Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 24 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы в среду выросли благодаря хорошей финансовой отчетности ряда крупных компаний. Кроме того, участники торгов продолжают отслеживать ситуацию вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Тем временем, Сенат США в четверг проведет голосование по двум конкурирующим законопроектам, каждый из которых может приблизить прекращение "шатдауна" и возобновление работы американского правительства в полном объеме.

Сезон отчетностей набирает обороты, и участники рынка обращают внимание не только на результаты прошедшего квартала, но и на прогнозы руководства компаний относительно финансовых показателей по итогам 2019 года. Эксперты в среднем ожидают повышения прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, на 10,8% по итогам минувшего квартала.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном поднимаются в четверг вслед за американским рынком акций, поддержку которому оказала сильная корпоративная отчетность. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил в ходе торгов 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,4%, тайваньский TAIEX - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,6%. Японский рынок снижается вторую сессию подряд на неблагоприятных статданных, Nikkei 225 опустился на 0,1%. Индекс производственной активности в Японии, рассчитываемый IHS Markit, в январе опустился до 50 пунктов - минимального уровня с августа 2016 года, указав на остановку роста деловой активности. Подындекс объемов производства опустился ниже отметки в 50 пунктов - до 49,2 пункта, что говорит о первом за 2,5 года сокращении выпуска продукции компаний и усиливает опасения замедления глобального экономического подъема.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры между США и Китаем. Заместитель председателя КНР Ван Цишань заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, что экономики Китая и США "взаимосвязаны и необходимы друг другу", добавив, что "попытки переложить ответственность за свои проблемы на других, не решат самих проблем". Ван Цишань отметил, что китайский рынок имеет "огромный потенциал", несмотря на его недавнее ослабление.

Вместе с тем цены на нефть продолжают снижаться в четверг на сигналах ухудшения перспектив мировой экономики и роста запасов в США. Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Венесуэлы на информации о возможности введения Штатами новых санкций в отношении этой страны. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $60,82 за баррель, что на 0,52% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты снизились в цене на 0,59% - до $61,14 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,51% - до $52,35 за баррель. По итогам торгов 23 января контракт снизился в цене на 0,74% - до $52,62 за баррель.

Данные Американского института нефти (API) в среду указали на рост запасов нефти в США за минувшую неделю на 6,55 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в четверг. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в стране за минувшую неделю на 750 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла в среду в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,436 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,656 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 января снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,3 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 578,56 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,55%), "ФПК-001Р-03" (+0,24%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть БО-09" (-0,59%), "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (-0,41%) и "Сбербанк-001-04R" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "РЖД" 25 января проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние бонды серии 001P-12R объемом от 10 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,70-8,80% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,89-8,99% годовых. Техническое размещение запланировано на 1 февраля. Последний раз компания выходила на первичный долговой рынок в декабре 2018 года, разместив облигации на 10 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года по ставке 8,75% годовых.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") установило ставку 23-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 5,3% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Ставка текущего купона - 4,4% годовых. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 3-6-го купонов облигаций серии 001Р-07 на уровне 10% годовых. Компания разместила 10-летние облигации на 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 9,8% годовых. По выпуску 6 февраля предстоит оферта.

Банк "Национальный стандарт" приобрел в рамках оферты 17,521 тыс. облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,58% выпуска облигаций. Банк разместил 10-летние облигации серии БО-02 на сумму 2 млрд рублей в июле 2013 года. В сентябре 2014 года банк доразместил облигации на 1 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска в настоящее время составляет 3 млрд рублей. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 8,5% годовых.

Банк "ДОМ.РФ" (ранее банк "Российский капитал") в рамках оферты приобрел 250 тыс. биржевых облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 6,25% бондов. Эмитент разместил облигации серии БО-04 на 4 млрд рублей в январе 2015 года. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего 9-го купона - 8,2% годовых.