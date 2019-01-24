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Главная / Мнения аналитиков / Покупатели ОФЗ ждут дальнейшего улучшения внешних условий для наращивания позиций - Росбанк
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24 января 2019 года 11:14
Покупатели ОФЗ ждут дальнейшего улучшения внешних условий для наращивания позиций - Росбанк
"Позитивные настроения в начале вчерашней сессии на рынке ОФЗ растворились после публикации итогов первичных аукционов. Минфину удалось привлечь лишь 17.5 млрд руб. из заявленных 30 млрд руб., несмотря на предложение весомой премии по доходности - 7 бп для 3.5-летних 26209 и 5 бп для 15-летних 26225. Ни на одном из 2 аукционов даже величина спроса не дотянула до объема предложения. С другой стороны, по итогам дня доходность значимо подросла лишь для аукционных бумаг, для остальных выпусков прирост опять составил символические 0 / +1 бп. Тот факт, что нерезиденты больше не выступают активными продавцами российских ОФЗ, позитивен сам по себе. Согласно вчерашней информации Банка России, даже на протяжении относительно нервного декабря их вложения сократились на 13.1 млрд руб. (или 0.7% от общего объема вложений на начало месяца). Однако, для продолжения ралли требуется еще и наличие активных покупателей, которые, возможно, ожидают как минимум дальнейшего улучшения внешних условий для наращивания позиций", - комментируют ситуацию в Росбанке.
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24 января 2019 года 19:47
Москва. 24 января. Доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях продолжающегося притока средств нерезидентов на российский рынок на фоне локального снижения санкционных рисков. читать дальше
.24 января 2019 года 19:37
Рынок акций РФ в четверг просел к 2480п по индексу МосБиржи вслед за нефтью и на фоне укрепления рубля
Москва. 24 января. Рынок акций РФ в четверг просел к 2480 пунктам по индексу МосБиржи из-за снижения нефти и укрепления рубля; лидерами отката выступили бумаги АФК "Система", "Мосбиржи" и акции "Роснефти" из-за политического кризиса в Венесуэле, где компания участвует в ряде нефтяных проектов. читать дальше
.24 января 2019 года 19:10
Москва. 24 января. Большинство выпусков российских еврооблигаций умеренно растут в цене в четверг на фоне активизации спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного подрастают в цене, но более скромными темпами, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.24 января 2019 года 18:50
В четверг рубль продолжил демонстрировать уверенную динамику, игнорируя снижение котировок нефти и рост индекса доллара на внешних рынках - ИК "Велес Капитал"
В четверг рубль продолжил демонстрировать уверенную динамику. Отечественная валюта закрепилась ниже 66 в паре с долларом, игнорируя снижение котировок нефти и рост американской валюты на глобальных площадках, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий... читать дальше
.24 января 2019 года 18:20
Рост экономики РФ в 2019г замедлится до 1,2%, однако уже в 2020г темпы роста ВВП могут удвоиться - Ренессанс Капитал
Рост российской экономики в 2019 году может замедлиться до 1,2% на фоне снижения темпов роста потребительского и инвестиционного спроса, сообщил главный экономист инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Олег Кузьмин на встрече с журналистами. "Темпы роста экономики в... читать дальше
.24 января 2019 года 17:52
Растущая динамика на азиатских и европейских площадках, которые показывают соответственно +0,3-0,8% и +0,7-1%, не оказывает никакой поддержки российскому рынку в четверг, 23 января: индекс Мосбиржи теряет 0,5%, а индекс РТС благодаря укреплению курса рубля - всего 0,1%, констатирует старший... читать дальше
.24 января 2019 года 17:17
"Опубликованные сегодня индексы деловой активности во Франции и Германии свидетельствуют о замедлении темпов роста экономики в целом, - комментируют эксперты Forexite. - Этот факт оказал некоторое давление на курс евро. Курс евро/доллар опустился с уровня 1.1390 до 1.1305. Курс евро/франк... читать дальше
.24 января 2019 года 16:49
"К концу предыдущей сессии котировки нефти вновь сумели значительно сократить внутридневной провал. Сегодня нефтяные цены умеренно снижались в первой половине дня, затем отскочили, вернувшись на положительную территорию. Сейчас Brent торгуется в небольшом "плюсе" немного выше уровня $61. Давление... читать дальше
.24 января 2019 года 16:25
"Сегодня пара USD/RUB стартовала на положительной территории, но тут же перешла к снижению, обновив двухмесячный минимум, и после существенного отскока продолжила двигаться вниз умеренными темпами. Пара EUR/RUB в четверг также открылась верх, однако затем продемонстрировала нисходящий импульс, в... читать дальше
.24 января 2019 года 16:02
"Рубль продолжает своё наступление, хотя внешний фон этому явно не способствует. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4010 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,95%, недельная - до 8,03%, а месячная осталась на уровне 8,24%. Рубль продолжает сохранять достаточно... читать дальше
.24 января 2019 года 16:01
Москва. 24 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат января. читать дальше
.24 января 2019 года 15:21
До конца основной сессии на "Московской бирже" инвестиционные настроения вряд ли сильно улучшатся - ИК "ФИНАМ"
"На российском фондовом рынке наблюдается почти нейтральная динамика. Рублёвый индекс "Московской биржи" изо всех сил пытается обновить исторический максимум, до которого остались менее 0,5%, но для пробоя психологически важного уровня в 2500 пунктов сейчас явно задора не хватает. Валютный индекс... читать дальше
.24 января 2019 года 14:57
Более мягкая политика ФРС США, снижение цен на нефть и правительственные меры поддержки китайской экономики должны поддержать высокодоходный сектор азиатского рынка облигаций - Julius Baer
Китайские власти занимают довольно активную позицию в плане развертывания мер поддержки замедляющейся национальной экономики, но при этом пока воздерживаются от масштабных стимулов, которые могли бы спровоцировать увеличение долговой нагрузки и нивелировать результаты сокращения избыточной... читать дальше
.24 января 2019 года 14:23
"По итогам очередного заседания совета управляющих 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), по нашим оценкам и в соответствии с рыночными ожиданиями, сохранит ставку рефинансирования на уровне 0%, а по депозитам - на уровне -0,4%, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. -... читать дальше
.24 января 2019 года 13:57
Несмотря на некоторый спад опасений введения санкций на госдолг РФ, по данным ЦБ РФ, «в декабре отток средств иностранных инвесторов из ОФЗ сохранился на уровне ноября … их вложения сократились на 13,1 млрд руб.». "Таким образом, интерес нерезидентов, отмеченный представителями Минфина по... читать дальше
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