Индекс МосБиржи пойдет к 2500 пунктам - Алор Брокер

"Американский рынок акций закрылся вчера около нуля, на сегодня фьючерсы на фондовые индексы США прибавляют порядка трети процента. В "зеленой зоне" находится фондовая Азия. При этом более чем на процент выросла нефть и в хорошем "плюсе" торгуются промышленные металлы. Все это говорит в пользу того, что рынок акций МосБиржи сегодня откроется 0,3-процентным ростом, и, если внешний фон не ухудшится, то рублевый индикатор вполне сможет добраться до своей цели 2500 пунктов. Каких-либо важных новостей для улучшения настроений на фондовых площадках нет, просто рынок вступил в фазу волатильности, и новости являются лишь поводом для движения в ту или иную сторону", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.