Рубль попробует пройти отметку 66 за доллар - Алор Брокер

"Вчера вечером российская валюта все-таки приблизилась к отметке 66 за доллар и сегодня попробует ее пройти. Вчера против рубля сыграли негативные результаты аукциона Минфина по размещению ОФЗ - финансовое ведомство так и не смогло отдать рынку весь запланированный объем. Это говорит, что спрос на рубли не так велик, как это могло показаться по результатам первого аукциона. Однако сегодня этот негатив должен позабыться. Завтра и в понедельник - пик налогового периода, и продажа валюты должна возрасти уже сегодня. Впрочем, пока поводов для пробития отметки 65,5 нет, и здесь короткие позиции по паре доллар-рубль лучше фиксировать", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.