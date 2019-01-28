На валютном рынке большую часть дня пара доллар/рубль консолидировалась в районе 66 руб. - ИК "Велес Капитал"

В понедельник банки завершали январский период обязательных платежей в бюджет уплатой налога на прибыль. Накануне, в четверг и пятницу, отток ликвидности по бюджетному каналу на основные платежи составил около 1 трлн руб., а оставшиеся платежи по налогу на прибыль могли составить порядка 150-200 млрд руб., констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Спрос на рублевую ликвидность несколько усилился, однако видимых проблем на рынке не наблюдалось. Так, ставка МБК MosPrime o/n прибавила еще 4 бп, вплотную подойдя к уровню в 8% годовых, выше которого находилась последний раз в декабре 2017 г. На аукционах по предоставлению ликвидности Федеральным казначейством был зафиксирован спрос со стороны отдельных кредитных организаций. Так, на депозитном аукционе срочностью 174 дн. из лимита в 100 млрд руб. был привлечен 41 млрд руб., а на аукционе РЕПО o/n из лимита в 400 млрд руб. было использовано 150,2 млрд руб. (на недельном аукционе спрос практически отсутствовал).

На валютном рынке большую часть дня пара доллар/рубль консолидировалась в районе 66 руб., хотя еще на открытии российская валюта предприняла попытку укрепления до 65,7. Однако ближе к окончанию рабочего дня уже американская валюта попыталась продвинуться в сторону 66,2 руб., использую общую положительную динамику доллара на большинстве площадок EM и кратковременное снижение котировок нефти ниже 60 долл. за баррель.

В понедельник Банк России опубликовал оценку фактических платежей российских корпоративных заемщиков в 1-м полугодии 2019 г. В частности, согласно графику платежей 40 крупнейших заемщиков, основная нагрузка придется на март и апрель (совокупный объем выплат составит 5,7 млн долл. США уже с учетом внутригруппового финансирования)." Ранее мы отмечали, что пока влияние валютных покупок ЦБ на открытом рынке будет нейтральным, однако постепенное изъятие валютной ликвидности будет оказывать более заметное давление на рубль в периоды пиковых выплат по внешнему долгу или сезонного сокращения счета текущих операций платежного баланса. Данные ЦБ подтверждают вероятность усиления дефицита валютной ликвидности уже ко 2-му кварталу 2019 г.", - заключает эксперт ИК