Внешний фон остается достаточно благоприятным, чтобы поддержать котировки российских высоколиквидных акций - ИФ "Олма"

"Внешний фон остается достаточно благоприятным, чтобы поддержать котировки российских высоколиквидных бумаг в начале торгов, но по мере приближения к уровню 1200 пунктов по индексу РТС все больше участников рынка, возможно, задумываются о снижении объемов покупок или даже фиксировании части прибыли - вероятность приостановки роста вблизи этого уровня мы считаем сравнительно высокой. На валютном рынке, с позиций технического анализа, закрытие пары доллар-рубль ниже уровня 66 подразумевает возможность углубления коррекции вниз", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.