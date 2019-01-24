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24 января 2019 года 11:47
Сейчас на внутренний рынок облигаций оказывает влияние открытое окно первичных размещений - ИК "Велес Капитал"
"Вчера рынок внутренних федеральных займов находился под влиянием разносторонних факторов. Волатильность, в основном, прослеживалась на дальнем участке кривой. Растущий аппетит к риску на глобальных рынках повлиял на снижение привлекательности размещаемых на внутреннем рынке ОФЗ. Объем сделок продолжил расти, составив почти 20 млрд руб., что в два раза превышает результаты предыдущего дня. Ликвидность была достаточно сильно фрагментирована между несколькими выпусками (такими как 26207,26219 и 25083), в то время как в остальных бумагах обороты были минимальными. Вне поля зрения рынка оказались и "флоутеры", на долю которых пришлось порядка 3%. Прогноз. Сейчас на внутренний рынок оказывает влияние открытое окно первичных размещений. На этой неделе запланирован еще один выпуск крупнейшего эмитента - ОАО "РЖД", который состоится 25 января. Предполагаемый объем размещения - от 10 млрд рублей, а ориентир ставки купона находится в пределах 8,70-8,80%. С утра на внутреннем рынке прослеживается активность покупателей", - отмечают в ИК "Велес Капитал".
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24 января 2019 года 19:47
Москва. 24 января. Доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях продолжающегося притока средств нерезидентов на российский рынок на фоне локального снижения санкционных рисков. читать дальше
.24 января 2019 года 19:37
Рынок акций РФ в четверг просел к 2480п по индексу МосБиржи вслед за нефтью и на фоне укрепления рубля
Москва. 24 января. Рынок акций РФ в четверг просел к 2480 пунктам по индексу МосБиржи из-за снижения нефти и укрепления рубля; лидерами отката выступили бумаги АФК "Система", "Мосбиржи" и акции "Роснефти" из-за политического кризиса в Венесуэле, где компания участвует в ряде нефтяных проектов. читать дальше
.24 января 2019 года 19:10
Москва. 24 января. Большинство выпусков российских еврооблигаций умеренно растут в цене в четверг на фоне активизации спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подрастают в цене, но более скромными темпами, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.24 января 2019 года 18:50
В четверг рубль продолжил демонстрировать уверенную динамику, игнорируя снижение котировок нефти и рост индекса доллара на внешних рынках - ИК "Велес Капитал"
В четверг рубль продолжил демонстрировать уверенную динамику. Отечественная валюта закрепилась ниже 66 в паре с долларом, игнорируя снижение котировок нефти и рост американской валюты на глобальных площадках, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий... читать дальше
.24 января 2019 года 18:20
Рост экономики РФ в 2019г замедлится до 1,2%, однако уже в 2020г темпы роста ВВП могут удвоиться - Ренессанс Капитал
Рост российской экономики в 2019 году может замедлиться до 1,2% на фоне снижения темпов роста потребительского и инвестиционного спроса, сообщил главный экономист инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Олег Кузьмин на встрече с журналистами. "Темпы роста экономики в... читать дальше
.24 января 2019 года 17:52
Растущая динамика на азиатских и европейских площадках, которые показывают соответственно +0,3-0,8% и +0,7-1%, не оказывает никакой поддержки российскому рынку в четверг, 23 января: индекс Мосбиржи теряет 0,5%, а индекс РТС благодаря укреплению курса рубля - всего 0,1%, констатирует старший... читать дальше
.24 января 2019 года 17:17
"Опубликованные сегодня индексы деловой активности во Франции и Германии свидетельствуют о замедлении темпов роста экономики в целом, - комментируют эксперты Forexite. - Этот факт оказал некоторое давление на курс евро. Курс евро/доллар опустился с уровня 1.1390 до 1.1305. Курс евро/франк... читать дальше
.24 января 2019 года 16:49
"К концу предыдущей сессии котировки нефти вновь сумели значительно сократить внутридневной провал. Сегодня нефтяные цены умеренно снижались в первой половине дня, затем отскочили, вернувшись на положительную территорию. Сейчас Brent торгуется в небольшом "плюсе" немного выше уровня $61. Давление... читать дальше
.24 января 2019 года 16:25
"Сегодня пара USD/RUB стартовала на положительной территории, но тут же перешла к снижению, обновив двухмесячный минимум, и после существенного отскока продолжила двигаться вниз умеренными темпами. Пара EUR/RUB в четверг также открылась верх, однако затем продемонстрировала нисходящий импульс, в... читать дальше
.24 января 2019 года 16:02
"Рубль продолжает своё наступление, хотя внешний фон этому явно не способствует. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4010 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,95%, недельная - до 8,03%, а месячная осталась на уровне 8,24%. Рубль продолжает сохранять достаточно... читать дальше
.24 января 2019 года 16:01
Москва. 24 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат января. читать дальше
.24 января 2019 года 15:21
До конца основной сессии на "Московской бирже" инвестиционные настроения вряд ли сильно улучшатся - ИК "ФИНАМ"
"На российском фондовом рынке наблюдается почти нейтральная динамика. Рублёвый индекс "Московской биржи" изо всех сил пытается обновить исторический максимум, до которого остались менее 0,5%, но для пробоя психологически важного уровня в 2500 пунктов сейчас явно задора не хватает. Валютный индекс... читать дальше
.24 января 2019 года 14:57
Более мягкая политика ФРС США, снижение цен на нефть и правительственные меры поддержки китайской экономики должны поддержать высокодоходный сектор азиатского рынка облигаций - Julius Baer
Китайские власти занимают довольно активную позицию в плане развертывания мер поддержки замедляющейся национальной экономики, но при этом пока воздерживаются от масштабных стимулов, которые могли бы спровоцировать увеличение долговой нагрузки и нивелировать результаты сокращения избыточной... читать дальше
.24 января 2019 года 14:23
"По итогам очередного заседания совета управляющих 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), по нашим оценкам и в соответствии с рыночными ожиданиями, сохранит ставку рефинансирования на уровне 0%, а по депозитам - на уровне -0,4%, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. -... читать дальше
.24 января 2019 года 13:57
Несмотря на некоторый спад опасений введения санкций на госдолг РФ, по данным ЦБ РФ, «в декабре отток средств иностранных инвесторов из ОФЗ сохранился на уровне ноября … их вложения сократились на 13,1 млрд руб.». "Таким образом, интерес нерезидентов, отмеченный представителями Минфина по... читать дальше
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