Рубль корректируется вниз к доллару и евро в последний торговый день недели

Москва. 25 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине, корректируясь вниз на фоне фиксации прибыли после уверенного роста в предыдущие дни.

Курс доллара США в 15:00 МСК составил 66,16 руб./$1, что на 38,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75,07 руб./EUR1, подорожав на 67,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 51,5 копейки - до 70,17 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 8,46 копейки, до 65,917 руб./$1, и опустил курс евро на 39,94 копейки, до 74,6312 руб./EUR1. Снижение официальных курсов ЦБ произошло за счет укрепления рубля, наблюдавшегося днем и вечером накануне, уже после установления курсов на пятницу.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах 25 января в рамках коррекции после уверенного роста в предыдущие дни и достижения накануне максимальных отметок с ноября прошлого года на фоне повышенного спроса глобальных инвесторов на российские активы. Поддержкой нацвалюте выступала также подготовка компаний к пику налоговых выплат января, приходящихся на последние дни месяца (в пятницу - НДПИ, НДС и акцизы, в понедельник - налог на прибыль общим объемом 1 трлн рублей). В то же время заявление ЦБ РФ о проведении отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила оказало негативное влияние на котировки рубля, выступив триггером для начала коррекции.

Как сообщил ЦБ РФ утром в пятницу, отложенные покупки будут осуществляться с 1 февраля 2019 года равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд рублей.

Цены на нефть эталонных марок днем в пятницу изменяются незначительно, инвесторы оценивают перспективы для предложения и спроса на мировом рынке топлива. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,2% - до $60,97 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже повысилась к этому времени на 0,08% - до $53,17 за баррель.

Эксперты отмечают вероятность падения экспорта нефти из Венесуэлы, где наблюдается политический кризис, в том числе, из-за возможных санкций США, которые могут быть введены в качестве ответной меры на усиление противостояния главы Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции, бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо. Ранее президент США Дональд Трамп официально признал Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Вслед за США это сделали Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств. После этого Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

Опасения по поводу нехватки поставок нефти несколько компенсировали риски, связанные со спросом. В первой половине уходящей недели главным фактором для нефтяного рынка стали сигналы ослабления темпов роста мирового ВВП, а следовательно, и спроса на топливо.

"Утром в пятницу Банк России объявил о начале проведения с 1 февраля отложенных покупок валюты в рамках бюджетного правила. Сама по себе новость сразу же оказала негативное влияние на курс рубля, однако влияние данного фактора может сойти на нет еще до окончания сегодняшних торгов, и инвесторы вновь сфокусируются на внешних событиях. В пятницу российские банки проводят основные налоговые платежи (НДПИ, акцизы и НДС), а в понедельник "закрывают" текущий налоговый период уплатой налога на прибыль. Совокупный отток ликвидности в рамках данных событий может составить порядка 1,1 трлн рублей. Судя по оттоку ликвидности по бюджетному каналу в четверг (по данным ЦБ), банки уже провели предварительные расчеты на 164 млрд рублей, что должно позволить рынку безболезненно пройти сам пик налоговых платежей", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта укреплялась в течение недели, поддержку ей оказывал налоговый период. Вместе с тем в пятницу ключевым негативным фактором для российского валютного рынка стало заявление ЦБ о старте отложенных покупок валюты с 1 февраля. Однако ожидаем, что данное сообщение окажет лишь краткосрочное умеренно негативное влияние, так как дополнительные покупки валюты относительно небольшие. Ранее рынок спокойно справлялся с данным объемом", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Отложенные объемы покупки валюты будут равномерно распределены на три года, соответственно ежедневный объем операций увеличивается на 2,8 млрд рублей. Однако подобное увеличение объемов не должно оказывать значительного влияния на курс рубля в первом квартале на фоне сезонно сильного счета текущих операций. Напомним, что на конец текущей - начало следующей недели в РФ приходится пик налоговых выплат. Влияние фактора налогов на валютный курс в этом месяце, на наш взгляд, будет невысоким, так как внешние условия для рубля важнее", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,95% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,02% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, повысилась на 1 б.п. - до 8,25% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 б.п. - до 8,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,68% годовых.