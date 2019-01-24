Открытие российского рынка акций сегодня может быть в легком "минусе" - Алор Брокер

"Сегодня с утра американские фьючерсы торгуются возле нуля, но на полпроцента падает нефть из-за сообщения Американского института нефти о росте запасов в Штатах. Непонятно, почему рынок реагирует на статистику этой организации, которая практически никогда не совпадает с официальными данными Минэнерго. Открытие российского рынка акций сегодня может быть в легком "минусе", а судьба отметки 2500 по индексу МосБиржи определится внешним фоном. Если оптимизм возвратится на мировой рынок, российские акции отреагируют уверенным ростом", - считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.