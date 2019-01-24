Нерезиденты продолжают выходить из ОФЗ - "Райффайзенбанк"

Несмотря на некоторый спад опасений введения санкций на госдолг РФ, по данным ЦБ РФ, «в декабре отток средств иностранных

инвесторов из ОФЗ сохранился на уровне ноября … их вложения сократились на 13,1 млрд руб.».

"Таким образом, интерес нерезидентов, отмеченный представителями Минфина по итогам первого в этом году аукциона (из 35 млрд руб. на них пришлось 40%), мог быть вызван какими-то частными факторами (не исключено также, что средства этих нерезидентов могли иметь и российское происхождение) и не отражает общее изменение отношения иностранных инвесторов к российскому рублевому долгу, над которым нависает угроза санкций и есть повышенный риск ослабления рубля, особенно от текущих уровней (например, по итогам прошлого года ОФЗ показали близкую к нулю рублевую доходность и отрицательную долларовую)", - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

С точки зрения локальных инвесторов, сложившиеся доходности вдоль кривой ОФЗ имеют слишком узкий спред к o/n ставкам денежного рынка и ставке недельного депозита ЦБ РФ, чтобы компенсировать валютный и процентный риски, полагает эксперт банка. В этой связи объем средств, поступающий в банковскую систему в связи с проводимой санацией банков, может не оказать заметную поддержку рынку ОФЗ. "Кстати говоря, на этой неделе стало известно о санации Московского индустриального банка через ФКБС, на которую регулятор может направить 60-100 млрд руб., при этом проблемные или потенциально проблемные кредиты оцениваются на 123 млрд руб. при общем объеме корпоративного кредитного портфеля 183 млрд руб.", - обращает внимание Денис Порывай.