Рубль укрепляется к доллару и евро вечером в четверг благодаря притоку средств нерезидентов

Москва. 24 января. Доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях продолжающегося притока средств нерезидентов на российский рынок на фоне локального снижения санкционных рисков.

Курс доллара США к 19:00 МСК составил 65,75 руб./$1, что на 32,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,65 руб./EUR1, снизившись на 59,5 копейки. Ранее в ходе торгов доллар опускался до минимальной отметки с 23 ноября (65,73 руб./$1), евро - до минимальной отметки с 1 ноября (74,59 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 44,5 копейки - до 69,76 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует позитивную динамику в основных валютных парах на вечерних торгах благодаря прежде всего притоку иностранного капитала в условиях локального снижения санкционных рисков из-за приостановки работы американского правительства. Подтверждением этому может служить также продолжающийся рост стоимости российских валютных и рублевых госооблигаций, а также акций Сбербанка (MOEX: SBER) РФ, которые в последнее время служат хорошим индикатором отношения нерезидентов к российским активам.

Кроме того, определенную поддержку нацвалюте оказывает налоговый период. В пятницу, 25 января, компании и банки должны будут перечислить в бюджет НДПИ, НДС и акцизы, а в понедельник, 28 января, - налог на прибыль общим объемом порядка 1 трлн рублей.

При этом опережающая динамика укрепления рубля к евро вызвана негативной реакцией рынка на заявление главы Европейского центрального банка Марио Драги о том, что баланс рисков для экономических прогнозов в еврозоне сместился в сторону понижения. "Поступающие в последнее время макроэкономические статданные были слабее, чем ожидалось", - отметил М.Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания. Он вновь подчеркнул, что ЦБ еврозоны готов корректировать денежно-кредитную политику и использовать все инструменты в своем арсенале в случае необходимости. Выступление М.Драги показало, что ЕЦБ в этом году будет еще осторожнее подходить к вопросу о полном прекращении стимулов и ужесточении денежно-кредитной политики. Экономисты теперь не ждут повышения процентных ставок до конца 2019 года, хотя ЕЦБ по итогам заседания объявил, что не собирается поднимать их "до конца лета".

Цены на Brent и WTI демонстрируют смешанную динамику в четверг вечером, несмотря на разочаровывающие данные по запасам сырья от Минэнерго США. Поддержку нефтяному рынку оказывает политический кризис в Венесуэле и риски введения американских санкций. Санкции окажут негативное влияние на те НПЗ США, которые все еще закупают нефть в Венесуэле, и это будет "бычьим" фактором в краткосрочной перспективе. Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевел на 0,49% - до $60,84 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени вырос в цене на 0,17% - до $52,71 за баррель.

Как сообщил "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, российский рубль демонстрирует умеренное укрепление к доллару и евро в течение последних двух дней. "Отчасти этому способствует локальное улучшение аппетита к риску и по преимуществу позитивная динамика фондовых индексов. Отчасти поддержкой рубля выступает приближение пика налоговых выплат - в пятницу компании выплачивают НДПИ, НДС и акцизы, а в понедельник - налог на прибыль", - отметил М.Поддубский.

"Российский рубль чувствует себя превосходно и продолжает дорожать в парах с иностранными валютами. Впервые с ноября прошлого года доллар снизился под отметку 66 руб./$1, евро - ниже 75 руб./EUR1. При этом доллар идет в наступление на мировом рынке, и большинство валют развивающихся экономик слабеет на этом фоне. Но не рубль. У рубля есть опора в виде налогового периода и общей позитивной внутренней риторики. В Давос российские представители тоже приехали в хорошем настроении и положительно комментируют прогнозы и ожидания по своей экономике", - отметила старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По мнению эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского, "ситуация с рублем выглядит весьма необычно - нацвалюта сегодня укрепляется как против доллара, так и против евро. Вместе с тем вчерашние размещения ОФЗ успешными назвать нельзя: первый выпуск - ОФЗ 26225 - был размещен всего на три четверти от запланированного объема, а второй - ОФЗ 26209 - и того меньше - около половины заявленного объема. Дополнительно рубль сегодня должен был бы пострадать от снижающейся нефти. Официальная причина дешевеющей нефти - опасения, что замедление глобального экономического роста, о котором в эти дни так много говорят на экономическом форуме в Давосе, может ослабить спрос на топливо. Давление на котировки также оказывают данные об увеличении запасов нефти в США".

"В США тучи вокруг рынков сгущаются по причине безвыходности ситуации с правительственным шатдауном и длительным отсутствием конкретики относительно "побед", достигнутых Дональдом Трампом в торговых переговорах с Китаем. Подавляющее большинство американцев обвиняют Д.Трампа в рекордно длительном закрытии правительства и отвергают саму идею его привязки к выделению бюджета на строительство пограничной стены с Мексикой. Согласно новому опросу, политический хаос в Вашингтоне тянет рейтинг одобрения Д.Трампа до самого низкого уровня более чем за год. Таким образом, рублю, безусловно, сильно помогают стремительно улучшающиеся перспективы для развивающихся рынков в связи с вероятным разворотом вектора монетарной политики Федрезерва США. Доходности американских инструментов, на которые ранее рассчитывали инвесторы, по ходу действий не материализуются - а значит, необходимо искать альтернативные высокодоходные активы "где-то на стороне". Россия хотя и находится под санкциями, но представляет в моменте довольно привлекательный рынок ввиду того, что в продолжение правительственного шатдауна в США введение новых санкций, которые столь нелюбимы западными инвесторами ввиду их непрогнозируемого эффекта на внутренний финансовый рынок, крайне маловероятно", - полагает В.Рожанковский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 25 января на 33,02 копейки, до 66,0016 руб./$1, и опустил курс евро на 35,55 копейки, до 75,0306 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 30,4 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 65,9583 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 30,2 копейки к уровню среды, опустившись до 65,9324 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 234,891 млн, из которых $1 млрд 74,63 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 160,261 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к среде на 39,79 копейки, до 74,888 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 43,81 копейки и составил 74,8465 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR855,123 млн, из которых EUR324,695 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR530,428 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались без изменений в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,95% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 8,03% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,24%, 8,58% и 8,68% годовых соответственно.