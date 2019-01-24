.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль растет к доллару и евро днем в четверг благодаря налоговым выплатам
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводство в декабре замедлился до 2%, за 2018 год ускорился до 2,9%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2% после 2,4% в ноябре. Аналитики ожидали ускорения до 2,5%. За год повышение составило 2,9% при прогнозах роста на 3%
 
В фонд защиты прав дольщиков хотят собрать 40 млрд руб.
К 1 июля фонд защиты прав дольщиков, созданный по поручению президента, должен консолидировать портфели страховщиков, банков и Общества взаимного страхования (ОВС). Соответствующий законопроект будет в ближайшее время направлен в Госдуму, сообщил...
 
Число нелегальных кредиторов сокращается, но объем нелегальных займов растет
В 2018 году количество нелегальных кредиторов в России уменьшилось почти на треть, однако объем выданных ими займов вырос. Комитет по безопасности СРО "МиР" провел исследование рынка нелегального кредитования. Согласно ему, количество лиц, не...
 
Россияне считают признаками успеха ценности вечные, а не материальные
Жизненный успех у россиян ассоциируется прежде всего с материальным благополучием, но только если речь идет об абстрактном человеке. Говоря же о себе лично, россияне считают признаками успеха ценности вечные, а не материальные – семью, детей,...
 
24 января 2019 года 16:01

Рубль растет к доллару и евро днем в четверг благодаря налоговым выплатам

Москва. 24 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат января.

Курс доллара США к 15:00 МСК составил 65,88 руб./$1, что на 19,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,74 руб./EUR1, снизившись на 50,5 копейки. Ранее в ходе торгов доллар и евро опускались до минимальных отметок с 23 ноября 2018 года (65,825 руб./$1 и 74,66 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 33,31 копейки - до 69,86 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 25 января на 33,02 копейки, до 66,0016 руб./$1, и опустил курс евро на 35,55 копейки, до 75,0306 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует позитивную динамику в основных валютных парах на дневных торгах благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под налоговые выплаты января. В пятницу, 25 января, компании-экспортеры должны будут перечислить в бюджет НДПИ, НДС и акцизы, в понедельник, 28 января, - налог на прибыль общим объемом порядка 1 трлн рублей.

При этом рубль игнорирует снижение цен на нефть и негативную динамику большинства валют emerging markets, вызванную снижением спроса на рисковые активы из-за отсутствия позитивных новостей относительно торговых переговоров между США и Китаем и неопределенностью относительно ситуации в Венесуэле, где происходит попытка государственного переворота.

Президент США Дональд Трамп официально признал исполняющим обязанности президента Венесуэлы бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, после чего президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Источники Bloomberg сообщили, что администрация Д.Трампа подготовила пакет санкций в отношении Венесуэлы, однако пока не приняла решения о том, стоит ли их вводить. Ранее в этом месяце Белый дом предупредил американских нефтепереработчиков, что рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы, посоветовав им искать альтернативные источники закупки нефти.

Цены на Brent и WTI умеренно снижаются днем в четверг на сигналах роста запасов в США. Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевел на 0,64% - до $60,75 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени опустился в цене на 0,38% - до $52,42 за баррель. Как стало известно из сообщения Американского института нефти (API), запасы нефти в США за минувшую неделю подскочили на 6,55 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в четверг, и опрошенные агентством Bloomberg эксперты в среднем прогнозируют, что они укажут на снижение запасов нефти в стране на 750 тыс. баррелей.

"Рубль продолжает демонстрировать уверенную динамику и в паре с долларом (который опустился ниже отметки 66 руб./$1), и в паре с евро, игнорируя снижение котировок нефти и рост американской валюты на глобальных площадках. Рыночная конъюнктура на внешних площадках по-прежнему остается крайне уязвимой из-за непредсказуемости дальнейшего развития событий в торговых спорах между США и Китаем. Определенную поддержку рублю также, вероятно, оказывают остаточные продажи валютной выручки накануне уплаты крупных налоговых платежей. Однако поддерживаемые вблизи исторических максимумов остатки свободной рублевой ликвидности банков на корсчетах в ЦБ (2,97 трлн рублей на утро четверга) должны обеспечить безболезненное прохождение пика налоговых платежей", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По мнению эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского, "ситуация с рублем выглядит весьма необычно - нацвалюта сегодня укрепляется как против доллара, так и против евро. Вместе с тем вчерашние размещения ОФЗ успешными назвать нельзя: первый выпуск - ОФЗ 26225 - был размещен всего на три четверти от запланированного объема, а второй - ОФЗ 26209 - и того меньше - около половины заявленного объема. Дополнительно рубль сегодня должен был бы пострадать от снижающейся нефти. Официальная причина дешевеющей нефти - опасения, что замедление глобального экономического роста, о котором в эти дни так много говорят на экономическом форуме в Давосе, может ослабить спрос на топливо. Давление на котировки также оказывают данные об увеличении запасов нефти в США: статданные API показали накануне, что запасы нефти в США увеличились на 6,6 млн баррелей при консенсус-прогнозе их снижения на 42 тыс. баррелей".

