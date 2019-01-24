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24 января 2019 года 18:20
Рост экономики РФ в 2019г замедлится до 1,2%, однако уже в 2020г темпы роста ВВП могут удвоиться - Ренессанс Капитал
Рост российской экономики в 2019 году может замедлиться до 1,2% на фоне снижения темпов роста потребительского и инвестиционного спроса, сообщил главный экономист инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Олег Кузьмин на встрече с журналистами. "Темпы роста экономики в этом году замедлятся примерно до 1% по сравнению с ростом 1,7% в прошлом году на фоне замедления темпов роста потребительского и инвестиционного спроса до 1,7% и 1,5% соответственно (против 2,9% и 2,5% в 2018 году). Связано это в первую очередь с повышением НДС, более высокой инфляцией, а также ослаблением рубля в конце прошлого года. Свою роль сыграет и повышение ставок ЦБ, которое уже было реализовано", - прогнозирует эксперт. Инфляция, по его оценкам, продолжит ускоряться и достигнет пика 5,6-5,7% в марте-апреле этого года, а на конец года превысит целевое значение ЦБ и составит 4,7%. "Мы полагаем, что ключевая ставка ЦБ будет оставаться неизменной на протяжении всего года (7,75%), при условии, что годовая инфляция на пике в марте-апреле 2019 не превысит уровня в 6% (как мы ожидаем)", - считает экономист. Среднегодовой курс национальной валюты, по расчетам "Ренессанс Капитала", окажется на 5% слабее по сравнению с прошлым годом и составит 66,3 руб./$1 (62,8 руб./$1 в 2018 году), цена на нефть марки Brent в 2019 году составит $65 за баррель. "Что касается рубля, то здесь каких-то сюрпризов нет, никаких причин для отклонения курса от текущих уровней мы не видим. Отток капитала из России на низком уровне у нас сохраняется, потому что объемы погашения внешнего долга уже не очень значительные. Также мы не видим причин, почему нерезиденты должны будут сейчас отсюда уходить при отсутствии каких-то шоков. Соответственно, поводов для роста оттоков капитала нет. Притока капитала тоже ждать достаточно сложно, если санкции не будут сняты", - сказал О.Кузьмин. Между тем, по его мнению, уже в 2020 году темпы роста ВВП РФ могут оказаться лучшими с 2012 года и составить 2,4% при цене на нефть $60 за баррель. "Мы ожидаем, что восстановление экономики будет связано с действиями факторов как циклического, так и структурного характера. Во-первых, мы ожидаем восстановления темпов роста потребительского и инвестиционного спроса примерно до 3,5%, после того, как единовременный эффект от повышения НДС в 2019 году будет исчерпан, в то время как процентные ставки продолжат снижение (мы ожидаем снижения процентных ставок на 50 базисных пунктов), а инфляция вернется к целевому уровню (4%). Во-вторых, повышение пенсионного возраста, по нашим оценкам, обеспечит росту экономики дополнительные 0,2-0,3 процентного пункта, а также значимый вклад внесут государственные инвестиции в инфраструктуру", - полагает эксперт. "Рубль чуть-чуть слабее будет - на пару процентов, но это связано главным образом с ускорением темпов роста импорта на фоне восстановления внутреннего спроса, и наш прогноз на 2020 год - 68,5 руб./$1", - отметил О.Кузьмин. В то же время он обратил внимание на внешние риски как основные для экономики РФ. "Изнутри вряд ли что-то может помешать, но внешние шоки для нас по-прежнему очень значительны. В первую очередь это цены на нефть. Во-вторых, риск увеличения оттока капитала из-за снижения склонности инвесторов к риску в целом и охлаждения интереса к развивающимся экономикам. Ну и наконец, у нас есть традиционный риск, связанный с санкциями. Это риск нерыночный, и Россия много сделала для того, чтобы к нему подготовиться, но полностью, к сожалению, все равно нельзя от этого риска никак оградиться", - сказал эксперт. При этом он подчеркнул большую опасность санкций, исходящих от Конгресса США, нежели чем от администрации президента Соединенных Штатов. В их числе О.Кузьмин назвал возможные санкции на новый российский госдолг и расширение SDN List на публичные компании.
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