Пара EUR/USD будет держаться около 1,13 на фоне сохранения политики ЕЦБ - Julius Baer

"По итогам очередного заседания совета управляющих 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), по нашим оценкам и в соответствии с рыночными ожиданиями, сохранит ставку рефинансирования на уровне 0%, а по депозитам - на уровне -0,4%, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - После завершения масштабной программы покупки активов в конце 2018 года внимание игроков будет приковано к тому, насколько постепенно регулятор будет сворачивать свою ультрамягкую политику. Слабые и оказывающиеся хуже прогнозов макроэкономические данные, а также признаки ухудшения условий кредитования в еврозоне должны заставить ЕЦБ занять очень осторожную позицию в плане нормализации политики. Программа целевого долгосрочного кредитования (TLTRO) является одним из инструментов, который может поддержать ликвидность в экономике. Завершение предыдущего раунда в следующем году может заставить Европейский центробанк вернуться к вопросу возобновления программы в 2019 году на фоне ухудшения условий кредитования в регионе. В целом, перспективы сохранения достаточного высокого объема ликвидности на рынке не должны стать большим негативом для котировок евро. На горизонте 3-х месяцев мы ожидаем курс пары EUR/USD на уровне 1,13".