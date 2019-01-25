.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка подрасти
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводство в декабре замедлился до 2%, за 2018 год ускорился до 2,9%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2% после 2,4% в ноябре. Аналитики ожидали ускорения до 2,5%. За год повышение составило 2,9% при прогнозах роста на 3%
 
Минстрой предложит подогреть ипотечный рынок госсредствами
Ведомства готовятся к обсуждению механизмов поддержки ипотечного кредитования в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" — опасаясь, что после роста ставок ЦБ спрос на ипотеку может упасть, Минстрой и регионы предлагают ее субсидировать....
 
Замораживать цены на бензин весной не планируется
Правительство пока не рассматривает пролонгацию соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин. Этот вопрос сейчас даже не обсуждается, поскольку власти в целом удовлетворены ходом выполнения договоренностей, рассказали "Известиям" в аппарате...
 
За год платежи по номеру мобильного превысят 5 трлн руб.
В первый год работы системы быстрых платежей (СБП) общий объем переводов может составить 5–10 трлн рублей. Это без учета Сбербанка, который не участвует в проекте, оценил для "Известий" председатель ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов....
 
25 января 2019 года 09:42

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка подрасти

Москва. 25 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в четверг, инвесторы оценивали корпоративную отчетность и статданные с рынка труда. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 13 тыс. и составило 199 тыс. Показатель стал минимальным с ноября 1969 года. Количество заявок упало до рекордного минимума, несмотря на приостановку работы правительства США, вызвавшую рост заявок со стороны госслужащих примерно на 15 тыс. Это демонстрирует, что работодатели стремятся всеми силами удержать сотрудников на фоне нехватки квалифицированных кадров в стране. Столь сильные статданные несколько успокоили опасения по поводу замедления роста мировой экономики и ВВП США в частности.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в ходе торгов в пятницу, особенно активный рост демонстрируют акции высокотехнологичных компаний. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific подскочил на 1%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,05%. Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite поднялись на 0,9% и 0,65% соответственно, гонконгский Hang Seng - на 1,4%. Индийский BSE Sensex увеличился на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,45%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,7%, новозеландский NZX 50 изменился слабо.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу из-за опасений сокращения поставок топлива из Венесуэлы. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 1,08% - до $61,75 за баррель. На торгах в четверг их цена снизилась на 0,08% и составляла на закрытие $61,09 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже повысилась к этому времени на 1,24% - до $53,79 за баррель. Накануне цена WTI увеличилась на 0,97%, до $53,13 за баррель.

Президент США Дональд Трамп официально признал бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Вслед за США это сделали Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств. После этого вступивший в январе в должность президента Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Такое развитие событий может послужить поводом для новых санкций Вашингтона против Венесуэлы, которые могут включать в себя ограничения на поставки нефти.

