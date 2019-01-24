24 января 2019 года 10:01
Утренние прогнозы: судьба отметки 2500 по индексу МосБиржи определится внешним фоном
Внешний фон, сформированный на утро четверга, аналитики оценивают как неоднозначный и ждут попыток тестирования рынком отметки 2500 пунктов индекса МосБиржи.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня с утра американские фьючерсы торгуются возле нуля, но на полпроцента падает нефть из-за сообщения Американского института нефти о росте запасов в Штатах. Непонятно, почему рынок реагирует на статистику этой организации, которая практически никогда не совпадает с официальными данными Минэнерго. Открытие российского рынка акций сегодня может быть в легком "минусе", а судьба отметки 2500 по индексу МосБиржи определится внешним фоном. Если оптимизм возвратится на мировой рынок, российские акции отреагируют уверенным ростом".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным понижением около 0,2-0,3%, вблизи отметки 2485 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2470, 2460 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2490, 2500 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения. Этому способствует нейтральная динамика основных значимых внешних индикаторов за исключением нефтяных котировок, демонстрирующих заметный спад".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, индекс РТС приближается к уровню 1200 пунктов, вблизи которого трижды за прошедший год встречал сопротивление, что подразумевает возможность сокращения активности покупателей в ближайшие дни. Внешний фон к открытию торгов выглядит скорее нейтральным, в течение дня участники рынка ожидают голосования в сенате США по вопросу о мерах обеспечения финансирования правительства, но итоги голосования, по всей вероятности, станут известны уже после закрытия основной торговой сессии на "Московской бирже". Из ожидаемой до открытия торгов в США корпоративной отчетности можно выделить отчетность Intel (INTC) и Freeport-McMoRan (FCX). На валютном рынке в краткосрочной перспективе остается актуальным консолидационный диапазон 66-66,5 по паре доллар-рубль".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон неоднозначный. Китай и США продолжают говорить о мирных торговых намерениях в официальном ключе, но попутно не забывают "уколоть" друг друга на втором плане. Бюджетный кризис в США переходит в 34 день. Сырьевые валюты слабели на торгах в Азии, а региональные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Похоже, что у российского рынка нет поводов, чтобы "штурмовать" отметку в 2500 пунктов по индексу МосБиржи, тем более, что тема норм потребления электричества отложена до 2020 года".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Внешний фон перед открытием российского фондового рынка в четверг складывается, на наш взгляд, смешанный. Мы ожидаем попыток тестирования уровня 2500 пунктов по индексу МосБиржи, после чего вероятна консолидация. Сигналы о возобновлении роста запасов сырой нефти в США способны, по нашему мнению, привести к резкому снижению цен на энергоносители, что негативно отразится на отечественных индексах. Также внимания инвесторов заслуживает обострение политической ситуации в Венесуэле, где глава оппозиции получил поддержку глав соседних стран и США".
Опубликовано: /Финмаркет/
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