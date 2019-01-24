.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Российский фондовый рынок под давлением дешевеющей нефти - УК "Райффайзен Капитал"
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводство в декабре замедлился до 2%, за 2018 год ускорился до 2,9%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2% после 2,4% в ноябре. Аналитики ожидали ускорения до 2,5%. За год повышение составило 2,9% при прогнозах роста на 3%
 
В фонд защиты прав дольщиков хотят собрать 40 млрд руб.
К 1 июля фонд защиты прав дольщиков, созданный по поручению президента, должен консолидировать портфели страховщиков, банков и Общества взаимного страхования (ОВС). Соответствующий законопроект будет в ближайшее время направлен в Госдуму, сообщил...
 
Число нелегальных кредиторов сокращается, но объем нелегальных займов растет
В 2018 году количество нелегальных кредиторов в России уменьшилось почти на треть, однако объем выданных ими займов вырос. Комитет по безопасности СРО "МиР" провел исследование рынка нелегального кредитования. Согласно ему, количество лиц, не...
 
Россияне считают признаками успеха ценности вечные, а не материальные
Жизненный успех у россиян ассоциируется прежде всего с материальным благополучием, но только если речь идет об абстрактном человеке. Говоря же о себе лично, россияне считают признаками успеха ценности вечные, а не материальные – семью, детей,...
 
24 января 2019 года 17:52

Российский фондовый рынок под давлением дешевеющей нефти - УК "Райффайзен Капитал"

Растущая динамика на азиатских и европейских площадках, которые показывают соответственно +0,3-0,8% и +0,7-1%, не оказывает никакой поддержки российскому рынку в четверг, 23 января: индекс Мосбиржи теряет 0,5%, а индекс РТС благодаря укреплению курса рубля - всего 0,1%, констатирует старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

"Дело в том, что росту мировых рынков акций способствовало ралли в бумагах технологических компаний, а российский индекс состоит преимущественно из компаний нефтегазового сектора, которые оказались под давлением дешевеющей нефти, а также укрепляющегося рубля, - объясняет эксперт УК. -Стоимость барреля Brent спот теряет 0,5%, вновь приближаясь к $60, после выхода данных API об увеличении запасов в хранилищах США на 6,5 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали их сокращения на 0,7 млн баррелей. Несколько сдерживают падение нефтяных котировок разворачивающиеся политические события в Венесуэле. Вероятность смены власти в стране ощутимо выросла с последними народными протестами, однако пока еще действующий президент Н.Мадуро не сдается, вызывая негативную реакцию со стороны США и угрозу санкций в отношении страны. Несмотря на то, что в 2018 г. экспорт "черного золота" из Венесуэлы сократился вдвое, с 2 до 1 млн б/с, эмбарго на оставшийся экспорт со стороны США станет для сырьевого рынка небольшим фактором поддержки. В то же время для некоторых российских компаний, финансирующих проекты по добыче в Венесуэле, новости о смене власти могут заметно ухудшить их инвестиционную привлекательность для инвесторов".

Несмотря на в целом пессимистичные настроения участников торгов на российском рынке, есть и растущие истории: X5 Retail Group прибавляет 2,5% после выхода довольно сильной отчетности за 4 кв. 2018 г., продолжают дорожать акции ФСК ЕЭС (+1,3%) после повышения рекомендаций по ним некоторыми аналитиками. Также растут акции Сбербанка и ТКС на фоне укрепления курса рубля и общем тренде переключения инвесторов из экспортных компаний в ориентированные на внутренний спрос.


