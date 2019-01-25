Рубль слегка снижается к доллару и евро на старте пятницы в условиях фиксации прибыли

Москва. 25 января. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях фиксации прибыли после уверенного роста в предыдущие торговые сессии.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,75-65,82 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,81 руб./$1 (+3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 74,53 руб./EUR1 (+13,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 7,8 копейки к уровню закрытия четверга, до 69,73 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,41 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 50,06 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте последних торгов недели на фоне фиксации прибыли после предыдущего роста. Кроме того, участники рынка оценивают сообщение ЦБ РФ о проведении отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

Как говорится в сообщении ЦБ, отложенные покупки будут осуществляться с 1 февраля 2019 года равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд рублей.

Риск введения санкций США против Венесуэлы, которые могут включать в себя ограничения на поставки нефти, подталкивают котировки "черного золота" вверх. Санкции могут быть введены в качестве ответной меры на усиление противостояния главы Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции, бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо. Ранее президент США Дональд Трамп официально признал Х.Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Вслед за США это сделали Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств. После этого Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

На этом фоне мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,83% - до $61,6 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,04% - до $53,68 за баррель.

Вместе с тем накануне Минэнерго США сообщило о том, что запасы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 7,97 млн баррелей, хотя опрошенные Bloomberg эксперты в среднем прогнозировали снижение на 750 тыс. баррелей. Запасы бензина в Штатах выросли на 4,05 млн баррелей вместо ожидавшегося повышения на 3 млн баррелей. Вместе с тем резервы дистиллятов упали на 617 тыс. баррелей, хотя ожидался их подъем на 900 тыс. баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки. Импорт нефти подскочил на 664 тыс. б/с.