Между тем накануне министерство энергетики США сообщило о том, что запасы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 7,97 млн баррелей, хотя опрошенные Bloomberg эксперты в среднем прогнозировали снижение на 750 тыс. баррелей. Запасы бензина в Штатах выросли на 4,05 млн баррелей вместо ожидавшегося повышения на 3 млн баррелей. Вместе с тем резервы дистиллятов упали на 617 тыс. баррелей, хотя ожидался их подъем на 900 тыс. баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки. Импорт нефти подскочил на 664 тыс. б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 4,6 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 января вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,32 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 578,8 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,8%), "Роснефть БО-09" (+0,47%) и "Сбербанк-001-04R" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть БО-03" (-0,5%), "Роснефть-002Р-05" (-0,4%) и "Сбербанк БО-18" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 1-го купона облигаций серии 001P-05P на уровне 9,15% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 22 декабря. Техническое размещение 4-летнего выпуска запланировано на 31 января.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) установило финальный ориентир ставки 1-го купона трехлетних бондов серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,7% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,89% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 24 января. Техническое размещение запланировано на 5 февраля. Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций ПАО "Магнит" серии 003Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная. Это уже третья программа облигаций "Магнита". Первая была зарегистрирована в октябре 2015 года, вторая - в июле 2016 года. Все программы бессрочные, объемом до 50 млрд рублей и сроком обращения бондов 5 лет. В рамках первой программы размещено 4 выпуска бондов объемом по 10 млрд рублей каждый. Размещений облигаций в рамках второй программы не производилось.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) 25 января проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии БО-001Р-05 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,60-8,70% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,78-8,89% годовых. Техническое размещение запланировано на 4 февраля.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) проведет 31 января с 11:00 МСК до 15:00 МСК сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-ПО1 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,00-9,20% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 9,20-9,41% годовых. Техническое размещение выпуска запланировано на 8 февраля. По выпуску предусмотрено амортизационное погашение: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 2-го и 4-го купонов и 50% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона. Купоны полугодовые.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 6 февраля проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения бондов серии 001Р-07 с офертой через 2 года объемом до 10 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Цена вторичного размещения - не ниже 100% от номинала. Данный выпуск был размещен в начале февраля 2018 года по ставке 9,8% годовых. Номинальный объем выпуска - 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет. Ближайшая оферта по выпуску запланирована на 6 февраля, заявки на нее принимаются до 1 февраля. АФК "Система" установила новую ставку на уровне 10% годовых. Компания планирует предложить к размещению весь объем предъявленных к выкупу по оферте облигаций.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 9-го купона облигаций серии А31 в размере 7,8% годовых, а также ставку 3-6-го купонов облигаций серии 001P-02R в размере 8,25% годовых. Компания разместила облигации серии А31 на 7 млрд рублей в январе 2015 года. Ставка текущего купона - 7,1% годовых, по облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Предусмотрена оферта с исполнением 5 февраля. Бонды обеспечены государственной гарантией РФ. Дата погашения займа - 1 февраля 2034 года. Бумаги серии 001P-02R объемом 15 млрд рублей размещены в феврале 2018 года. Бумаги размещены на 10 лет, имеют полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 7,2% годовых. По бондам 6 февраля предстоит оферта.

