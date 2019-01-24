Курс евро упал после данных в Европе - Forexite

"Опубликованные сегодня индексы деловой активности во Франции и Германии свидетельствуют о замедлении темпов роста экономики в целом, - комментируют эксперты Forexite. - Этот факт оказал некоторое давление на курс евро. Курс евро/доллар опустился с уровня 1.1390 до 1.1305. Курс евро/франк опустился на 50 пунктов до уровня 1.1266. Сегодня на своем заседании ЕЦБ оставил свою кредитно-денежную политику без изменения. Управляющий ЕЦБ Драги заявил, что темпы роста экономики региона сдвинулись в сторону снижения. Драги отметил, что основной темой сегодняшнего заседания Управляющего Совета ЕЦБ был анализ причин замедления темпов роста экономики. Представитель ЕС Барнье заявил сегодня, что если со стороны Великобритании не поступит каких-либо позитивных предложений, то Брексит состоится без каких-либо соглашений. Барнье отметил, что вопрос статуса ирландской границы не может быть ограничен по времени".