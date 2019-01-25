Рынок акций обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов

Москва. 25 января. Рынок акций РФ в пятницу подрос на фоне позитивных сигналов с мировых фондовых площадок, индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, поднявшись к рубежу 2500 пунктов, при этом лидировали в росте бумаги "Распадской" на сильном квартальном отчете.

По итогам сессии индекс МосБиржи вырос до 2498,23 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1192,02 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,6%.

Доллар подорожал до 66,02 рубля (+0,24 рубля).

Абсолютный максимум индекса МосБиржи был зафиксирован в течение торгов 3 октября 2018 года - 2501,78 пункта, но тогда к закрытию сессии индикатор просел чуть ниже 2494 пунктов.

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1-1,3%, доллар просел на 0,26 рубля.

В лидерах роста в пятницу выступили акции "Распадской" (+3,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,4% и +1,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%).

"Распадская" (MOEX: RASP) в четвертом квартале 2018 года увеличила производство угля на 50% по сравнению с предыдущим кварталом - до 4,38 млн тонн; добыча угля за 2018 год увеличилась на 11% - до 12,74 млн тонн.

Просели бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

В пятницу в Азии преобладал рост индексов на акциях высокотехнологичных компаний (японский Nikkei 225 вырос на 1%, Китай - на 0,4%) после ралли производителей полупроводников в США накануне, плюсуют Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,1-1,5%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 1%).

Индекс доверия бизнесменов к экономике Германии, согласно вышедшим в пятницу данным института IFO, в январе сократился до 99,1 пункта при прогнозах снижения до 100,7 пункта с декабрьских 101 пункта.

Тем не менее, оптимизм на рынках поддержала вышедшая в четверг сильная статистика по рынку труда США: число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе уменьшилось на 13 тыс. и составило 199 тыс. - минимум с ноября 1969 года.

Количество заявок упало до рекордного минимума, несмотря на приостановку работы правительства США, вызвавшую рост заявок со стороны государственных служащих примерно на 15 тыс. Это демонстрирует, что работодатели стремятся всеми силами удержать сотрудников на фоне нехватки квалифицированных кадров в стране. Столь сильные статданные несколько успокоили опасения по поводу замедления роста мировой экономики и ВВП США в частности.

В пятницу поддержку рынку акций США оказал спрос на бумаги высокотехнологичных компаний благодаря сильному сезону корпоративной отчетности.

Между тем, нефть в пятницу забуксовала в росте, который ранее был спровоцирован опасениями сокращения поставок топлива из Венесуэлы. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,28 за баррель (+0,3% и -0,1% накануне), мартовская цена WTI - $53,38 за баррель (+0,5% и +1% в четверг).

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп официально признал бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Вслед за США это сделали Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств.

После этого вступивший в январе в должность президента Николас Мадуро (многие страны признали выборы, на которых он победил, незаконными) объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.

Такое развитие событий может послужить поводом для новых санкций Вашингтона против Венесуэлы, которые могут включать ограничения на поставки нефти. По мнению аналитиков RBC Capital Markets, нефтедобыча в Венесуэле в текущем году сократится на 300-500 тыс. баррелей в сутки, и санкции могут увеличить сокращение на несколько сотен тысяч б/с.

Между тем накануне министерство энергетики США сообщило о том, что запасы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 7,97 млн баррелей, хотя опрошенные Bloomberg эксперты в среднем прогнозировали снижение на 750 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, решить проблему финансирования федеральных органов власти США пока не удалось, в Венесуэле политический кризис зашел в тупик, нефть приостановила подъем.

Сенат США накануне, как и следовало ожидать, не смог принять ни один из двух альтернативных планов мер по восстановлению финансирования федеральных структур. Европейская статистика остается скорее негативной, руководство ЕЦБ воздержалось от внесения каких-либо изменений в свою денежно-кредитную политику, отметив при этом, что в европейской экономике накапливаются риски.

Кризис в Венесуэле по-прежнему является ключевым фактором для рынка нефти и наиболее значимым событием в геополитическом плане. Поддержку действующему президенту страны Н.Мадуро выразили Россия, Китай и руководство вооруженных сил Венесуэлы, а США, Организация американских государств и другие влиятельные региональные игроки ранее приняли сторону самопровозглашенного временного президента Х.Гуайдо.

