедельник, так как участники рынка продолжают отыгрывать рост числа действующих буровых установок в США и ослабление напряженности вокруг Венесуэлы. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 2,63% - до $59,97 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже снизилась к этому времени на 3,43% - до $51,85 за баррель.

Как стало известно в пятницу из отчета нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 862 штук. Подъем показателя фиксируется впервые с начала года и сигнализирует о дальнейшем росте нефтедобычи в США. Тем временем власти Венесуэлы отменили свое решение разорвать дипломатические связи с США, что несколько успокоило инвесторов. Политический кризис в Венесуэле ранее оказал умеренное позитивное влияние на цены на нефть из-за опасений сокращения поставок топлива на мировой рынок.

Как сообщил "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, "рубль открыл день в неплохом плюсе, так как определенную поддержку всей группе российских активов оказывали позитивные новости о снятии санкций США с трех российских компаний. Однако общее ухудшение настроений на глобальных рынках оказало давление на всю группу валют emerging markets в середине дня. Рубль не стал исключением, и на этом фоне пара "доллар-рубль" вернулась выше отметки 66 руб./$1".

"Рубль торговался без существенной волатильности. В первой половине дня нацвалюта в моменте смогла укрепиться до 65,66 руб./$1, но валюты сырьевых поставщиков растеряли свой рост на глобальном рынке, а вслед за ними и российский рубль. При этом нефть ускорила снижение во второй половине дня, что оказало дополнительное давление на рубль. Негативом для нацвалюты также стало завершение налогового периода и объявленное увеличение покупок валюты в рамках бюджетного правила за счет отложенных объемов. Соответственно, как и рынок акций, рубль может оказаться под давлением на текущей неделе", - подчеркнул аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"Рубль в первой половине дня укреплялся на фоне новостей об отмене санкций США в отношении компаний Олега Дерипаски; бизнесмен был внесен в черный список в апреле прошлого года. В официальном документе OFAC значится, что О.Дерипаска более не является контролирующим акционером En+ (MOEX: ENPL) (он снизил свою долю в группе с 70% до 44,95%). Санкционная угроза США в отношении России снизилась в последнее время, в том числе из-за временной приостановки работы федерального правительства, однако переговоры по санкциям могут быть возобновлены в любой момент. Это является одним из факторов давления на российскую валюту", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 29 января на 1,3 копейки, до 65,93 руб./$1, и поднял курс евро на 56,2 копейки, до 75,1932 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в понедельник на 1,6 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 65,9633 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 4,48 копейки к уровню пятницы, опустившись до 66,0114 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 248,417 млн, из которых $803,768 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 444,649 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос по отношению к пятнице на 56,31 копейки, до 75,2057 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 38 копеек и составил 75,3252 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR633,519 млн, из которых EUR235,168 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR398,351 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) незначительно выросли в понедельник, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,99% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок прибавила 2 б.п. и составила 8,04% годовых. Вместе с тем ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей, оставшись на отметках 8,25%, 8,56% и 8,68% годовых, соответственно.