Опубликовано: /УК "Райффайзен Капитал" (Райффайзен Капитал УК)/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 января 2019 года 19:47
Рубль укрепляется к доллару и евро вечером в четверг благодаря притоку средств нерезидентов
Москва. 24 января. Доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях продолжающегося притока средств нерезидентов на российский рынок на фоне локального снижения санкционных рисков.    читать дальше
.
24 января 2019 года 19:37
Рынок акций РФ в четверг просел к 2480п по индексу МосБиржи вслед за нефтью и на фоне укрепления рубля
Москва. 24 января. Рынок акций РФ в четверг просел к 2480 пунктам по индексу МосБиржи из-за снижения нефти и укрепления рубля; лидерами отката выступили бумаги АФК "Система", "Мосбиржи" и акции "Роснефти" из-за политического кризиса в Венесуэле, где компания участвует в ряде нефтяных проектов.    читать дальше
.
24 января 2019 года 19:10
Цены евробондов РФ в четверг растут на фоне активизации спроса на рисковые активы
Москва. 24 января. Большинство выпусков российских еврооблигаций умеренно растут в цене в четверг на фоне активизации спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подрастают в цене, но более скромными темпами, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
24 января 2019 года 18:50
В четверг рубль продолжил демонстрировать уверенную динамику, игнорируя снижение котировок нефти и рост индекса доллара на внешних рынках - ИК "Велес Капитал"
В четверг рубль продолжил демонстрировать уверенную динамику. Отечественная валюта закрепилась ниже 66 в паре с долларом, игнорируя снижение котировок нефти и рост американской валюты на глобальных площадках, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий...    читать дальше
.
24 января 2019 года 18:20
Рост экономики РФ в 2019г замедлится до 1,2%, однако уже в 2020г темпы роста ВВП могут удвоиться - Ренессанс Капитал
Рост российской экономики в 2019 году может замедлиться до 1,2% на фоне снижения темпов роста потребительского и инвестиционного спроса, сообщил главный экономист инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Олег Кузьмин на встрече с журналистами. "Темпы роста экономики в...    читать дальше
.
24 января 2019 года 17:17
Курс евро упал после данных в Европе - Forexite
"Опубликованные сегодня индексы деловой активности во Франции и Германии свидетельствуют о замедлении темпов роста экономики в целом, - комментируют эксперты Forexite. - Этот факт оказал некоторое давление на курс евро. Курс евро/доллар опустился с уровня 1.1390 до 1.1305. Курс евро/франк...    читать дальше
.
24 января 2019 года 16:49
Нефть пытается возобновит рост - БКС
"К концу предыдущей сессии котировки нефти вновь сумели значительно сократить внутридневной провал. Сегодня нефтяные цены умеренно снижались в первой половине дня, затем отскочили, вернувшись на положительную территорию. Сейчас Brent торгуется в небольшом "плюсе" немного выше уровня $61. Давление...    читать дальше
.
24 января 2019 года 16:25
Рубль "штурмует" двухмесячные вершины - БКС
"Сегодня пара USD/RUB стартовала на положительной территории, но тут же перешла к снижению, обновив двухмесячный минимум, и после существенного отскока продолжила двигаться вниз умеренными темпами. Пара EUR/RUB в четверг также открылась верх, однако затем продемонстрировала нисходящий импульс, в...    читать дальше
.
24 января 2019 года 16:02
При улучшении внешнего фона укрепление рубля может довести курс до 65 за доллар - "Открытие Брокер"
"Рубль продолжает своё наступление, хотя внешний фон этому явно не способствует. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4010 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,95%, недельная - до 8,03%, а месячная осталась на уровне 8,24%. Рубль продолжает сохранять достаточно...    читать дальше
.
24 января 2019 года 16:01
Рубль растет к доллару и евро днем в четверг благодаря налоговым выплатам
Москва. 24 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат января.    читать дальше
.
24 января 2019 года 15:21
До конца основной сессии на "Московской бирже" инвестиционные настроения вряд ли сильно улучшатся - ИК "ФИНАМ"
"На российском фондовом рынке наблюдается почти нейтральная динамика. Рублёвый индекс "Московской биржи" изо всех сил пытается обновить исторический максимум, до которого остались менее 0,5%, но для пробоя психологически важного уровня в 2500 пунктов сейчас явно задора не хватает. Валютный индекс...    читать дальше
.
24 января 2019 года 14:57
Более мягкая политика ФРС США, снижение цен на нефть и правительственные меры поддержки китайской экономики должны поддержать высокодоходный сектор азиатского рынка облигаций - Julius Baer
Китайские власти занимают довольно активную позицию в плане развертывания мер поддержки замедляющейся национальной экономики, но при этом пока воздерживаются от масштабных стимулов, которые могли бы спровоцировать увеличение долговой нагрузки и нивелировать результаты сокращения избыточной...    читать дальше
.
24 января 2019 года 14:23
Пара EUR/USD будет держаться около 1,13 на фоне сохранения политики ЕЦБ - Julius Baer
"По итогам очередного заседания совета управляющих 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), по нашим оценкам и в соответствии с рыночными ожиданиями, сохранит ставку рефинансирования на уровне 0%, а по депозитам - на уровне -0,4%, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. -...    читать дальше
.
24 января 2019 года 13:57
Нерезиденты продолжают выходить из ОФЗ - "Райффайзенбанк"
Несмотря на некоторый спад опасений введения санкций на госдолг РФ, по данным ЦБ РФ, «в декабре отток средств иностранных инвесторов из ОФЗ сохранился на уровне ноября … их вложения сократились на 13,1 млрд руб.». "Таким образом, интерес нерезидентов, отмеченный представителями Минфина по...    читать дальше
.
24 января 2019 года 13:23
Поведение рынка облигаций в 2019 году будет определяться замедлением мировой экономики при высокой политической и экономической неопределенности - Saxo Bank
По мнению специалиста по инструментам с фиксированной доходностью Saxo BankАльтеа Спиноцци, поведение рынка облигаций в 2019 году будет определяться прежде всего замедлением мировой экономики при высокой политической и экономической неопределенности. Это заставит многих инвесторов искать убежища и...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.