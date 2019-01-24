Цены евробондов РФ в четверг растут на фоне активизации спроса на рисковые активы

Москва. 24 января. Большинство выпусков российских еврооблигаций умеренно растут в цене в четверг на фоне активизации спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подрастают в цене, но более скромными темпами, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК поднялась на 35 базисных пунктов по отношению к закрытию 23 января и составила 110,75% от номинала, что соответствует доходности 4,86% годовых (снижение на 12 базисных пунктов к предыдущему закрытию).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 23 января на 5 базисных пунктов, составив 98,55% от номинала. Их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, до 2,535% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем на 10,5 базисного пункта и составил 132,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 43 базисных пункта - до 110,69% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 5,105% годовых), евробонды с погашением в 2042 году - на 26 базисных пунктов, до 106,71% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 5,125% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году прибавили в цене 20 базисных пунктов, подорожав до 101,63% от номинала, что соответствует доходности 4,485% годовых (снижение на 3,5 пункта к предыдущему дню), бумаги с погашением в 2023 году подорожали всего на 2 базисных пункта - до 103,63% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,005% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 34 базисных пункта - до 98,53% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 5,35% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 9 пунктов, до 97,67% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 4,585% годовых).

"Динамика российских еврооблигаций сегодня в целом позитивная благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. Но активность торгов при этом не очень высокая. Пока рынок отечественных евробондов игнорирует санкционные риски. Из-за приостановки работы американского правительства на некоторое время отложилось принятие законов относительно новых санкций против России, чем и воспользовались игроки на повышение. Вместе с тем сами риски введения новых санкций никуда не делись, они просто отложены во времени. Таким образом, рано или поздно инвесторы вновь обратят внимание на этот негативный фактор, и тогда нас может ждать значительная коррекция", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Довольно часто именно в начале года мы наблюдаем всплеск оптимизма в отношении активов стран с развивающейся экономикой. Но в дальнейшем этот оптимизм постепенно сходит на нет, и инициатива на рынке переходит к продавцам. Не исключено, что в этом году нас ждет именно такой сценарий. Многое будет зависеть от заявлений и действий Федеральной резервной системы в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики. И если сейчас инвесторы настроены на относительно мягкое ужесточение монетарной политики, то публикация сильных макроэкономических данных в США может вынуть Федрезерв перейти к более активному повышению ставок, что негативно скажется на динамике всех мировых долговых рынков", - считает Р.Пшонковский.