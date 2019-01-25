Для движения выше 2540-2585 пунктов по индексу МосБиржи предпосылок сейчас нет - БКС

На российском рынке сегодня преобладают "бычьи" настроения. Ослабление рубля и подъем нефтяных котировок поддерживают бумаги "тяжеловесных" секторов компаний-экспортеров. Благодаря этому индекс МосБиржи получил еще один шанс переписать истерический максимум, расположенный на отметке в 2501,78 пункта. До него IMOEX осталось преодолеть чуть более 10 пунктов. "В ближайшие сессии допускаем сценарий с обновлением исторических максимумов по индексу МосБиржи, но для движения выше 2540-2585 пунктов предпосылок сейчас нет", - считает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов "БКС Брокер".