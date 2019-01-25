Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка подрасти

Москва. 25 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в четверг, инвесторы оценивали корпоративную отчетность и статданные с рынка труда. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 13 тыс. и составило 199 тыс. Показатель стал минимальным с ноября 1969 года. Количество заявок упало до рекордного минимума, несмотря на приостановку работы правительства США, вызвавшую рост заявок со стороны госслужащих примерно на 15 тыс. Это демонстрирует, что работодатели стремятся всеми силами удержать сотрудников на фоне нехватки квалифицированных кадров в стране. Столь сильные статданные несколько успокоили опасения по поводу замедления роста мировой экономики и ВВП США в частности.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в ходе торгов в пятницу, особенно активный рост демонстрируют акции высокотехнологичных компаний. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific подскочил на 1%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,05%. Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite поднялись на 0,9% и 0,65% соответственно, гонконгский Hang Seng - на 1,4%. Индийский BSE Sensex увеличился на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,45%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,7%, новозеландский NZX 50 изменился слабо.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу из-за опасений сокращения поставок топлива из Венесуэлы. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 1,08% - до $61,75 за баррель. На торгах в четверг их цена снизилась на 0,08% и составляла на закрытие $61,09 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже повысилась к этому времени на 1,24% - до $53,79 за баррель. Накануне цена WTI увеличилась на 0,97%, до $53,13 за баррель.

Президент США Дональд Трамп официально признал бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Вслед за США это сделали Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств. После этого вступивший в январе в должность президента Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Такое развитие событий может послужить поводом для новых санкций Вашингтона против Венесуэлы, которые могут включать в себя ограничения на поставки нефти.

Между тем накануне министерство энергетики США сообщило о том, что запасы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 7,97 млн баррелей, хотя опрошенные Bloomberg эксперты в среднем прогнозировали снижение на 750 тыс. баррелей. Запасы бензина в Штатах выросли на 4,05 млн баррелей вместо ожидавшегося повышения на 3 млн баррелей. Вместе с тем резервы дистиллятов упали на 617 тыс. баррелей, хотя ожидался их подъем на 900 тыс. баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки. Импорт нефти подскочил на 664 тыс. б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 4,6 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 января вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,32 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 578,8 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,8%), "Роснефть БО-09" (+0,47%) и "Сбербанк-001-04R" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть БО-03" (-0,5%), "Роснефть-002Р-05" (-0,4%) и "Сбербанк БО-18" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона облигаций серии 001P-05P на уровне 9,15% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 22 декабря. Техническое размещение 4-летнего выпуска запланировано на 31 января.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) установило финальный ориентир ставки 1-го купона трехлетних бондов серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,7% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,89% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 24 января. Техническое размещение запланировано на 5 февраля. Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций ПАО "Магнит" серии 003Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная. Это уже третья программа облигаций "Магнита". Первая была зарегистрирована в октябре 2015 года, вторая - в июле 2016 года. Все программы бессрочные, объемом до 50 млрд рублей и сроком обращения бондов 5 лет. В рамках первой программы размещено 4 выпуска бондов объемом по 10 млрд рублей каждый. Размещений облигаций в рамках второй программы не производилось.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) 25 января проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии БО-001Р-05 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,60-8,70% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,78-8,89% годовых. Техническое размещение запланировано на 4 февраля.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) проведет 31 января с 11:00 МСК до 15:00 МСК сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-ПО1 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,00-9,20% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 9,20-9,41% годовых. Техническое размещение выпуска запланировано на 8 февраля. По выпуску предусмотрено амортизационное погашение: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 2-го и 4-го купонов и 50% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона. Купоны полугодовые.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 6 февраля проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения бондов серии 001Р-07 с офертой через 2 года объемом до 10 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Цена вторичного размещения - не ниже 100% от номинала. Данный выпуск был размещен в начале февраля 2018 года по ставке 9,8% годовых. Номинальный объем выпуска - 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет. Ближайшая оферта по выпуску запланирована на 6 февраля, заявки на нее принимаются до 1 февраля. АФК "Система" установила новую ставку на уровне 10% годовых. Компания планирует предложить к размещению весь объем предъявленных к выкупу по оферте облигаций.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 9-го купона облигаций серии А31 в размере 7,8% годовых, а также ставку 3-6-го купонов облигаций серии 001P-02R в размере 8,25% годовых. Компания разместила облигации серии А31 на 7 млрд рублей в январе 2015 года. Ставка текущего купона - 7,1% годовых, по облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Предусмотрена оферта с исполнением 5 февраля. Бонды обеспечены государственной гарантией РФ. Дата погашения займа - 1 февраля 2034 года. Бумаги серии 001P-02R объемом 15 млрд рублей размещены в феврале 2018 года. Бумаги размещены на 10 лет, имеют полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 7,2% годовых. По бондам 6 февраля предстоит оферта.

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установило ставку 6-11-го купонов облигаций серии БО-07 в размере 8,55% годовых. Компания разместила 7-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в августе 2016 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 9,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-5-го купонов. Купонный период - полгода. По выпуску предстоит оферта с исполнением 7 февраля.