Рынок нефти взвешивает шансы на смену режима в Венесуэле - Saxo Bank

Цена нефти марки WTI остается в диапазоне от 50 до 55 долл. США за баррель, так как очередные сокращения добычи группой ОПЕК+ компенсируются тревогой о мировом экономическом росте, отмечает главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. Ранее на этой неделе Международный валютный фонд снизил глобальные экономические прогнозы на 2019 и 2020 годы в ответ на риски, связанные с торговыми конфликтами и ростом процентных ставок. Однако снижение мирового роста с 3,7% до 3,5% сочли оптимистичным, учитывая влияние не заканчивающейся приостановки работы правительства США, а также ухудшения прогнозов для Европы и Китая, показавшего в прошлом году самое медленное расширение за почти 30 лет.

Агентство энергетической информации, Международное энергетическое агентство и ОПЕК в своих январских отчетах о рынке нефти сохранили свои прогнозы роста мирового спроса на 2019 год на прежнем уровне. Однако возможен их пересмотр в сторону снижения под влиянием вышеупомянутого прогноза МВФ и сводного опережающего индикатора ОЭСР, упавшего в ноябре до 99,3 пункта - шестилетнего минимума и к тому же уровня, который раньше указывал на рецессию.

"В прошедшие сутки ослабление рынка было связано с прогнозами роста запасов сырой и переработанной нефти, но теперь внимание рынка переместилось на Венесуэлу, - подчеркивает эксперт Saxo Bank. - Ужасному режиму президента Мадуро, ввергшего население в страдания и нищету, наконец бросил вызов Хуан Гуаидо, избранный глава Национального собрания. Перспектива смены режима незаметно присутствует уже долгое время, ведь Венесуэла уже давно продолжает падать в пропасть. Мадуро, как и его предшественник Уго Чавес, держался у власти благодаря поддержке бедных районов страны, но вчерашние массовые демонстрации возникли из-за протестов в связи с патовой ситуацией в секторе госуслуг, нехваткой продуктов питания и ростом цен. Исход таких волнений может оказать сильное влияние на мировой рынок нефти. Ухудшение экономических перспектив и нехватка иностранных инвестиций в нефтяную отрасль, в которой наблюдается устаревание, привели к падению добычи в последние годы. Огромные запасы тяжелой нефти в Венесуэле очень нужны миру, когда американский баррель все легчает в связи с ростом добычи сланцевой нефти".

Политический и, возможно, военный тупик в отношениях с США, по мнению Оле Хансена, может спровоцировать очередное падение добычи на фоне роста геополитической напряженности, особенно с учетом поддержки, которую Мадуро получает от Москвы и Пекина. Если Мадуро будет свергнут, в долгосрочной перспективе возможно, что добыча в итоге вернется на предыдущий уровень или даже превысит его. В краткосрочной перспективе США могут ответить на эскалацию ситуации, сократив импорт нефти из Венесуэлы, который сейчас составляет около 500 000 баррелей в сутки.