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установило ставку 6-11-го купонов облигаций серии БО-07 в размере 8,55% годовых. Компания разместила 7-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в августе 2016 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 9,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-5-го купонов. Купонный период - полгода. По выпуску предстоит оферта с исполнением 7 февраля.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 января 2019 года 17:34
Дешевеющая нефть мешает российскому рынку повторить растущую динамику азиатских и европейских площадок - УК "Райффайзен Капитал"
Дешевеющая нефть мешает российскому рынку повторить растущую динамику азиатских и европейских площадок: сегодня индекс Мосбиржи прибавляет всего 0,3%, и то за счет ослабления курса рубля на 0,5%, РТС снижается на 0,1%, констатирует старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. Под...    читать дальше
.
25 января 2019 года 16:40
Рынок нефти взвешивает шансы на смену режима в Венесуэле - Saxo Bank
Цена нефти марки WTI остается в диапазоне от 50 до 55 долл. США за баррель, так как очередные сокращения добычи группой ОПЕК+ компенсируются тревогой о мировом экономическом росте, отмечает главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. Ранее на этой неделе Международный валютный фонд...    читать дальше
.
25 января 2019 года 16:00
Рубль корректируется вниз к доллару и евро в последний торговый день недели
Москва. 25 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине, корректируясь вниз на фоне фиксации прибыли после уверенного роста в предыдущие дни.    читать дальше
.
25 января 2019 года 15:51
Банк России приготовил двойной удар по рублю - Аналитика Онлайн
"В конце прошедшего года, в сентябре, Банк России прекратил покупки валюты для Минфина из-за резкого роста курса доллара. Однако еще тогда в ЦБ предупреждали, что недокупленная валюта будет приобретена в будущем, - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб...    читать дальше
.
25 января 2019 года 15:24
Хорошая новость для валютного рынка - покупку валюты ЦБ растянет на 3 года - ITI Capital
Банк России с 1 февраля 2019 г. решил приступить к отложенным в 2018 г. покупкам валюты по бюджетному правилу. Покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев. В итоге общий объем интервенций увеличится на 2,8 млрд рублей в день. ЦБ оставляет за собой право приостанавливать покупки...    читать дальше
.
25 января 2019 года 14:57
Центробанк "подрезал крылья" рублю - eToro
"Трехдневный рост российской валюты прервался, смазав картину под занавес недели, - отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - Доллар развернулся от двухмесячных минимумов и снова тестирует отметку 66 руб., с лихвой отыграв вчерашние потери. Причина...    читать дальше
.
25 января 2019 года 14:30
Цены на алюминий ждет боковая динамика - Julius Baer
В течение большей части прошлого года рынок алюминия находился под влиянием рисков со стороны предложения, которые в последнее время практически потеряли свою значимость, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Меры китайских властей по сокращению выпуска в тяжелой...    читать дальше
.
25 января 2019 года 13:52
Эффект только новых покупок на валютный рынок невысок, но вместе с регулярными вызовет сильное давление на курс рубля - Райффайзенбанк
"Сегодня ЦБ объявил о старте отложенных покупок валюты с 1 февраля 2019 г. Это решение стало достаточно неожиданным: в условиях сохранения внешних рисков (возможные санкции на ОФЗ, эскалация торговой войны), повышенного уровня инфляции (из-за НДС) и возобновления с 15 января регулярных...    читать дальше
.
25 января 2019 года 13:37
Торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,55–67,55 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль большую часть недели демонстрировал уверенную динамику, опираясь на фактор налогового периода при благоприятных внешних условиях. Однако пятничная новость о проведении ЦБ отложенных покупок в рамках бюджетного правила – в дополнение к плановым интервенциям – привела к резкому ослаблению...    читать дальше
.
25 января 2019 года 13:12
Для движения выше 2540-2585 пунктов по индексу МосБиржи предпосылок сейчас нет - БКС
На российском рынке сегодня преобладают "бычьи" настроения. Ослабление рубля и подъем нефтяных котировок поддерживают бумаги "тяжеловесных" секторов компаний-экспортеров. Благодаря этому индекс МосБиржи получил еще один шанс переписать истерический максимум, расположенный на отметке в 2501,78...    читать дальше
.
25 января 2019 года 12:44
Исходя из краткосрочных оценок справедливой стоимости рубля, он мог бы торговаться на отметках 62-64/USD - РФПИ
"Вчера бивалютная корзина успешно укрепилась "сквозь" важный уровень сопротивления, соответствующий 200-дневной средней на уровне 69,90, открывая возможность дальнейшего роста рубля до отметки 68. В паре USD/RUB ближайшее сопротивление находится около 65,10/USD, и туда рублю опуститься вполне по...    читать дальше
.
25 января 2019 года 12:24
В ближайшие торговые сессии рынок продолжит закладывать премию за геополитику в стоимость нефтяных контрактов - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть растут на фоне политической напряженности в Венесуэле. Участники рынка обеспокоены возможным усилением санкционного давления на нефтяную отрасль страны со стороны США. Также не исключено, что усугубившийся политический кризис может оказать негативное влияние на текущую операционную...    читать дальше
.
25 января 2019 года 11:48
Рубль будет пытаться закрепиться в районе отметок 66 и 75 в паре с долларом и евро - "Нордеа Банк"
"Российская валюта заметно укрепляется в течение недели. Поддержку ей оказывает налоговый период, пик которого приходится на сегодняшний день, еще один платеж предстоит в понедельник. Кроме того, размещения ОФЗ и восстановление аппетита иностранных инвесторов к данным бумагам также локально...    читать дальше
.
25 января 2019 года 11:40
Рынок акций РФ утром превысил 2490 пунктов по индексу МосБиржи на внешнем позитиве, лидирует "Распадская" после отчета
Москва. 25 января. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря ослаблению опасений за рост экономики США, а также благодаря дорожающей нефти из-за ожиданий возможного сокращения добычи сырья в Венесуэле; индекс МосБиржи превысил 2490 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом лидируют бумаги "Распадской" на сильном квартальном отчете.    читать дальше
.
25 января 2019 года 11:18
Рост российской валюты вполне может получить развитие в ближайшие дни - FxPro
"Помимо спроса на российскую валюту стоит отметить дополнительное давление, которое испытывает на себе евро последние несколько недель из-за ослабления экономических показателей региона. Вчера последовал дополнительный "удар" от ЕЦБ. Банк решил пересмотреть прогнозы экономики, отмечая набор...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.