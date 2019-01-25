Рубль снижается к доллару и евро в пятницу вечером в рамках фиксации прибыли

Москва. 25 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль снижается к бивалютной корзине, корректируясь вниз на фоне фиксации прибыли после уверенного роста в предыдущие дни.

Курс доллара США в 19:00 МСК составил 66 руб./$1, что на 22,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75,2075 руб./EUR1, подорожав на 81,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 49 копеек - до 70,14 рубля. Более активное укрепление евро против рубля связано с восстановительным ростом европейской валюты против доллара на мировом рынке Forex.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах 25 января в рамках коррекции после уверенного роста в предыдущие дни и достижения утром максимальных отметок с октября-ноября прошлого года на фоне повышенного спроса глобальных инвесторов на российские активы. Поддержкой нацвалюте выступала также подготовка компаний к пику налоговых выплат января, приходящихся на последние дни месяца (в пятницу - НДПИ, НДС и акцизы, в понедельник - налог на прибыль общим объемом 1 трлн рублей).

В то же время заявление ЦБ РФ о проведении отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила оказало негативное влияние на котировки рубля, выступив триггером для начала коррекции. Как сообщил ЦБ РФ утром в пятницу, отложенные покупки будут осуществляться с 1 февраля 2019 года равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд рублей.

Цены на нефть плавно подрастают в пятницу вечером в связи с опасениями сокращения экспорта из Венесуэлы, перевесившими сигналы роста запасов. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,26% - до $61,25 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже повысилась к этому времени на 0,43% - до $53,36 за баррель.

Внимание рынка приковано к Венесуэле, трейдеры ждут дальнейших шагов от бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, которого США и ряд других стран признали исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Вступивший в январе в должность президента Николас Мадуро (многие страны признали выборы, на которых он победил, незаконными) объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Ситуация в Венесуэле приобретает еще более высокую значимость с учетом того, что пост президента ОПЕК с 1 января перешел к министру нефти Венесуэлы Мануэлю Кеведо в рамках ежегодной ротации.

Опасения резкого сокращения поставок на мировой рынок нивелировали влияние данных о росте резервов нефти в США. Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 7,97 млн баррелей. Запасы бензина в Штатах выросли на 4,05 млн баррелей, резервы дистиллятов упали на 617 тыс. баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки. Импорт нефти подскочил на 664 тыс. б/с.

"Сегодня торги на внутреннем валютном рынке открылись незначительным ростом курса рубля. Однако информация о том, что ЦБ с 1 февраля начнет покупать валюту в рамках отложенных покупок 2018 года, развернула вектор торгов, в результате чего доллар вернулся выше отметки 66 руб./$1. Вероятнее всего, в ближайшие дни валютные торги будут проходить в диапазоне 66-66,5 руб./$1, что будет устраивать как продавцов валюты, так и ее покупателей. Вместе с тем, в начале февраля рынок будет смотреть на то, каким образом, увеличенные объемы покупки валюты со стороны ЦБ будут сказываться на динамике рубля. Будет ли этот негативный фактор нивелироваться дорогой нефтью или позитивными новостями с мировых рынков капитала. Или же негативный внешний фон в совокупности с увеличившимися объемами покупки валюты Центробанком будут оказывать видимое давление на курс нацвалюты. Но с другой стороны, ЦБ оставляет для себя поле для маневра, и в случае неудачных рыночных раскладов он может приостановить покупку валюты. Это означает, что у денежных властей, скорее всего, есть представление о некотором справедливом коридоре колебаний курса рубля и именно его они будут придерживаться. То есть важным будет не фактор - "дорогой-дешевый" рубль, а фактор стабильности нацвалюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов.

"Утром в пятницу Банк России объявил о начале проведения с 1 февраля отложенных покупок валюты в рамках бюджетного правила. Сама по себе новость сразу же оказала негативное влияние на курс рубля, однако влияние данного фактора может сойти на нет еще до окончания сегодняшних торгов. В пятницу российские банки проводят основные налоговые платежи (НДПИ, акцизы и НДС), а в понедельник "закрывают" текущий налоговый период уплатой налога на прибыль. Совокупный отток ликвидности в рамках данных событий может составить порядка 1,1 трлн рублей. Судя по оттоку ликвидности по бюджетному каналу в четверг (по данным ЦБ), банки уже провели предварительные расчеты на 164 млрд рублей, что должно позволить рынку безболезненно пройти сам пик налоговых платежей", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Отложенные объемы покупки валюты будут равномерно распределены на три года, соответственно ежедневный объем операций увеличивается на 2,8 млрд рублей. Однако подобное увеличение объемов не должно оказывать значительного влияния на курс рубля в первом квартале на фоне сезонно сильного счета текущих операций. На конец текущей - начало следующей недели в РФ приходится пик налоговых выплат. Влияние фактора налогов на валютный курс в этом месяце, скорее всего, будет невысоким, так как внешние условия для рубля важнее", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 8,46 копейки, до 65,917 руб./$1, и опустил курс евро на 39,94 копейки, до 74,6312 руб./EUR1. Снижение официальных курсов ЦБ произошло за счет укрепления рубля, наблюдавшегося днем и вечером накануне, уже после установления курсов на пятницу.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 2,1 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 65,9793 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 14,22 копейки, поднявшись до 66,0602 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 533,853 млн, из которых $919,133 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 614,72 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к четвергу на 24,54 копейки, до 74,6426 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 12,62 копейки и составил 74,9327 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR767,026 млн, из которых EUR330,21 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR436,816 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,95% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,02% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, повысилась на 1 б.п. - до 8,25% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 б.п. - до 8,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,68% годовых.