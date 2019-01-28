28 января 2019 года 19:00
Цены евробондов РФ снижаются в понедельник на фоне ухудшения ситуации на EM
Москва. 28 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снижаются в понедельник на фоне общего ухудшения ситуации на долговых рынках стран с развивающейся экономикой (EM); исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного подрастают в цене, что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 25 января на 2 базисных пункта и составила 110,54% от номинала, что соответствует доходности 3,92% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла по отношению к пятнице на 4 базисных пункта, составив 98,48% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,57% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился и составил 135 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 50 базисных пунктов - до 110,05% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисных пункта - до 5,15% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году потеряли в цене 38 базисных пунктов, опустившись до 106,18% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисных пункта и составила 5,165% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 8 базисных пунктов - до 101,26% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 5,545% годовых), с погашением в 2023 году - на 9 базисных пунктов, до 103,46% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 4,05% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 75 базисных пунктов - до 98% от номинала (доходность выросла на 5,5 пункта и составила 5,39% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 3 базисных пункта, до 97,43% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 4,62% годовых).
"Котировки российских еврооблигаций сегодня немного снижаются вслед за падением стоимости долговых бумаг большинства emerging markets, в частности, в понедельник ощутимо подешевели евробонды Турции, при этом снижение бумаг ЮАР было умеренным. Рост как отечественных евробондов, так и большинства долговых бумаг стран с развивающейся экономикой длится уже почти четыре недели, и за это время произошло существенное сужение суверенных спредов. Таким образом, вполне закономерно, что к настоящему времени рынок исчерпал потенциал роста и стали прослеживаться коррекционные настроения. При этом внутренние новости рынок практически никак не отыгрывает, все движения сейчас идут вслед за общемировыми трендами", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.
Опубликовано: /Финмаркет/
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