Американские официальные лица накануне сделали ряд заявлений о благоприятном ходе торговых переговоров с Китаем, но не сообщили, в чем конкретно выражается прогресс. В британской прессе появились сообщения, что в поддержку пересмотренного плана Терезы Мэй по Brexit выступит Демократическая юнионистская партия, что подогрело спрос на британский фунт стерлингов, отмечают эксперты.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, оптимизм биржевых "быков" в пятницу оказался подорван локальным спадом котировок нефтяных фьючерсов на фоне достаточно противоречивых факторов и ожиданий. С одной стороны, официальная статистика от Минэнерго США указала на сильное недельное увеличение запасов сырой нефти, которое составило почти 8 млн баррелей. С другой, политический кризис в Венесуэле создает риски дальнейшего сокращения поставок углеводородов из этой страны. Как известно, относительно небольшая по территории Венесуэла занимает первое место в мире по доказанным запасам нефти.

Дивидендные "префы" "Сургутнефтегаза" скорректировались от достигнутого на текущей неделе многомесячного максимума. Скорее всего, эти бумаги сумеют нащупать среднесрочную поддержку на подступах к "круглому" ценовому уровню 40 руб. Акции АФК "Система" возобновили рост после трехдневной технической коррекции, подъем происходит на повышенных оборотах в условиях ожиданий запланированной эмитентом продажи контрольного пакета акций розничной торговой сети "Детский мир" (MOEX: DSKY).

Акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,3%, до 2152 руб.) пользовались спросом на фоне заявления операционного директора эмитента о том, что IT-компания может начать выплачивать дивиденды своим акционерам. Указанный вопрос периодически обсуждается. В пятницу бумаги сумели превысить значимый уровень сопротивления, располагавшийся в районе 2100 руб. Следующей среднесрочной технической целью для них выступает ценовая отметка 2200 руб. Бумаги все еще пытаются нивелировать свою сильную октябрьскую просадку, связанную с неподтвержденными слухами о возможном переходе "Яндекса" под контроль Сбербанка (MOEX: SBER), отмечает аналитик.

По словам аналитика компании "БКС брокер" Анастасии Поповой, индекс МосБиржи может превысить 2500 пунктов в случае дальнейшего ослабления рубля, которое можно списать на объявленные в пятницу планы ЦБ РФ приступить к отложенным покупкам иностранной валюты с 1 февраля.

Рынок проигнорировал заявления министра торговли США Уилбура Росса о том, что до разрешения торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном еще "очень далеко". В то же время он добавил, что шанс на достижение честной взаимоприемлемой сделки есть. Теперь участники торгов будут ждать новостей из США, куда на следующей неделе прибудет делегация из КНР для продолжения переговоров на высшем уровне.

Для нефти негативным фактором является увеличение запасов сырья в США, а поддержкой - политический кризис в Венесуэле, который может привести к перебоям в поставках "черного золота". Вечером рынок ожидает выхода традиционных недельных данных Baker Hughes по буровой активности в США, отмечает аналитик.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, слабая нефть помешала российскому рынку акций повторить растущую динамику азиатских и европейских площадок. Под влиянием данных Минэнерго США о внушительном росте запасов на 8 млн баррелей за прошлую неделю фактор Венесуэлы отошел на второй план. Помимо этого, "медвежий" сигнал рынку могли обеспечить прогнозы Международного энергетического агентства (EIA) на 2019г, а именно планы США стать нетто-экспортером нефти уже в 2020 году и увеличить добычу до более 14 млн баррелей в сутки к 2040 году. Наращивание экспорта из США выглядит еще более пугающе в свете отсутствия ясности по объему будущего спроса на нефть.

На следующей неделе рынки будут жить ожиданиями американо-китайских переговоров, и основной фокус внимания будет на все официальные заявления представителей США или Китая, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+12,2%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+8,4%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC) ) (+7%), акции "Русгрэйн Холдинга" (MOEX: RUGR) (+4,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Тамбовэнергосбыт" (-20,3%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-19,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-17,7%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-17,7%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-15,5%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-10,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,81 млрд рублей (из них 12,532 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (-0,1%)).