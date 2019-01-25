Рост российской валюты вполне может получить развитие в ближайшие дни - FxPro

"Помимо спроса на российскую валюту стоит отметить дополнительное давление, которое испытывает на себе евро последние несколько недель из-за ослабления экономических показателей региона. Вчера последовал дополнительный "удар" от ЕЦБ. Банк решил пересмотреть прогнозы экономики, отмечая набор внешних рисков: от слабости Китая до Brexit. Несмотря на то, что в более широкой перспективе стоит с осторожностью подходить к покупкам рубля от текущих уровней, нельзя не отметить, что вчерашнее усиление было поддержано рынками: торговые объемы оказались самыми высокими за последний месяц. Зачастую такое развитие ситуации свидетельствует о высокой активности игроков и сигнализирует о том, что рост российской валюты вполне может получить развитие в ближайшие дни. Кроме того, популярный индикатор технического анализа RSI пока находится вне зоны перепроданности, также подтверждая возможность продолжения импульса на снижение валютных пар с рублем. Не менее важно, что новостной фон также на стороне "рублевых" трейдеров, поскольку политический кризис в Венесуэле поддерживает котировки нефти", - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.