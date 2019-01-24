Рынок акций РФ в четверг просел к 2480п по индексу МосБиржи вслед за нефтью и на фоне укрепления рубля

Москва. 24 января. Рынок акций РФ в четверг просел к 2480 пунктам по индексу МосБиржи из-за снижения нефти и укрепления рубля; лидерами отката выступили бумаги АФК "Система", "Мосбиржи" и акции "Роснефти" из-за политического кризиса в Венесуэле, где компания участвует в ряде нефтяных проектов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2482,71 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1188,15 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.

Доллар подешевел до 65,84 рубля (-0,24 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (-3,1%), "Мосбиржи" (-2,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%).

Акции "Роснефти" упали до 408,5 рубля (-3,3%), объем торгов превысил 4,318 млрд рублей.

Венесуэльский лидер оппозиции Хуан Гуаидо накануне объявил себя временным президентом страны, его тут же признал президент США Дональд Трамп, в то время как в России события в этой латиноамериканской стране восприняли как попытку госпереворота, а глава Венесуэлы Николас Мадуро пообещал разорвать с США отношения.

В связи с этим Н.Мадуро дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию, обвинив Вашингтон в стремлении добиться смены власти в Венесуэле. Тем временем США отказали Н.Мадуро в праве разрывать дипотношения и заявили, что будут осуществлять отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Х.Гуаидо.

НК "Роснефть" реализует 5 проектов по разведке и добыче нефти в Венесуэле с национальной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PdVSA): Petromonagas S.A. (доля "Роснефти" - 40%), Petroperija S.A. (40%), Boqueron S.A. (26,67%), Petromiranda S.A. (32%) и PetroVictoria S.A. (40%).

Подорожали в четверг бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%).

В четверг в Азии преобладал рост индексов, за исключением просевшей Японии на неблагоприятных статданных. Индекс производственной активности в Японии, рассчитываемый IHS Markit, в январе опустился до 50 пунктов - минимального уровня с августа 2016 года, указав на остановку роста деловой активности в секторе. Подындекс объемов производства опустился ниже отметки в 50 пунктов - до 49,2 пункта, что говорит о первом за 2,5 года сокращении выпуска продукции компании и усиливает опасения замедления глобального экономического подъема.

В Европе динамика индексов смешанная (DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,5%, но просел на 0,3% британский FTSE), также консолидационные настроения наблюдаются в США (индекс S&P 500 прибавил менее 0,1%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам первого в 2019 году заседания сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, что совпало с ожиданиями рынка. ЕЦБ не собирается менять процентные ставки как минимум до конца лета 2019 года, отмечается в пресс-релизе по итогам январского заседания.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры между США и Китаем.

Нефть к вечеру возобновила снижение в преддверии выхода в 19:00 МСК статистики Минэнерго США о запасах сырья. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $60,93 за баррель (-0,3% и -0,6% накануне), мартовская цена WTI - $52,78 за баррель (+0,3% и -0,7% в среду).

Данные Американского института нефти (API) в среду указали на рост запасов нефти в США за минувшую неделю на 6,55 млн баррелей. Вышедшие в четверг вечером данные Минэнерго США показали рост запасов нефти на 7,97 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,75 млн баррелей) и увеличение запасов бензина на 4,05 млн баррелей (ожидался рост на 3 млн баррелей).

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Венесуэлы на информации о возможности введения Штатами новых санкций в отношении этой страны, что оказывает поддержку котировкам нефти.

Источники Bloomberg сообщили, что администрация Д.Трампа подготовила пакет санкций в отношении Венесуэлы, однако пока не приняла решения о том, стоит ли их вводить. Ранее в этом месяце Белый дом предупредил американских нефтепереработчиков, что рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы, посоветовав им искать альтернативные источники закупки нефти.

Как отмечает аналитик компании "БКС Брокер" Анастасия Попова, просадка акций компаний-экспортеров на фоне укрепления рубля не дала индексу МосБиржи покорить исторический максимум (выше 2500 пунктов - прим. ИФ).

На рынки продолжают поступать данные, сигнализирующие о замедлении темпов роста мировой экономики. Слабые показатели деловой активности в промышленности Японии подтверждают пессимистичные ожидания инвесторов. Не обрадовали и показатели PMI в промышленности еврозоны, которые оказались хуже ожиданий рынка. В то же время надежды на позитивный итог торговых переговоров между Китаем и США подпитываются пока лишь вербально, никаких реальных шагов к заключению мира участники торгов не видят. В Штатах продолжается shutdown. Хотя Белый дом уверяет, что остановка работы правительства не приведет к снижению кредитного рейтинга страны, эксперты (29 из 51 опрошенного Reuters) негативно оценивают влияние вынужденного отпуска на ВВП США.

Временный подъем к 2500 пунктам или чуть выше по индексу МосБиржи вполне допустим, однако при прочих равных пока не ожидается поддержки со стороны тяжеловесных бумаг нефтегазового сектора. Даже в случае резкого улучшения внешнего фона и уверенного закрепления индекса МосБиржи выше 2500 пунктов потенциал роста будет ограничен зоной 2540-2585 пунктов. Точечное сокращение "длинных" позиций по акциям в таком случае было бы оправданным, считает эксперт.

Среди аутсайдеров выступили акции "Роснефти" - компания является одним из крупнейших кредиторов Венесуэлы (долг республики перед компанией составляет $3,1 млрд), и попытки смены власти в стране вызывают у инвесторов опасения. Исключением в секторе стали подросшие акции "Газпрома", отмечает А.Попова.

Как отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова, акции "Роснефти" просели на фоне эскалации политического кризиса в Венесуэле, где компания ведет пять нефтяных проектов - поэтому политическая нестабильность в данном случае является фактором риска.

