Утренние прогнозы: внешний фон поддержит котировки акций

В пятницу утром аналитики предполагают повышение рынка акций. Индекс МосБиржи по-прежнему имеет шансы подняться выше 2500 пунктов.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Внешний фон остается достаточно благоприятным, чтобы поддержать котировки российских высоколиквидных бумаг в начале торгов, но по мере приближения к уровню 1200 пунктов по индексу РТС все больше участников рынка, возможно, задумываются о снижении объемов покупок или даже фиксировании части прибыли - вероятность приостановки роста вблизи этого уровня мы считаем сравнительно высокой".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Рост фьючерсов на ведущие мировые фондовые площадки и рост цен на энергоносители на опасениях по поводу ситуации в Венесуэле окажут, на наш взгляд, существенную поддержку российскому фондовому рынку в начале торгов пятницы. В дальнейшем мы не исключаем попыток снижения цен, учитывая фундаментальные предпосылки роста предложения и опасения относительно снижения спроса".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги умеренным снижением на 0,4% по индексу МосБиржи. Локальное улучшение аппетита к риску на сегодняшних торгах в Азии и умеренное восстановление нефтяных котировок могут сегодня оказать умеренную поддержку российскому рынку. Шансы на тест отметки в 2500 пунктов по индексу МосБиржи (район исторических максимумов) в ближайшие пару торговых сессий мы воспринимаем как весьма высокие".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рынок акций МосБиржи сегодня откроется 0,3-процентным ростом, и, если внешний фон не ухудшится, то рублевый индикатор вполне сможет добраться до своей цели 2500 пунктов. Каких-либо важных новостей для улучшения настроений на фондовых площадках нет, просто рынок вступил в фазу волатильности, и новости являются лишь поводом для движения в ту или иную сторону".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,5%, вблизи отметки 2495 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2480, 2470 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2510, 2520 пунктов. После позитивного старта торгов мы можем увидеть попытки обновления исторического максимума по индексу МосБиржи. При поддержке позитивного внешнего фона он вполне может закрепиться выше важного психологического и технического уровня в 2500 пунктов".