В текущих условиях потенциал роста котировок госбумаг выглядит ограниченно - Промсвязьбанк

"Рынок госбумаг достаточно быстро оправился после слабых аукционов Минфина - кривая ОФЗ вновь подошла к своим минимумам с начала года – в четверг доходность 10-летних госбумаг снизилась на 4 б.п. – 8,31% годовых, 5-летних – на 3 б.п. - 8,13% годовых: рынку помогли стабильные цены на нефть и укрепляющийся рубль. Отметим, что премия к ставке ЦБ 10-летнего выпуска снизилась до 56 б.п. при нашем целевом ориентире порядка 50 б.п., в связи с чем, на наш взгляд, в текущих условиях потенциал роста котировок госбумаг выглядит ограниченно. ОФЗ постепенно походят к "справедливым" уровням доходности, в результате чего рекомендуем обратить внимание на размещения корпоративных облигаций", - указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.