В ближайшие торговые сессии рынок продолжит закладывать премию за геополитику в стоимость нефтяных контрактов - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть растут на фоне политической напряженности в Венесуэле. Участники рынка обеспокоены возможным усилением санкционного давления на нефтяную отрасль страны со стороны США. Также не исключено, что усугубившийся политический кризис может оказать негативное влияние на текущую операционную деятельность государственной компаний PDVSA. По данным СМИ, президент Трамп может принять решение о дополнительных санкциях до конца текущей недели. Как следствие в ближайшие торговые сессии рынок продолжит закладывать премию за геополитику в стоимость нефтяных контрактов", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".