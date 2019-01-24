Рынок акций РФ опустился ниже 2480п по индексу МосБиржи на фоне просевшей нефти и укрепления рубля

Москва. 24 января. Рынок акций РФ утром в четверг опустился ниже 2480 пунктов по индексу МосБиржи на фоне просевшей нефти и укрепления рубля, сдерживают откат подросшие бумаги "Газпрома" и "Магнита".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2476,69 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1181,38 пункта (-0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,6%.

Доллар подешевел до 65,94 рубля (-0,14 рубля).

Просели рублевые акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,5%).

Подорожали бумаги "Газпрома" (+1,3%), "Магнита" (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%).

В США накануне индексы подросли на 0,1-0,7% благодаря хорошей финансовой отчетности ряда крупных компаний.

Сенат США в четверг проведет голосование по двум конкурирующим законопроектам, каждый из которых может приблизить прекращение "шатдауна" и возобновление работы американского правительства в полном объеме.

Сезон отчетностей набирает обороты, и участники рынка обращают внимание не только на результаты прошедшего квартала, но и на прогнозы руководства компаний относительно финансовых показателей по итогам 2019 года, отмечает MarketWatch. Эксперты в среднем ожидают повышения прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, на 10,8% по итогам минувшего квартала.

В четверг в Азии также преобладал рост индексов, за исключением просевшей Японии на неблагоприятных статданных (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, Китай вырос на 0,4%), проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,05%).

Индекс производственной активности в Японии, рассчитываемый IHS Markit, в январе опустился до 50 пунктов - минимального уровня с августа 2016 года, указав на остановку роста деловой активности в секторе. Подындекс объемов производства опустился ниже отметки в 50 пунктов - до 49,2 пункта, что говорит о первом за 2,5 года сокращении выпуска продукции компании и усиливает опасения замедления глобального экономического подъема.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры между США и Китаем. Заместитель председателя КНР Ван Цишань заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, что экономики Китая и США "взаимосвязаны и необходимы друг другу", добавив, что "попытки переложить ответственность за свои проблемы на других, не решат самих проблем".

Ван Цишань отметил, что китайский рынок имеет "огромный потенциал", несмотря на его недавнее ослабление.

Нефть утром в четверг дешевеет на сигналах роста запасов в США; цена Brent на $0,46 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $60,93 за баррель (-0,3% и -0,6% накануне), мартовская цена WTI - $52,44 за баррель (-0,3% и -0,7% в среду).

Данные Американского института нефти (API) в среду указали на рост запасов нефти в США за минувшую неделю на 6,55 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в четверг. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в стране за минувшую неделю на 750 тыс. баррелей.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Венесуэлы на информации о возможности введения Штатами новых санкций в отношении этой страны, что оказывает поддержку котировкам нефти.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп официально признал исполняющим обязанности президента Венесуэлы бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, после чего президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

Источники Bloomberg сообщили, что администрация Д.Трампа подготовила пакет санкций в отношении Венесуэлы, однако пока не приняла решения о том, стоит ли их вводить. Ранее в этом месяце Белый дом предупредил американских нефтепереработчиков, что рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы, посоветовав им искать альтернативные источники закупки нефти.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, с позиций технического анализа, индекс РТС приближается к уровню 1200 пунктов, вблизи которого трижды за прошедший год встречал сопротивление, что подразумевает возможность сокращения активности покупателей в ближайшие дни. Внешний фон утром в четверг выглядит скорее нейтральным, в течение дня участники рынка ожидают голосования в Сенате США по вопросу о мерах обеспечения финансирования правительства, но итоги голосования, по всей вероятности, станут известны уже после закрытия основной торговой сессии на "Московской бирже", полагает эксперт.

По оценке старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, в качестве ближайших поддержек индекса МосБиржи выступают уровни 2470 и 2460 пунктов, а значимыми сопротивлениями остаются отметки 2490 и 2500 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения, чему способствует нейтральная динамика основных значимых внешних индикаторов, за исключением просевших нефтяных котировок.

Не исключено, что в ближайшее время индекс МосБиржи может проверить на прочность важное сопротивление 2500 пунктов, однако не стоит забывать об угрозе коррекционного спада от текущего уровня, чему способствует накопившаяся с начала января перекупленность рынка. Перенесенная на четверг публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США состоится уже после завершения основных торгов в России (19:00 МСК), отмечает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, на глобальном рынке не наблюдается существенного изменения настроений. В США квартальные отчеты представили 15% компаний из индекса S&P 500, и 78% финрезультатов оказалось лучше прогнозов. Между тем, инвесторов все больше начинает беспокоить затянувшаяся частичная приостановка работы правительства, которая негативно скажется на макроэкономической статистике США. Несмотря на то, что вероятность наступления рецессии в Штатах в ближайшие 12 месяцев остается без изменений и оценивается консенсусом Reuters в 20%, темп роста американского ВВП в первом квартале может замедлиться до 2,1% (предыдущая оценка в декабре - 2,3%) и снизиться до 1,9% к концу года.

Рынки также находятся в ожидании новой информации по переговорам между США и Китаем, что в свете замедления китайской экономики принимает все большую важность. Инвесторы начинают сомневаться в позитивном исходе обсуждений. В то же время на экономическом форуме в Давосе премьер-министр Китая заявил, что несмотря на высокую неопределенность и риски для китайской экономики в 2019 году, страна способна сохранить высокие и стабильные темпы роста ВВП. В начале марта завершается отсрочка по увеличению пошлин до 25% на китайские товары объемом $200 млрд. На конец января была анонсирована встреча с советником Си Цзиньпина в США, однако конкретной информации по этому поводу пока не поступало.

Важным событием четверга станет заседание ЕЦБ по ключевой ставке. Несмотря на замедление темпов экономического роста в ЕС, регулятор, вероятно, не будет изменять свою политику, однако тон сообщения будет смещен скорее в сторону смягчения, нежели ужесточения риторики, несмотря на недостижение цели по инфляции и завершение программы выкупа активов. Политическая напряженность в Венесуэле вряд ли станет поводом для существенного движения на рынках капитала, считает Р.Антонов.

По словам аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, нефть Brent не смогла преодолеть барьер $62 за баррель и откатилась к локальным минимумам немногим выше психологического уровня $60, который выступает в роли поддержки. Динамика нефти по-прежнему сильно зависит от настроений инвесторов на фондовых площадках, которые переменчивы и нестабильны.

Сдерживает снижение нефти геополитический фактор - в Вашингтоне снова подняли вопрос ужесточения санкций против Венесуэлы, а точнее, против ее нефтяного сектора, который и без того терпит бедствие из-за глубокого кризиса в стране. С другой стороны, "медвежьим" фактором стал отчет API, отразивший резкий рост запасов нефти и нефтепродуктов в США (запасы нефти увеличились на 6,55 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 3,6 млн баррелей и 2,6 млн баррелей). Улучшить краткосрочный настрой котировок может официальный отчет Минэнерго США, если его цифры разойдутся с оценкой API и укажут на падение запасов. Также рынок будет внимательно следить за заявлениями Д.Трампа. Главная задача Brent на данный момент - удержаться над уровнем $60 за баррель, считает М.Мащенко.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-17%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-4,3%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-3,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Владимирская энергосбытовая компания" (MOEX: VDSB) (+39,8%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+35,6%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+22,6%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,083 млрд рублей (из них 3,517 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).