"В США тучи вокруг рынков сгущаются по причине безвыходности ситуации с правительственным шатдауном и длительным отсутствием конкретики относительно "побед", достигнутых Дональдом Трампом в торговых переговорах с Китаем. Подавляющее большинство американцев обвиняют Д.Трампа в рекордно длительном закрытии правительства и отвергают саму идею его привязки к выделению бюджета на строительство пограничной стены с Мексикой. Согласно новому опросу, политический хаос в Вашингтоне тянет рейтинг одобрения Д.Трампа до самого низкого уровня более чем за год. Таким образом, рублю, безусловно, сильно помогают стремительно улучшающиеся перспективы для развивающихся рынков в связи с вероятным разворотом вектора монетарной политики Федрезерва США. Доходности американских инструментов, на которые ранее рассчитывали инвесторы, по ходу действий не материализуются - а значит, необходимо искать альтернативные высокодоходные активы "где-то на стороне". Россия, хотя и находится под санкциями, но представляет в моменте довольно привлекательный рынок ввиду того, что в продолжение правительственного шатдауна в США введение новых санкций, которые столь нелюбимы западными инвесторами ввиду их непрогнозируемого эффекта на внутренний финансовый рынок, крайне маловероятно", - полагает В.Рожанковский.

"В четверг рубль пытается развить вчерашний успех, пытаясь закрепиться на новых максимумах с декабря прошлого года, в частности, доллар в ходе торгов ушел ниже отметки 66 руб./$1, а евро опустился ниже уровня 75 руб./EUR1. Приближение пика налоговых выплат продолжает оказывать поддержку российской валюте. При этом евро может оказаться под давлением по итогам заседания ЕЦБ, что позволит рублю чувствовать себя более уверенно в паре с единой европейской валютой", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались без изменений в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,95% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 8,03% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,24%, 8,58% и 8,68% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 января 2019 года 19:47
Рубль укрепляется к доллару и евро вечером в четверг благодаря притоку средств нерезидентов
Москва. 24 января. Доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях продолжающегося притока средств нерезидентов на российский рынок на фоне локального снижения санкционных рисков.    читать дальше
.
24 января 2019 года 19:37
Рынок акций РФ в четверг просел к 2480п по индексу МосБиржи вслед за нефтью и на фоне укрепления рубля
Москва. 24 января. Рынок акций РФ в четверг просел к 2480 пунктам по индексу МосБиржи из-за снижения нефти и укрепления рубля; лидерами отката выступили бумаги АФК "Система", "Мосбиржи" и акции "Роснефти" из-за политического кризиса в Венесуэле, где компания участвует в ряде нефтяных проектов.    читать дальше
.
24 января 2019 года 19:10
Цены евробондов РФ в четверг растут на фоне активизации спроса на рисковые активы
Москва. 24 января. Большинство выпусков российских еврооблигаций умеренно растут в цене в четверг на фоне активизации спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подрастают в цене, но более скромными темпами, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
24 января 2019 года 18:50
В четверг рубль продолжил демонстрировать уверенную динамику, игнорируя снижение котировок нефти и рост индекса доллара на внешних рынках - ИК "Велес Капитал"
В четверг рубль продолжил демонстрировать уверенную динамику. Отечественная валюта закрепилась ниже 66 в паре с долларом, игнорируя снижение котировок нефти и рост американской валюты на глобальных площадках, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий...    читать дальше
.
24 января 2019 года 18:20
Рост экономики РФ в 2019г замедлится до 1,2%, однако уже в 2020г темпы роста ВВП могут удвоиться - Ренессанс Капитал
Рост российской экономики в 2019 году может замедлиться до 1,2% на фоне снижения темпов роста потребительского и инвестиционного спроса, сообщил главный экономист инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Олег Кузьмин на встрече с журналистами. "Темпы роста экономики в...    читать дальше
.
24 января 2019 года 17:52
Российский фондовый рынок под давлением дешевеющей нефти - УК "Райффайзен Капитал"
