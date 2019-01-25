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25 января 2019 года 19:20
Пятницу российский фондовый рынок закрыл на недельных максимумах - Промсвязьбанк
"В пятницу российский фондовый рынок смог вновь продемонстрировать восходящую динамику, после небольшой коррекции четверга, чему поспособствовал позитивный внешний фон. Основным фактором к покупкам выступила ситуация на внешних фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,6%, а в США индексы Dow Jones и S&P500 после первого часа торгов выросли на 1,2% и 1% соответственно. При этом динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает консолидироваться в районе 61 доллара за баррель, не оказала существенного влияния на наши бумаги. В результате, к окончанию сессии индекс МосБиржи подтянулся на 0,6%, вплотную подойдя к уровню 2500 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Распадской, Татнефти, Яндекса и Системы, прибавившие более 3%. Хуже рынка закрылись Магнит и САФМАР, потери которых составили 1,5% и 1,4%. Пятницу российский рынок закрыл на недельных максимумах, вплотную подойдя к историческому, установленному в октябре прошлого года на уровне 2502 пунктов. При этом уровень 2500 выступает ближайшим сопротивлением, которое, в случае сохранения позитивного внешнего фона, "быки" могут попытаться преодолеть уже в начале следующей недели. Отметим, что его пробой может стать техническим сигнал к усилению покупок, что поддержит импульс к росту", - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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25 января 2019 года 19:47
Москва. 25 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль снижается к бивалютной корзине, корректируясь вниз на фоне фиксации прибыли после уверенного роста в предыдущие дни. читать дальше
.25 января 2019 года 19:45
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.25 января 2019 года 19:40
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.25 января 2019 года 19:10
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Москва. 25 января. Благодаря сохранившемуся спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM), в то время как среднесрочные бумаги закрыли неделю без значимых ценовых изменений. читать дальше
.25 января 2019 года 17:34
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.25 января 2019 года 16:40
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.25 января 2019 года 16:00
Москва. 25 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине, корректируясь вниз на фоне фиксации прибыли после уверенного роста в предыдущие дни. читать дальше
.25 января 2019 года 15:51
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.25 января 2019 года 15:24
Банк России с 1 февраля 2019 г. решил приступить к отложенным в 2018 г. покупкам валюты по бюджетному правилу. Покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев. В итоге общий объем интервенций увеличится на 2,8 млрд рублей в день. ЦБ оставляет за собой право приостанавливать покупки... читать дальше
.25 января 2019 года 14:57
"Трехдневный рост российской валюты прервался, смазав картину под занавес недели, - отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - Доллар развернулся от двухмесячных минимумов и снова тестирует отметку 66 руб., с лихвой отыграв вчерашние потери. Причина... читать дальше
.25 января 2019 года 14:30
В течение большей части прошлого года рынок алюминия находился под влиянием рисков со стороны предложения, которые в последнее время практически потеряли свою значимость, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Меры китайских властей по сокращению выпуска в тяжелой... читать дальше
.25 января 2019 года 13:52
Эффект только новых покупок на валютный рынок невысок, но вместе с регулярными вызовет сильное давление на курс рубля - Райффайзенбанк
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.25 января 2019 года 13:37
Торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,55–67,55 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль большую часть недели демонстрировал уверенную динамику, опираясь на фактор налогового периода при благоприятных внешних условиях. Однако пятничная новость о проведении ЦБ отложенных покупок в рамках бюджетного правила – в дополнение к плановым интервенциям – привела к резкому ослаблению... читать дальше
.25 января 2019 года 13:12
На российском рынке сегодня преобладают "бычьи" настроения. Ослабление рубля и подъем нефтяных котировок поддерживают бумаги "тяжеловесных" секторов компаний-экспортеров. Благодаря этому индекс МосБиржи получил еще один шанс переписать истерический максимум, расположенный на отметке в 2501,78... читать дальше
.25 января 2019 года 12:44
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"Вчера бивалютная корзина успешно укрепилась "сквозь" важный уровень сопротивления, соответствующий 200-дневной средней на уровне 69,90, открывая возможность дальнейшего роста рубля до отметки 68. В паре USD/RUB ближайшее сопротивление находится около 65,10/USD, и туда рублю опуститься вполне по... читать дальше
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