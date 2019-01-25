Рынок акций РФ на неделе поднялся к 2500п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме

Рынок акций РФ на неделе подрос в район психологического рубежа 2500 пунктов по индексу МосБиржи, обновив максимум индикатора с 3 октября 2018 года на фоне позитивной динамики мировых площадок в ожидании заключения торговой сделки США и Китая.

Подъем рынка подогревался сохраняющимся спросом на рисковые активы со стороны нерезидентов: чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) с 17 по 23 января составил порядка $140 млн против притока $100 млн неделей ранее (три недели непрерывного притока). Между тем фонды, инвестирующие только в акции РФ, впервые зафиксировали отток капитала на уровне $20 млн после трех недель притока (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 21 по 25 января вырос на 1% - до 2498,23 пункта, индекс РТС прибавил 1,3% и составил 1192,02 пункта на фоне снижения доллара на 0,26 рубля (до 66,02 руб./$1). Нефть Brent за неделю подешевела на 2,1% или $1,3 (мартовский фьючерс).

Неделя на рынке акций РФ началась со снижения индексов: все попытки подрасти вслед за нефтью на фоне надежд на прогресс в торговых переговорах США и КНР завершилась коррекцией из-за фиксации прибыли игроками на фоне напряженности в Европе, где инвесторы ожидали новостей по Brexit; лидировали в росте акции АФК "Система" (+4,5%), обновившие максимум с июня 2018 года. Индекс МосБиржи просел ниже 2470 пунктов, индекс РТС откатился к 1170 пунктам; нефть Brent в понедельник протестировала $63 за баррель, после чего сдала назад к $62,8 за баррель.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings 18 января подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" (нижняя ступень инвестиционного уровня) со "стабильным" прогнозом.

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики России в 2019 году по сравнению с октябрьской версией прогноза на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 1,6%, оценка роста мирового ВВП также снижена - до 3,5% с 3,7%. В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,6%, российской - на 1,7%.

Во вторник рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике "фишек" и индексов, несмотря на откат мировых площадок и ощутимое падение нефти из-за возросших опасений замедления мировой экономики после выхода прогноза МВФ. Индекс МосБиржи остался под 2470 пунктами, индекс РТС просел ниже 1170 пунктов, а нефть Brent откатилась ниже $61 за баррель на опасениях сокращения спроса на сырье. Обновили максимум более чем за год акции "Россетей" (+5,6%) в отсутствие новостей, бумаги "Мечела" (+3% и +2,8% "префы") поднялись к максимумам ноября-декабря на новостях о реструктуризации долгов (компания сообщила о завершении реструктуризации синдицированного предэкспортного кредита PXF на $1 млрд).

Госдума РФ на заседании во вторник отклонила законопроект, который устанавливает для госкомпаний (более 50% акций в уставном капитале в госсобственности) обязанность направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли. Законопроект был внесен фракцией "Справедливая Россия" в марте 2018 года.

В среду рынок акций поднялся в район исторического максимума по индексу МосБиржи, зафиксированному 3 октября 2018 года (2501,78 пункта); локомотивом роста выступили бумаги "Татнефти" (+4,5%), "ФСК ЕЭС" (+2,5%) и Сбербанка (+1,2%) на фоне улучшения настроений на внешних рынках после локального отката. Индекс МосБиржи превысил 2490 пунктов, индекс РТС поднялся выше 1186 пунктов; нефть Brent превышала днем $62 за баррель, но к вечеру вновь опустилась к $61,6 за баррель. Продолжилось ралли акций "Россетей" (+3,4%), которые не входят в расчет индексов МосБиржи и РТС: бумаги обновили максимум с октября 2017 года при рекордном объеме торгов - 2,067 млрд рублей (максимум с конца ноября 2011 года).

На мировых площадках возросла волатильность на фоне слухов в СМИ, что США отказались от предложения Китая о проведении подготовительных переговоров из-за отсутствия прогресса в обсуждении двумя странами ряда ключевых вопросов - принудительного трансфера технологий и масштабных структурных реформ в китайской экономике. Позднее Белый дом опроверг информацию о том, что Вашингтон отклонил инициативу Пекина.

В четверг рынок акций просел к 2480 пунктам по индексу МосБиржи из-за снижения нефти и укрепления рубля, лидерами отката выступили бумаги АФК "Система" (-3,1%), "Мосбиржи" (-2,8%), а также упавшие акции "Роснефти" (-3,3%) из-за политического кризиса в Венесуэле, где компания участвует в ряде нефтяных проектов. Нефть Brent консолидировалась в районе $61 за баррель.

Венесуэльский лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, его тут же признал президент США Дональд Трамп, в то время как в России события в этой латиноамериканской стране восприняли как попытку госпереворота, а глава Венесуэлы Николас Мадуро пообещал разорвать с США отношения. Н.Мадуро дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию, обвинив Вашингтон в стремлении добиться смены власти в Венесуэле. Тем временем США отказали Н.Мадуро в праве разрывать дипотношения и заявили, что будут осуществлять отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Х.Гуаидо.

В пятницу рынок акций сохранил попытки роста на фоне общемировой коррекции благодаря ослаблению опасений за рост экономики США. Так, в США число заявок на пособие по безработице упало до рекордного минимума (с 1969г), несмотря на приостановку работы правительства США - сильные статданные несколько успокоили опасения по поводу замедления роста мировой экономики и ВВП США в частности.

"Быков" рынка акций РФ сдерживала консолидация нефти Brent в районе $61 за баррель на фоне ожиданий возможного сокращения добычи сырья в Венесуэле. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, но немного недотянул до рубежа 2500 пунктов. Лидерами роста оказались акции "Распадской" (+3,6%) после выхода квартального отчета (компания в IV квартале увеличила производство угля на 50% по сравнению с предыдущим кварталом, за год добыча угля выросла на 11%).

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "МРСК Сибири" (+11%), "Россетей" (+8%), "Татнефти" (+8%); хуже рынка смотрелись акции "МРСК Северо-Запада" (-8%), ПАО "Обувь России" (-7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-3%).

В конце января рынок акций РФ может продолжить рост вместе с мировыми площадками на сохраняющихся ожиданиях торгового соглашения США и Китая (официальная встреча вице-премьера КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером назначена на 30-31 января). Индекс МосБиржи может превысить 2500 пунктов, а индекс РТС - 1200 пунктов, после чего в любом случае - по факту ожидаемого события или срыва торговой сделки США-КНР - перегретые рынки начнут корректироваться из-за фиксации прибыли игроками. Поддержками для индекса МосБиржи выступит область 2470-2480 пунктов, для РТС - 1150-1180 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".