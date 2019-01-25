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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Утренний рост акций составит примерно 1% - ИК "Атон"
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25 января 2019 года 09:58
Утренний рост акций составит примерно 1% - ИК "Атон"
Аналитики ИК "Атон" полагают, что в последний рабочий день недели отечественный рынок акций начнет торговую сессию подъемом - рост составит примерно 1%.
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25 января 2019 года 17:34
Дешевеющая нефть мешает российскому рынку повторить растущую динамику азиатских и европейских площадок - УК "Райффайзен Капитал"
Дешевеющая нефть мешает российскому рынку повторить растущую динамику азиатских и европейских площадок: сегодня индекс Мосбиржи прибавляет всего 0,3%, и то за счет ослабления курса рубля на 0,5%, РТС снижается на 0,1%, констатирует старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. Под... читать дальше
.25 января 2019 года 16:40
Цена нефти марки WTI остается в диапазоне от 50 до 55 долл. США за баррель, так как очередные сокращения добычи группой ОПЕК+ компенсируются тревогой о мировом экономическом росте, отмечает главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен. Ранее на этой неделе Международный валютный фонд... читать дальше
.25 января 2019 года 16:00
Москва. 25 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль снижается к бивалютной корзине, корректируясь вниз на фоне фиксации прибыли после уверенного роста в предыдущие дни. читать дальше
.25 января 2019 года 15:51
"В конце прошедшего года, в сентябре, Банк России прекратил покупки валюты для Минфина из-за резкого роста курса доллара. Однако еще тогда в ЦБ предупреждали, что недокупленная валюта будет приобретена в будущем, - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб... читать дальше
.25 января 2019 года 15:24
Банк России с 1 февраля 2019 г. решил приступить к отложенным в 2018 г. покупкам валюты по бюджетному правилу. Покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев. В итоге общий объем интервенций увеличится на 2,8 млрд рублей в день. ЦБ оставляет за собой право приостанавливать покупки... читать дальше
.25 января 2019 года 14:57
"Трехдневный рост российской валюты прервался, смазав картину под занавес недели, - отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - Доллар развернулся от двухмесячных минимумов и снова тестирует отметку 66 руб., с лихвой отыграв вчерашние потери. Причина... читать дальше
.25 января 2019 года 14:30
В течение большей части прошлого года рынок алюминия находился под влиянием рисков со стороны предложения, которые в последнее время практически потеряли свою значимость, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Меры китайских властей по сокращению выпуска в тяжелой... читать дальше
.25 января 2019 года 13:52
Эффект только новых покупок на валютный рынок невысок, но вместе с регулярными вызовет сильное давление на курс рубля - Райффайзенбанк
"Сегодня ЦБ объявил о старте отложенных покупок валюты с 1 февраля 2019 г. Это решение стало достаточно неожиданным: в условиях сохранения внешних рисков (возможные санкции на ОФЗ, эскалация торговой войны), повышенного уровня инфляции (из-за НДС) и возобновления с 15 января регулярных... читать дальше
.25 января 2019 года 13:37
Торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,55–67,55 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль большую часть недели демонстрировал уверенную динамику, опираясь на фактор налогового периода при благоприятных внешних условиях. Однако пятничная новость о проведении ЦБ отложенных покупок в рамках бюджетного правила – в дополнение к плановым интервенциям – привела к резкому ослаблению... читать дальше
.25 января 2019 года 13:12
На российском рынке сегодня преобладают "бычьи" настроения. Ослабление рубля и подъем нефтяных котировок поддерживают бумаги "тяжеловесных" секторов компаний-экспортеров. Благодаря этому индекс МосБиржи получил еще один шанс переписать истерический максимум, расположенный на отметке в 2501,78... читать дальше
.25 января 2019 года 12:44
Исходя из краткосрочных оценок справедливой стоимости рубля, он мог бы торговаться на отметках 62-64/USD - РФПИ
"Вчера бивалютная корзина успешно укрепилась "сквозь" важный уровень сопротивления, соответствующий 200-дневной средней на уровне 69,90, открывая возможность дальнейшего роста рубля до отметки 68. В паре USD/RUB ближайшее сопротивление находится около 65,10/USD, и туда рублю опуститься вполне по... читать дальше
.25 января 2019 года 12:24
В ближайшие торговые сессии рынок продолжит закладывать премию за геополитику в стоимость нефтяных контрактов - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть растут на фоне политической напряженности в Венесуэле. Участники рынка обеспокоены возможным усилением санкционного давления на нефтяную отрасль страны со стороны США. Также не исключено, что усугубившийся политический кризис может оказать негативное влияние на текущую операционную... читать дальше
.25 января 2019 года 11:48
"Российская валюта заметно укрепляется в течение недели. Поддержку ей оказывает налоговый период, пик которого приходится на сегодняшний день, еще один платеж предстоит в понедельник. Кроме того, размещения ОФЗ и восстановление аппетита иностранных инвесторов к данным бумагам также локально... читать дальше
.25 января 2019 года 11:40
Рынок акций РФ утром превысил 2490 пунктов по индексу МосБиржи на внешнем позитиве, лидирует "Распадская" после отчета
Москва. 25 января. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря ослаблению опасений за рост экономики США, а также благодаря дорожающей нефти из-за ожиданий возможного сокращения добычи сырья в Венесуэле; индекс МосБиржи превысил 2490 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом лидируют бумаги "Распадской" на сильном квартальном отчете. читать дальше
.25 января 2019 года 11:18
"Помимо спроса на российскую валюту стоит отметить дополнительное давление, которое испытывает на себе евро последние несколько недель из-за ослабления экономических показателей региона. Вчера последовал дополнительный "удар" от ЕЦБ. Банк решил пересмотреть прогнозы экономики, отмечая набор... читать дальше
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