Кроме "Роснефти" в Венесуэле активно работает "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) и "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ), но реакция этих бумаг была нейтральной. Если в ближайшее время не найдется рычагов урегулирования ситуации в стране, политический кризис может принять черты гражданской войны. В этом случае российским компаниям придется свернуть свое присутствие в Венесуэле, несмотря на колоссальные инвестиции.

Техническая картина в акциях "Роснефти" остается стабильной, бумаги находятся внутри "боковика", но если внешний фактор перевесит, акции могут откатиться в область 380-390 руб. Если политический "раздражитель" позже будет нивелирован, акции быстро вернутся в сторону 420-425 руб., считает А.Бодрова.

Старший аналитик по нефтегазовому сектору банка "Уралсиб" Алексей Кокин полагает, что в перспективе для нефти есть риски снижения. В моменте акции "Роснефти" отреагировали на обострение политического кризиса в Венесуэле падением котировок, поскольку компания ведет проекты в этой стране - спекулянты не могли не воспользоваться таким подходящим поводом. Тем не менее, это локальная реакция, а сама ситуация гораздо сложнее и глубже, чем кажется. Венесуэла давно живет в состоянии дестабилизации, тлеющего политического конфликта, а если в результате смены власти в ближайшие год-два наступит стабильность, то это позитивно скажется на объемах добычи нефти страной и, соответственно, станет негативным фактором для всего нефтяного рынка, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, основной урон индексам нанесли бумаги "Роснефти", упавшие на новостях из Венесуэлы. Однако Минэкономразвития утверждает, что российские инвестиции в Венесуэле превышают немногим более $4,1 млрд, из которых на "Роснефть" приходится $3,5 млрд. Для нефтяной компании подобные суммы не являются чем-то запредельным. К тому же возможным новым властям в Каракасе предстоит решать тяжелые экономические задачи, которые без внешнего участия окажутся непреодолимыми. Более того, вооруженные силы Венесуэлы полностью поддерживают действующего президента, поэтому не стоит "делить шкуру неубитого медведя".

Впрочем, проблем на рынке хватает и без Латинской Америки - просели бумаги металлургов на опасениях замедления мировой экономики, о чем свидетельствует статистика из Азии и предварительные индексы деловой активности в еврозоне за январь. "Ростелеком" выразил желание увеличить свою долю в Tele2, хотя предполагается, что она возрастет до контрольного пакета. Подобный шаг был бы вполне логичным, если предполагать, что сеть 5G будет строиться на базе "Ростелекома" с последующим предоставлением мощностей другим операторам.

Вашингтон пригрозил полным запретом на экспорт нефти из Венесуэлы. Ранее президент страны Н.Мадуро объявил о разрыве отношений с США, но в Вашингтоне не признали за ним этого права. Иными словами, латиноамериканская страна обладает потенциалом стать горячей точкой гражданской войны с внешним вмешательством, что непременно приведет к дальнейшей деградации нефтедобывающей отрасли. Собственно говоря, добыча Венесуэлы уже упала до 1,2 млн б/с, что является минимальным значением почти за 70 лет.

В целом отечественный рынок оказался в плену неприятных новостей из Венесуэлы, а также укрепляющегося рубля, который давит на бумаги экспортеров. Если индекс МосБиржи не сможет вернуться к росту в ближайшие пару торговых сессий, чтобы закрепиться выше отметки 2500 пунктов, то на дневном графике появится довольно сильный сигнал на продажу, считает А.Кочетков.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова также отмечает, что Венесуэла утратила свое влияние на мировом нефтяном рынке, сократив добычу более чем вдвое с 1998 по 2018 год (с 3 млн до 1,2 млн б/с). Несмотря на то, что Венесуэла обладает большими запасами углеводородного сырья, многие ее месторождения уже выработаны. Для поддержания добычи не приемлемом уровне требуется технологическое обслуживание, но из-за экономического кризиса найти на это средства, очевидно, тяжело.

В 2002 году, когда президент Уго Чавес ненадолго исчез после неудачного переворота, нефть WTI сразу подешевела на 10% на ожиданиях, что возможное новое руководство Венесуэлы, лояльное к США, найдет средства и увеличит добычу нефти. Однако до сих пор в Венесуэле не произошло ровным счетом ничего такого, из чего можно было бы сделать вывод о грядущем сокращении или увеличении поставок нефти. Ситуация двоевластия в Венесуэле по факту наблюдалась уже с 2016 года, после того как парламент отказался подчиняться действующему президенту. Львиная доля поставок венесуэльской нефти по-прежнему идет на нефтеперерабатывающие заводы в США. Казалось бы, разрыв дипломатических отношений с США мог бы негативно сказаться на поставках, однако нефть WTI спокойно отреагировала на новость.

На российском фондовом рынке падение акций "Роснефти" связывают именно с попыткой переворота в Венесуэле, так как венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA имеет долг перед российской компанией в размере $3,1 млрд. Однако в масштабах доходов российской компании данная сумма не превышает и 2%, то есть не настолько велика, чтобы сильно ухудшить финансовые результаты "Роснефти". А значит, предпосылки для создания давления на котировки акций "Роснефти" от текущей ситуации в Венесуэле выглядят надуманными, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-13,7%), "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-10,5%), акции ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-9,5%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-6,5%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-3,5%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+39,9% и +12,6% "префы"), "Астраханьэнергосбыта" (MOEX: ASSB) (+39,9%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+39,9%), ПАО "Владимирская энергосбытовая компания" (MOEX: VDSB) (+39,8%), ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+38,9%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+9,6%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+6,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,339 млрд рублей (из них 16,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).