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25 января 2019 года 11:40

Рынок акций РФ утром превысил 2490 пунктов по индексу МосБиржи на внешнем позитиве, лидирует "Распадская" после отчета

Москва. 25 января. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря ослаблению опасений за рост экономики США, а также благодаря дорожающей нефти из-за ожиданий возможного сокращения добычи сырья в Венесуэле; индекс МосБиржи превысил 2490 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом лидируют бумаги "Распадской" на сильном квартальном отчете.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2490,54 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1189,34 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар подорожал до 65,97 рубля (+0,2 рубля).

Повысился курс акций "Распадской" (+2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9% и +1,3% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,7% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%).

"Распадская" (MOEX: RASP) в IV квартале увеличила производство угля на 50% по сравнению с предыдущим кварталом - до 4,38 млн тонн; добыча угля за 2018 год увеличилась на 11% - до 12,74 млн тонн.

Просели бумаги "Мосбиржи" (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,4%), "магнитав" (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,3%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%).

В США накануне индексы показали смешанную динамику, инвесторы оценивали корпоративную отчетность и статданные с рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе уменьшилось на 13 тыс. и составило 199 тыс. - минимум с ноября 1969 года.

Количество заявок упало до рекордного минимума, несмотря на приостановку работы правительства США, вызвавшую рост заявок со стороны государственных служащих примерно на 15 тыс. Это демонстрирует, что работодатели стремятся всеми силами удержать сотрудников на фоне нехватки квалифицированных кадров в стране.

Столь сильные статданные несколько успокоили опасения по поводу замедления роста мировой экономики и ВВП США в частности.

В пятницу в Азии преобладал рост индексов на акциях высокотехнологичных компаний (японский Nikkei 225 вырос на 1%, Китай - на 0,4%) после ралли производителей полупроводников в США накануне, плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Нефть утром в пятницу также дорожает из-за опасений сокращения поставок топлива из Венесуэлы, цена Brent на $0,6 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,5 за баррель (+0,7% и -0,1% накануне), мартовская цена WTI - $53,63 за баррель (+0,9% и +1% в четверг).

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп официально признал бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Вслед за США это сделали Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств.

После этого вступивший в январе в должность президента Николас Мадуро (многие страны признали выборы, на которых он победил, незаконными) объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.

Такое развитие событий может послужить поводом для новых санкций Вашингтона против Венесуэлы, которые могут включать ограничения на поставки нефти. По мнению аналитиков RBC Capital Markets, нефтедобыча в Венесуэле в текущем году сократится на 300-500 тыс. баррелей в сутки, и санкции могут увеличить сокращение на несколько сотен тысяч б/с.

Между тем накануне министерство энергетики США сообщило о том, что запасы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 7,97 млн баррелей, хотя опрошенные Bloomberg эксперты в среднем прогнозировали снижение на 750 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки.

Как отмечает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин, стабильное поведение американских индексов на фоне неплохой корпоративной отчетности и рост в Азии на фоне готовящейся встречи китайского вице-премьера с министром финансов США создали предпосылки для небольшого подъема рынка акций РФ.

Нефть в "плюсе", несмотря на подтверждение роста запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, хотя добыча и не увеличилась. В целом промышленная группа товаров опирается на надежду успеха торговых переговоров на той неделе, хотя со стороны США заявления звучали достаточно жесткие.

С февраля ЦБ РФ планирует начать компенсирующие прошлогоднюю паузу покупки валюты, поэтому спекулятивно целесообразно дополнительно увеличить "длинные" позиции в евро и долларе США против рубля, считает эксперт.

По оценкам аналитиков ИК "Атон", приближение индекса РТС к ключевому сопротивлению 1200 пунктов дает сигнал на возможную приостановку движения вверх, поскольку высокие уровни побуждают игроков к фиксации прибыли.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон сложно назвать позитивным, хотя азиатские рынки растут, а нефть дорожает на фоне угроз США заморозить нефтяной экспорт из Венесуэлы, чтобы блокировать поступление каких-либо финансовых средств для действующего президента Н.Мадуро.

Сами события в Венесуэле могут принести убытки российским корпорациям, включая "Роснефть" (MOEX: ROSN). Индекс МосБиржи пока не может сходу взять исторический максимум, что повышает риски появления сильного сигнала на продажу.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, тема торговых противоречий США-Китай остается одним из ключевых драйверов на рынке, но какого-либо существенного продвижения в данном вопросе в последние дни не наблюдается. Накануне в интервью CNBC министр торговли США Уилбур Росс заявил, что до разрешения торговых противоречий между странами еще "очень далеко". В отношении вскоре стартующего нового раунда торговых переговоров У.Росс отметил, что "не стоит думать, что события следующей недели станут решением всех вопросов между США и Китаем", добавив при этом, что видит "в конечном итоге хорошие шансы на достижение сделки".

На текущий момент настроения на глобальных рынках скорее нейтральные с небольшим перевесом позитива - индексы недороги и имеют неплохие шансы в ближайшее время продолжить фазу восстановления, но конкретных драйверов новой волны оптимизма пока не хватает.

Локальное улучшение аппетита к риску на торгах в пятницу в Азии и восстановление нефтяных котировок могут оказать умеренную поддержку российскому рынку акций. Шансы на тестирование отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи (район исторических максимумов) в ближайшие пару торговых сессий можно оценить как весьма высокие, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны. Сообщения СМИ о возможности новых санкций ЕС против России были восприняты рынком нейтрально.

Накануне негативное влияние на рынки оказали слова министра торговли США Уилбура Росса, который сообщил об отдаленной перспективе заключения торгового соглашения с Китаем. В то же время инвесторов порадовали сильные данные по рынку труда страны.

На нефтяном рынке движущей силой выступает политический кризис в Венесуэле и перспективы введения санкций против нефтяного сектора страны. В пятницу вечером повлиять на динамику котировок может отчет Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США.

Для индекса МосБиржи ближайшим сопротивлением выступает отметка 2501 пункт (исторический максимум), для индекса РТС - 1202 пункта (максимум с октября). Поддержками являются уровни 2475 и 1180 пунктов. Основным препятствием для краткосрочных "быков" остается техническая перекупленность.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+25%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+23,4%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+17,1%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+14%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,8%).

Подешевели бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,508 млрд рублей (из них 2,5 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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