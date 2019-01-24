Рубль продолжает демонстрировать уверенную динамику - ИК "Велес Капитал"

"Рубль продолжает демонстрировать уверенную динамику. В четверг отечественная валюта пытается закрепиться ниже 66 в паре с долларом, игнорируя снижение котировок нефти и рост американской валюты на глобальных площадках. В утренние часы рубль одним из единственных демонстрировал укрепление на площадках развивающихся рынков, однако постепенно в плюс вышли и другие "коллеги" отечественной валюты (южноафриканский рэнд, бразильский реал и турецкая лира). Тем не менее, рыночная конъюнктура на внешних площадках остается по-прежнему крайне уязвимой от дальнейшего развития событий в торговых спорах между США и Китаем. Определенную поддержку рублю также, вероятно, оказывают остаточные продажи валютной выручки накануне уплаты крупных налоговых платежей. Однако поддерживаемые вблизи исторических максимумов остатки свободной рублевой ликвидности банков на корсчетах в ЦБ (2,97 трлн руб. на утро четверга) должны обеспечить безболезненное прохождение пика налоговых платежей. Главным событием на внешних валютных рынках станет очередное заседание ЕЦБ. От европейского регулятора рынок не ожидает сюрпризов и рассчитывает на сохранение ключевых параметров процентной политики: сохранение базовой ставки по кредитам на нулевой отметке, ставки по депозитам - на отметке 0,4%, по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%. Однако мы не исключаем, что в риторике регулятора и комментариях его главы М. Драги появится еще большая осторожность. Так, неопределенность и риски предстоящего Брекзита могут усилить беспокойство регулятора в отношении динамики экономики еврозоны, а падение цен на нефть во второй половине декабря прошлого года может усилить ожидания слабых темпов роста инфляции. Беспокойство регулятор рынок может трактовать как сигнал к более длительному сохранению процентных ставок, чем ЕЦБ обещал ранее (как минимум, до конца лета текущего года). В этом случае мы не исключаем ослабления пары евро/доллар ниже уровня 1,13 с попытками дальнейшего продвижения в сторону 1,12, где последний раз пара торговалась в середине ноября прошлого года", - комментирует ситуацию начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.