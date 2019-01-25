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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,55–67,55 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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25 января 2019 года 13:37

Торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,55–67,55 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль большую часть недели демонстрировал уверенную динамику, опираясь на фактор налогового периода при благоприятных внешних условиях. Однако пятничная новость о проведении ЦБ отложенных покупок в рамках бюджетного правила – в дополнение к плановым интервенциям – привела к резкому ослаблению курса. Банк России объявил, что с 1 февраля увеличит закупки валюты на внутреннем рынке на 2,8 млрд рублей. Операции будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев. При этом регулятор оставил за собой право приостанавливать покупки в случае возникновения угроз для финансовой стабильности. Центральный сюжет глобальной повестки – политический кризис в Венесуэле, развитие которого происходит при активном вмешательстве внешних игроков. Так, в администрации американского президента Дональда Трампа заявили о готовности ввести санкции в отношении нефтяного сектора Боливарианской республики, что оказало повышательное давление на котировки "черного золота". В то же время отсутствие конкретики вынуждает инвесторов действовать осторожно, ожидая более четких сигналов. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,55–67,55 руб./долл." - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Опубликовано: /УБРР/
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