Рубль "штурмует" двухмесячные вершины - БКС

"Сегодня пара USD/RUB стартовала на положительной территории, но тут же перешла к снижению, обновив двухмесячный минимум, и после существенного отскока продолжила двигаться вниз умеренными темпами. Пара EUR/RUB в четверг также открылась верх, однако затем продемонстрировала нисходящий импульс, в результате чего был переписан двухмесячный минимум. Затем пара резко отскочила от него, но далее возобновила нисходящее движение, демонстрируя более слабую динамику на фоне снижения евро на внешнем валютном рынке. Предыдущую сессию рубль завершил вблизи новой полуторамесячной вершины и сегодня продолжил умеренно расти, переписав двухмесячный максимум к валютной корзине. При этом внешний фон, если и способствует подобной динамике, то достаточно условно, не демонстрируя однозначно позитивной тенденции. Мировые рынки уже слабо реагируют на словесные интервенции со стороны США и Китая, касающиеся переговорного процесса по торговле, тем более, что они в основном опровергают то и дело возникающие слухи о том, что сторонам не удается найти консенсус. С учетом большого количества сигналов и прогнозов, свидетельствующих о замедлении глобального экономического роста, инвесторы ждут реальных прорывов в решении ключевых проблем как на торговом, так и на внешнеполитическом фронтах. Тем не менее, рубль на этом фоне демонстрирует лидирующую динамику, поддерживаемый повышенным спросом на российские активы со стороны иностранных инвесторов, а также фактором налогового периода. Правда, уже завтра этот драйвер сойдет на нет вместе с завершением налоговых выплат экспортерами", - комментирует ситуацию аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.