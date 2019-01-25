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25 января 2019 года 09:45

Brent торгуется у $61,7 за баррель

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в четверг, инвесторы оценивали корпоративную отчетность и статданные с рынка труда.

Как сообщалось, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 13 тыс. и составило 199 тыс. Показатель стал минимальным с ноября 1969 года.

Количество заявок упало до рекордного минимума, несмотря на приостановку работы правительства США, вызвавшую рост заявок со стороны государственных служащих примерно на 15 тыс. Это демонстрирует, что работодатели стремятся всеми силами удержать сотрудников на фоне нехватки квалифицированных кадров в стране.

Столь сильные статданные несколько успокоили опасения по поводу замедления роста мировой экономики и ВВП США в частности.

Акции American Airlines выросли в цене на 6,4%. Крупнейшая авиакомпания в США зафиксировала лучшую, чем ожидалось, прибыль в четвертом квартале 2018 года и дала сильный прогноз на 2019 год.

Согласно пресс-релизу American Airlines, чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $319 млн, или $0,69 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $583 млн, или $1,22 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Квартальная выручка авиакомпании выросла до $10,94 млрд по сравнению с $10,61 млрд.

В 2019 году авиаперевозчик ожидает скорректированную прибыль в размере $5,5-7,5 на акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предусматривает этот показатель на уровне $5,85 на бумагу.

Курс ценных бумаг другой крупной авиакомпании, Southwest Airlines, поднялся на 6,3%. Компания также отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли и выручке в прошлом квартале.

Капитализация фармкомпании Bristol-Myers Squibb Co. опустилась на 1,9%. Компания сообщила о росте выручки в четвертом квартале, однако также предупредила о проблемах с выходом на рынок лекарств против рака легких.

Котировки акций Union Pacific Corp. выросли на 3,9% после того, как крупнейшая публичная железнодорожная компания Северной Америки продемонстрировала сильные показатели прибыли и выручки в четвертом квартале 2018 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average 24 января уменьшился на 22,38 пункта (0,09%) и составил 24553,24 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 3,63 пункта (0,14%) - до 2642,33 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 47,69 пункта (0,68%) и составил 7073,46 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в ходе торгов в пятницу, особенно активный рост демонстрируют акции высокотехнологичных компаний.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific подскочил на 1%.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1%, более широкий Topix - 0,9%.

Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite поднялись на 0,9% и 0,65% соответственно, гонконгский Hang Seng - на 1,4%.

Индийский BSE Sensex увеличился на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,45%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,7%, новозеландский NZX 50 изменился слабо.

"По нашему мнению, рынки акций покажут хорошую динамику в этом году благодаря более привлекательной стоимости, вероятной поддержке экономики со стороны властей, а также стабилизации роста мировой экономики", - говорит старший экономист AMP Capital Шейн Оливер.

Бумаги азиатских высокотехнологичных компаний дорожают после ралли производителей полупроводников в США накануне.

Китайский интернет-гигант Tencent прибавил 3,15% капитализации, производитель компонентов для смартфонов AAC Technologies - 2,7%, производитель оптики Sunny Optical - 5,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 3,8%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 5,1%.

Тайваньский Taiwan Semiconductor прибавил 1,8% рыночной стоимости.

Цена бумаг японской сталелитейной компании Japan Steel подскочила на 6,1%, оператора связи SoftBank - на 1,8%.

В Австралии активно растут котировки бумаг банков и энергетических компаний. Бумаги Beach Energy подорожали на 2,4%, Westpac - на 0,6%.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу из-за опасений сокращения поставок топлива из Венесуэлы.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК подорожали на $0,74 (1,23%) - до $61,83 за баррель. На торгах в четверг их цена снизилась на $0,05 (0,08%) и составляла на закрытие $61,09 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,72 (1,36%) - до $53,85 за баррель. Накануне цена WTI увеличилась на $0,51 (0,97%), до $53,13 за баррель.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп официально признал бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Вслед за США это сделали Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств.

После этого вступивший в январе в должность президента Николас Мадуро (многие страны признали выборы, на которых он победил, незаконными) объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.

Такое развитие событий может послужить поводом для новых санкций Вашингтона против Венесуэлы, которые могут включать в себя ограничения на поставки нефти. По мнению аналитиков RBC Capital Markets, нефтедобыча в Венесуэле в текущем году сократится на 300-500 тыс. баррелей в сутки, и санкции могут увеличить сокращение на несколько сотен тысяч б/с.

Между тем накануне министерство энергетики США сообщило о том, что запасы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 7,97 млн баррелей, хотя опрошенные Bloomberg эксперты в среднем прогнозировали снижение на 750 тыс. баррелей.

Запасы бензина в Штатах выросли на 4,05 млн баррелей вместо ожидавшегося повышения на 3 млн баррелей. Вместе с тем резервы дистиллятов упали на 617 тыс. баррелей, хотя ожидался их подъем на 900 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки. Импорт нефти подскочил на 664 тыс. б/с.


Опубликовано: /Финмаркет/
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