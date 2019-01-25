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25 января 2019 года 19:10

Цены "длинных" евробондов РФ по итогам недели слегка подросли благодаря спросу инвесторов на активы EM

Москва. 25 января. Благодаря сохранившемуся спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM), в то время как среднесрочные бумаги закрыли неделю без значимых ценовых изменений.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене по итогам пяти торговых дней, но более скромными темпами, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов в "длинном" сегменте рынка. Изменения же спредов в среднесрочном сегменте оказались незначительными.

В начале торгов понедельника цены российских суверенных евробондов выросли, отыграв пятничное решение агентства S&P о сохранении суверенного рейтинга России на инвестиционном уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом, а затем легли в боковой дрейф на фоне пониженной активности торгов из-за выходного дня в США (День Мартина Лютера Кинга). Факторами неопределенности для мировых рынков капитала по-прежнему выступала ситуация вокруг Brexit, а также продолжающийся шатдаун в США.

Во вторник сектор валютных долговых бумаг России не продемонстрировал ярко выраженной динамики. Покупатели взяли паузу после публикации в Китае разочаровывающей макроэкономической статистики, согласно которой экономика Поднебесной в 2018 году выросла всего на 6,6%, самыми медленными темпами почти за три десятилетия (с 1990 года). Рост ВВП КНР замедлился в четвертом квартале прошлого года до 6,4%, минимального за последнее десятилетие значения, по сравнению с 6,5% в июле-сентябре на фоне продолжающегося торгового конфликта с Вашингтоном и торможения в розничной торговле.

Кроме того, сдерживающее влияние на глобальных инвесторов оказало ухудшение Международным валютным фондом (МВФ) прогнозов роста мировой экономики. В частности, МВФ ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,5% с ожидавшихся ранее 3,7%. В 2020 году фонд ожидает подъема глобального ВВП на 3,6%. Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год также был снижен на 0,2 процентного пункта - до 4,5%, в 2020 году рост ускорится до 4,9%, полагает МВФ. Прогноз роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост.

Вместе с тем в середине недели рост котировок еврооблигаций России возобновился на фоне новой волны активизации спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets и снизившихся для России санкционных рисков из-за того, что Конгресс США в настоящее время не может рассмотреть новые ограничительные меры против РФ вследствие приостановки работы правительства. Поскольку санкционные риски в отношении России отошли на второй план, корреляция динамики российских долговых бумаг с еврооблигациями других emerging markets заметно возросла. Таким образом, котировки отечественных бумаг в настоящее время перестали учитывать риски, связанные с возможным объявлением новых антироссийских санкций, и поэтому держатся довольно высоко.

Заметную поддержку практически всем еврооблигациям стран с развивающейся экономикой, в том числе и России, с начала 2019 года оказывает активизировавшийся у мировых инвесторов спрос на рисковые активы, чему способствовало, в том числе, и снижение процентных ставок US Treasuries, наблюдавшееся в конце прошлого - начале этого года. Перспективы для развивающихся рынков улучшились в связи с вероятным разворотом вектора монетарной политики Федрезерва США из-за продолжающегося шатдауна, который негативно скажется на темпах роста американской экономики. Таким образом, доходности US Treasuries, на которые ранее рассчитывали инвесторы, могут не материализоваться, а значит необходимо искать альтернативные высокодоходные активы.

В четверг позитивная динамика котировок российских еврооблигаций сохранилась, чему способствовал спрос мировых инвесторов на российские активы, которые получили дополнительную порцию привлекательности из-за снижения санкционных рисков. Благодаря этому произошло также укрепление рубля по отношению к доллару и евро, несмотря на снижавшиеся 24 января нефтяные цены.

В последний день недели активность покупателей сохранилась лишь в секторе "длинных" евробондов России, в то время как цены более "коротких" выпусков немного скорректировались вниз на фоне фиксации прибыли участниками рынка под давлением негативной динамики US Treasuries.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,35% и составила 110,52% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 13 пунктов и 25 января составил 137 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене на 0,9% (их доходность снизилась на 7 пунктов - до 5,10% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,73% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 пункта и составил 229 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,86%, до 98,64% от номинала (их доходность снизилась на 6 пунктов и составила 5,34% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 0,3%, подорожав до 97,62% от номинала (его доходность снизилась на 5 пунктов и составила 4,59% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подорожали всего на 0,01%, с погашением в 2020 году - на 0,04%, а бумаги с погашением в 2023 году снизились в цене на 0,01% (спред к US Treasuries расширился всего на 2 пункта и составил 144 базисных пункта).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, приостановят рост и лягут в боковой дрейф на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, что вызовет снижение интереса инвесторов к рисковым активам, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению аналитиков, после довольно активного роста, наблюдавшегося в начале 2019 года, ситуация на мировых рынках капитала может немного успокоиться, так как все основные позитивные факторы (торговые переговоры между США и Китаем, заявления ФРС о сдержанности в вопросе дальнейшего ужесточения монетарной политики, снижение добычи нефти странами ОПЕК+) уже отыграны. Вместе с тем, неопределенность, связанная с приостановкой работы американского правительства из-за разногласий между президентом США и американскими законодателями по вопросу утверждения бюджета на 2019 год, скорее всего, сохранится.


Опубликовано: /Финмаркет/
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