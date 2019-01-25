Диапазон 65,50-66 руб./доллар может пока сохранить актуальность - Промсвязьбанк

"После нескольких дней консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 66-66,50 в ходе вчерашних торгов российский рубль продемонстрировал умеренный рост на 0,5%, соответственно, пара доллар/рубль вышла вниз из этого диапазона. Умеренную поддержку рублю могло оказывать вчера и общее локальное укрепление основной группы валют развивающихся стран: мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили против доллара 0,1-0,7%. Из внутренних новостей отметим, что ЦБ РФ принял решение приступить к проведению отложенных в 2018 г. покупок валюты в рамках бюджетного правила. Отложенные объемы будут равномерно распределены на три года, соответственно ежедневный объем операций увеличивается на 2,8 млрд руб. Подобное увеличение объемов не должно оказывать значительного влияния на курс рубля в 1 кв. на фоне сезонно сильного счета текущих операций. Напомним, что на конец текущей-начало следующей недели в РФ приходится пик налоговых выплат. Из событий на глобальном валютном рынке выделим вчерашнее заседание ЕЦБ. Европейский регулятор в целом не принес больших сюрпризов - М. Драги отметил, что "риски для экономического роста сместились к нисходящим", и что до весны не собирается предпринимать активных действий и серьезно менять риторику, поскольку необходимо время, чтобы оценить ситуацию в экономике. Смещение пары доллар/рубль в зону 65,50-66 было ожидаемо, и данный диапазон на текущие пару торговых сессий может сохранять актуальность", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.