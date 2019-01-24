Рубль растет к доллару и евро днем в четверг благодаря налоговым выплатам

Москва. 24 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат января.

Курс доллара США к 15:00 МСК составил 65,88 руб./$1, что на 19,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,74 руб./EUR1, снизившись на 50,5 копейки. Ранее в ходе торгов доллар и евро опускались до минимальных отметок с 23 ноября 2018 года (65,825 руб./$1 и 74,66 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 33,31 копейки - до 69,86 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 25 января на 33,02 копейки, до 66,0016 руб./$1, и опустил курс евро на 35,55 копейки, до 75,0306 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует позитивную динамику в основных валютных парах на дневных торгах благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под налоговые выплаты января. В пятницу, 25 января, компании-экспортеры должны будут перечислить в бюджет НДПИ, НДС и акцизы, в понедельник, 28 января, - налог на прибыль общим объемом порядка 1 трлн рублей.

При этом рубль игнорирует снижение цен на нефть и негативную динамику большинства валют emerging markets, вызванную снижением спроса на рисковые активы из-за отсутствия позитивных новостей относительно торговых переговоров между США и Китаем и неопределенностью относительно ситуации в Венесуэле, где происходит попытка государственного переворота.

Президент США Дональд Трамп официально признал исполняющим обязанности президента Венесуэлы бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, после чего президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Источники Bloomberg сообщили, что администрация Д.Трампа подготовила пакет санкций в отношении Венесуэлы, однако пока не приняла решения о том, стоит ли их вводить. Ранее в этом месяце Белый дом предупредил американских нефтепереработчиков, что рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы, посоветовав им искать альтернативные источники закупки нефти.

Цены на Brent и WTI умеренно снижаются днем в четверг на сигналах роста запасов в США. Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевел на 0,64% - до $60,75 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени опустился в цене на 0,38% - до $52,42 за баррель. Как стало известно из сообщения Американского института нефти (API), запасы нефти в США за минувшую неделю подскочили на 6,55 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в четверг, и опрошенные агентством Bloomberg эксперты в среднем прогнозируют, что они укажут на снижение запасов нефти в стране на 750 тыс. баррелей.

"Рубль продолжает демонстрировать уверенную динамику и в паре с долларом (который опустился ниже отметки 66 руб./$1), и в паре с евро, игнорируя снижение котировок нефти и рост американской валюты на глобальных площадках. Рыночная конъюнктура на внешних площадках по-прежнему остается крайне уязвимой из-за непредсказуемости дальнейшего развития событий в торговых спорах между США и Китаем. Определенную поддержку рублю также, вероятно, оказывают остаточные продажи валютной выручки накануне уплаты крупных налоговых платежей. Однако поддерживаемые вблизи исторических максимумов остатки свободной рублевой ликвидности банков на корсчетах в ЦБ (2,97 трлн рублей на утро четверга) должны обеспечить безболезненное прохождение пика налоговых платежей", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По мнению эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского, "ситуация с рублем выглядит весьма необычно - нацвалюта сегодня укрепляется как против доллара, так и против евро. Вместе с тем вчерашние размещения ОФЗ успешными назвать нельзя: первый выпуск - ОФЗ 26225 - был размещен всего на три четверти от запланированного объема, а второй - ОФЗ 26209 - и того меньше - около половины заявленного объема. Дополнительно рубль сегодня должен был бы пострадать от снижающейся нефти. Официальная причина дешевеющей нефти - опасения, что замедление глобального экономического роста, о котором в эти дни так много говорят на экономическом форуме в Давосе, может ослабить спрос на топливо. Давление на котировки также оказывают данные об увеличении запасов нефти в США: статданные API показали накануне, что запасы нефти в США увеличились на 6,6 млн баррелей при консенсус-прогнозе их снижения на 42 тыс. баррелей".

"В США тучи вокруг рынков сгущаются по причине безвыходности ситуации с правительственным шатдауном и длительным отсутствием конкретики относительно "побед", достигнутых Дональдом Трампом в торговых переговорах с Китаем. Подавляющее большинство американцев обвиняют Д.Трампа в рекордно длительном закрытии правительства и отвергают саму идею его привязки к выделению бюджета на строительство пограничной стены с Мексикой. Согласно новому опросу, политический хаос в Вашингтоне тянет рейтинг одобрения Д.Трампа до самого низкого уровня более чем за год. Таким образом, рублю, безусловно, сильно помогают стремительно улучшающиеся перспективы для развивающихся рынков в связи с вероятным разворотом вектора монетарной политики Федрезерва США. Доходности американских инструментов, на которые ранее рассчитывали инвесторы, по ходу действий не материализуются - а значит, необходимо искать альтернативные высокодоходные активы "где-то на стороне". Россия, хотя и находится под санкциями, но представляет в моменте довольно привлекательный рынок ввиду того, что в продолжение правительственного шатдауна в США введение новых санкций, которые столь нелюбимы западными инвесторами ввиду их непрогнозируемого эффекта на внутренний финансовый рынок, крайне маловероятно", - полагает В.Рожанковский.

"В четверг рубль пытается развить вчерашний успех, пытаясь закрепиться на новых максимумах с декабря прошлого года, в частности, доллар в ходе торгов ушел ниже отметки 66 руб./$1, а евро опустился ниже уровня 75 руб./EUR1. Приближение пика налоговых выплат продолжает оказывать поддержку российской валюте. При этом евро может оказаться под давлением по итогам заседания ЕЦБ, что позволит рублю чувствовать себя более уверенно в паре с единой европейской валютой", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались без изменений в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,95% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 8,03% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,24%, 8,58% и 8,68% годовых соответственно.