Растущая динамика на азиатских и европейских площадках, которые показывают соответственно +0,3-0,8% и +0,7-1%, не оказывает никакой поддержки российскому рынку в четверг, 23 января: индекс Мосбиржи теряет 0,5%, а индекс РТС благодаря укреплению курса рубля - всего 0,1%, констатирует старший...    читать дальше
.
24 января 2019 года 17:17
Курс евро упал после данных в Европе - Forexite
"Опубликованные сегодня индексы деловой активности во Франции и Германии свидетельствуют о замедлении темпов роста экономики в целом, - комментируют эксперты Forexite. - Этот факт оказал некоторое давление на курс евро. Курс евро/доллар опустился с уровня 1.1390 до 1.1305. Курс евро/франк...    читать дальше
.
24 января 2019 года 16:49
Нефть пытается возобновит рост - БКС
"К концу предыдущей сессии котировки нефти вновь сумели значительно сократить внутридневной провал. Сегодня нефтяные цены умеренно снижались в первой половине дня, затем отскочили, вернувшись на положительную территорию. Сейчас Brent торгуется в небольшом "плюсе" немного выше уровня $61. Давление...    читать дальше
.
24 января 2019 года 16:25
Рубль "штурмует" двухмесячные вершины - БКС
"Сегодня пара USD/RUB стартовала на положительной территории, но тут же перешла к снижению, обновив двухмесячный минимум, и после существенного отскока продолжила двигаться вниз умеренными темпами. Пара EUR/RUB в четверг также открылась верх, однако затем продемонстрировала нисходящий импульс, в...    читать дальше
.
24 января 2019 года 16:02
При улучшении внешнего фона укрепление рубля может довести курс до 65 за доллар - "Открытие Брокер"
"Рубль продолжает своё наступление, хотя внешний фон этому явно не способствует. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4010 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,95%, недельная - до 8,03%, а месячная осталась на уровне 8,24%. Рубль продолжает сохранять достаточно...    читать дальше
.
24 января 2019 года 15:21
До конца основной сессии на "Московской бирже" инвестиционные настроения вряд ли сильно улучшатся - ИК "ФИНАМ"
"На российском фондовом рынке наблюдается почти нейтральная динамика. Рублёвый индекс "Московской биржи" изо всех сил пытается обновить исторический максимум, до которого остались менее 0,5%, но для пробоя психологически важного уровня в 2500 пунктов сейчас явно задора не хватает. Валютный индекс...    читать дальше
.
24 января 2019 года 14:57
Более мягкая политика ФРС США, снижение цен на нефть и правительственные меры поддержки китайской экономики должны поддержать высокодоходный сектор азиатского рынка облигаций - Julius Baer
Китайские власти занимают довольно активную позицию в плане развертывания мер поддержки замедляющейся национальной экономики, но при этом пока воздерживаются от масштабных стимулов, которые могли бы спровоцировать увеличение долговой нагрузки и нивелировать результаты сокращения избыточной...    читать дальше
.
24 января 2019 года 14:23
Пара EUR/USD будет держаться около 1,13 на фоне сохранения политики ЕЦБ - Julius Baer
"По итогам очередного заседания совета управляющих 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), по нашим оценкам и в соответствии с рыночными ожиданиями, сохранит ставку рефинансирования на уровне 0%, а по депозитам - на уровне -0,4%, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. -...    читать дальше
.
24 января 2019 года 13:57
Нерезиденты продолжают выходить из ОФЗ - "Райффайзенбанк"
Несмотря на некоторый спад опасений введения санкций на госдолг РФ, по данным ЦБ РФ, «в декабре отток средств иностранных инвесторов из ОФЗ сохранился на уровне ноября … их вложения сократились на 13,1 млрд руб.». "Таким образом, интерес нерезидентов, отмеченный представителями Минфина по...    читать дальше
.
24 января 2019 года 13:23
Поведение рынка облигаций в 2019 году будет определяться замедлением мировой экономики при высокой политической и экономической неопределенности - Saxo Bank
По мнению специалиста по инструментам с фиксированной доходностью Saxo BankАльтеа Спиноцци, поведение рынка облигаций в 2019 году будет определяться прежде всего замедлением мировой экономики при высокой политической и экономической неопределенности. Это заставит многих инвесторов искать убежища и...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.